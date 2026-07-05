Las tres "ES" de la decadencia política

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijo (de espaldas), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a otros ministros en el Pleno del Congreso. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Hay enfermedades que no afectan a las personas, sino a las instituciones. No producen fiebre, pero elevan la temperatura del enfrentamiento. No alteran el pulso, pero aceleran el deterioro democrático. No aparecen en los manuales, aunque sus síntomas resultan fácilmente reconocibles por cualquier ciudadano que contemple el rumbo de la política.

Porque la política también enferma. Y suele presentar tres signos clínicos que aparecen con inquietante frecuencia: esoterismo, endogamia y hedonismo.

El primer síntoma es el esoterismo. No entendido como una doctrina mística o una práctica ocultista, sino como una forma de ejercer el poder reservada únicamente para los iniciados. La política deja de expresarse con un lenguaje comprensible para convertirse en una sucesión de consignas, símbolos, palabras de orden y mensajes dirigidos exclusivamente a quienes forman parte del grupo. La realidad deja de explicarse; se revela. Ya no hay ciudadanos libres que deliberan, sino creyentes que aceptan. Quien discrepa no es un adversario político. Es un profano que no ha comprendido la verdad, un traidor, un enemigo o un vendido.

Toda secta necesita iniciados. Toda organización hermética necesita guardianes del dogma. Toda política enferma termina construyendo una liturgia donde la fidelidad sustituye al pensamiento crítico. Lo importante deja de ser comprender los problemas para empezar a demostrar permanentemente la pureza ideológica. La complejidad desaparece porque las certezas movilizan mucho más que las dudas. El relato acaba sustituyendo a la realidad.

Cuando ese esoterismo se instala, aparece el segundo síntoma: la endogamia.

En biología sabemos que la reproducción continuada dentro de un mismo grupo termina empobreciendo la diversidad y aumentando la fragilidad. En política sucede exactamente lo mismo. Los partidos dejan de incorporar talento para limitarse a reproducir obediencia. El mérito incomoda porque cuestiona jerarquías; la independencia genera desconfianza; la discrepancia se interpreta como deslealtad. Poco a poco desaparecen quienes piensan diferente y sobreviven quienes mejor interpretan los deseos del líder.

La endogamia política no reproduce inteligencia; reproduce fidelidades. Y cuanto más cerrada se vuelve una organización, más incapaz resulta de comprender una sociedad abierta. Sus dirigentes comienzan a hablar un idioma que solo entienden entre ellos, convencidos de que representan a la ciudadanía cuando hace tiempo que únicamente se representan a sí mismos. Confunden unanimidad con razón, disciplina con cohesión y silencio con lealtad. La democracia interna se transforma en una ceremonia donde el resultado siempre está escrito antes de empezar.

El tercer síntoma es quizá el más peligroso: el hedonismo del poder.

No se trata del placer entendido en sentido filosófico, sino del placer de mandar. El poder deja de ser un instrumento para mejorar la vida de las personas y se convierte en un fin en sí mismo. Gobernar ya no significa servir, sino permanecer. Las instituciones dejan de entenderse como patrimonio común para convertirse en territorio de conquista. Los principios se flexibilizan si ayudan a conservar el cargo. Las alianzas cambian con sorprendente facilidad. La coherencia deja paso a la conveniencia.

Como toda adicción, el poder exige dosis cada vez mayores. Más control. Más propaganda. Más confrontación. Más polarización. Más enemigos. Porque quien necesita justificar permanentemente su permanencia termina necesitando también que la sociedad viva instalada en un conflicto continuo. El miedo resulta entonces extraordinariamente útil. Una ciudadanía preocupada pregunta menos. Una ciudadanía enfrentada coopera menos. Una ciudadanía asustada acepta con mayor facilidad decisiones que jamás admitiría desde la serenidad.

Se exageran amenazas, se fabrican enemigos, se simplifican problemas extraordinariamente complejos y se ofrecen soluciones tan simples como irrealizables. Lo importante no es resolver los problemas, sino mantener viva la sensación de amenaza. Quien consigue monopolizar el miedo termina condicionando el debate público.

Sería ingenuo pensar que esta enfermedad pertenece exclusivamente a una ideología. Cualquier organización puede contagiarse cuando confunde el poder con un patrimonio propio. Pero también sería ingenuo ignorar que hoy estos síntomas encuentran una expresión especialmente intensa en buena parte de los movimientos reaccionarios y de ultraderecha, cuyo discurso se alimenta del hermetismo doctrinal, de la construcción permanente de enemigos, del desprecio hacia la complejidad y de una concepción del liderazgo donde el pensamiento crítico se interpreta como una amenaza y no como una fortaleza democrática.

La democracia, sin embargo, nunca ha necesitado iniciados. Necesita ciudadanos. Nunca ha progresado gracias a la endogamia, sino gracias a la pluralidad. Y jamás encontrará su sentido en el placer de conservar el poder, sino en la responsabilidad de ejercerlo al servicio del bien común.

Ha llegado el momento de incorporar una cuarta "E", mucho menos llamativa pero infinitamente más necesaria: la Ética.

Frente al esoterismo, transparencia. Frente a la endogamia, apertura. Frente al hedonismo del poder, servicio.

Cuando una democracia necesita intérpretes para comprender a sus gobernantes, clanes para prosperar dentro de los partidos y ambición para justificar cualquier comportamiento, el problema ya no es únicamente político y cada vez se parecerá menos a la democracia.