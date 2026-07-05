Opinión | En pocas palabras
Con vistas a los fuegos
Es tan grande el desprecio de los responsables del Consell hacia Alicante y más concretamente hacia la Biblioteca Azorín, gestionada por la Generalitat Valenciana, que sus responsables ni siquiera han caído en la cuenta de que el inmueble podría convertirse en un mirador privilegiado para contemplar las cinco sesiones del concurso de fuegos artificiales que se celebran hasta el día de san Pedro.
Comprendo que la vertiente lectora les resbale, habida cuenta de que el término cultura valenciana, después de cuarenta años de democracia, continúa pareciendo un oxímoron. Pero conociendo la querencia de los políticos por la fiesta y los saraos, de verdad que resulta inexplicable que nadie haya reparado en que la ubicación privilegiada de ese inmueble podría ser una de las mejores zonas Vip de entre todas las que cohabitan en las capitales españolas.
Sabemos que el edificio es propiedad del Estado, pero del mismo modo que la Generalitat apremió a la hora de hacerse con las sedes de Correos de Valencia y Alicante, podría obrar en consecuencia con el edificio del Paseíto Ramiro. Asombra que con el potencial que posee su estado sea tan lamentable. Viene pidiendo a gritos una rehabilitación integral desde hace décadas. Pero nadie mueve un dedo por repararlo.
Mientras permaneciese cerrado por obras, podría abrirse una biblioteca provisional en el edificio de Correos (Generalitat), el Espacio Séneca (Ayuntamiento) o la sede del Sabadell (donde quiere plantar bandera Suma). Pero en una ciudad donde la cultura tiene el rango de jarrón chino, nada de esto ocurrirá.
Con lo que disfrutarían sus señorías y allegados que gobiernen en un par de décadas durante las noches del mes de junio en la terraza ajardinada y con ecos de jazz de una remodelada y flamante Biblioteca. Pero va a ser que no.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven de 28 años muere atropellado tras bajarse de un coche accidentado en la A-70 en Alicante
- Doble crimen machista en Alicante: la joven apuñalada por su padre evitó la muerte al refugiarse en el cuarto de baño
- Carlos Llull, experto en aire acondicionado: “Lo importante no es cuánto consume, es cuánto calor entra en la vivienda, porque si tienes mal aislamiento el equipo va a tener que trabajar más”
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- Estabilizado el incendio declarado en el cauce del río Vinalopó a su paso por Sax
- Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”
- Marc Márquez, sobre vivir en Andorra: 'A nivel de impuestos se paga mucho menos. Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa. Ya está'
- Conmoción en San Vicente tras el doble crimen machista en Alicante: 'Es inexplicable, una tragedia