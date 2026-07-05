Con vistas a los fuegos

Es tan grande el desprecio de los responsables del Consell hacia Alicante y más concretamente hacia la Biblioteca Azorín, gestionada por la Generalitat Valenciana, que sus responsables ni siquiera han caído en la cuenta de que el inmueble podría convertirse en un mirador privilegiado para contemplar las cinco sesiones del concurso de fuegos artificiales que se celebran hasta el día de san Pedro.

Comprendo que la vertiente lectora les resbale, habida cuenta de que el término cultura valenciana, después de cuarenta años de democracia, continúa pareciendo un oxímoron. Pero conociendo la querencia de los políticos por la fiesta y los saraos, de verdad que resulta inexplicable que nadie haya reparado en que la ubicación privilegiada de ese inmueble podría ser una de las mejores zonas Vip de entre todas las que cohabitan en las capitales españolas.

Sabemos que el edificio es propiedad del Estado, pero del mismo modo que la Generalitat apremió a la hora de hacerse con las sedes de Correos de Valencia y Alicante, podría obrar en consecuencia con el edificio del Paseíto Ramiro. Asombra que con el potencial que posee su estado sea tan lamentable. Viene pidiendo a gritos una rehabilitación integral desde hace décadas. Pero nadie mueve un dedo por repararlo.

Mientras permaneciese cerrado por obras, podría abrirse una biblioteca provisional en el edificio de Correos (Generalitat), el Espacio Séneca (Ayuntamiento) o la sede del Sabadell (donde quiere plantar bandera Suma). Pero en una ciudad donde la cultura tiene el rango de jarrón chino, nada de esto ocurrirá.

Con lo que disfrutarían sus señorías y allegados que gobiernen en un par de décadas durante las noches del mes de junio en la terraza ajardinada y con ecos de jazz de una remodelada y flamante Biblioteca. Pero va a ser que no.