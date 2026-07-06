Jesús-María: hace 50 años formó mujeres de hoy

Y llegó el día en que volvimos a reunirnos 50 años después.

Y nos encontramos, como diría la canción, con mujeres que fuimos niñas y que nos une el que compartiéramos esos años de la vida, que nos han convertido en lo que hoy somos: mujeres con una misma educación en valores y creencias, mujeres autónomas y responsables, muchas de nosotras madres, algunas ya abuelas, a las que nos enseñaron que igual de importante es preparar una comida con amor que intervenir un corazón en la mesa de un quirófano.

Hoy todas hemos vuelto a "ponernos" ese bonito uniforme, príncipe de gales, que nos distinguía y que hizo que nos apodaran en Alicante con el sobre nombre de jesusas.

Hoy todas hemos sentido la necesidad de retroceder en el tiempo y compartir esas vivencias de niñez y adolescencia, tan lejanas en el tiempo y, sin embargo, tan próximas en nuestra memoria: la madre Juana María en aquella casita extramuros, en medio de la pinada, que fue la inicial casa de clausura de las monjas, donde nos sentíamos más libres, pintando o tocando la guitarra y cantando, fuera de aquel colegio, construido en los años 60 y que actualmente sigue siendo un referente arquitectónico de vanguardia.

La madre Santo Ángel, a la que apodamos semaforín, porque enrojecía hasta límites insospechados cuando se enfadaba en la clase de urbanidad, esa asignatura tan necesaria como ausente en las aulas actuales. La madre María Estella, Ana Mª Lacasa, Beatriz o Josefina Roch, catalana de pura cepa, que consiguió que tocáramos con la flauta Noche de Paz en la misa del gallo. Todas ellas y otras más nos formaron e imprimieron carácter en nosotras.

Y como no recordar al maestro Colomer, al que hacían venir de Barcelona para formar el coro; a Conchita Sellés, que nos enseñó la diferencia entre un bordado talaverano y uno de lagartera, porque a nosotras nos formaron y educaron como mujeres completas, lo mismo aprendimos a hacer una canastilla con papel de seda, que aprendimos con Mari Luz en literatura eso de caminante no hay camino, se hace camino al andar, el que nos ha traído hasta aquí hoy.

Recuerdo con cariño el mes de mayo, en el que llevábamos una flor blanca a la Virgen María que hay en ese pequeño montículo en medio del colegio y le cantábamos "con flores a María" en filas rectas y paralelas.

Gracias a todas esas mujeres que fueron faro y guía en nuestra inicial vida y que ayudaron a cincelarnos como mujeres.

Hoy las risas, los recuerdos, las anécdotas y también nuestra banda sonora de entonces nos han unido a todas, porque un día nosotras también tuvimos quince años, ilusiones y metas, que de una forma u otra hemos procurado cumplir al ritmo de nuestras canciones, esas que bailamos en los guateques o simplemente aquellas que escuchamos pensando en aquel primer amor que floreció en nuestra piel.

Gracias a quienes pensaron en organizar este encuentro que me consta han puesto su tiempo, su ilusión y sus ganas al servicio de todas nosotras para que sea inolvidable.

Por último un recuerdo para todas aquellas que formaron parte de nuestra vida y hoy ya no están con nosotras.