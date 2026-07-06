En el antiguo calendario romano el año comenzaba en marzo y el mes de julio originalmente se llamaba "quintilis", porque era el quinto, pero tras el asesinato de Julio César el año 44 antes de Cristo, el Senado romano a este mes, que era el de su nacimiento, le modificó el nombre para denominarlo «iulius» (julio), en su honor.

Julio en iconografía es representado con la figura de un joven de carnes bronceadas por el sol y con los cabellos coronados de espigas. Los signos del zodíaco asociados astrológicamente son al comienzo Cáncer, terminando en Leo. Para la Iglesia católica este mes está dedicado a la Preciosa Sangre de Cristo. Julio es visto como inicio del verano, con días largos y cálidos. En julio se hace una pausa en el año escolar, dando paso a las vacaciones de verano en el hemisferio norte y las vacaciones de invierno en el sur. También es un mes asociado con las vacaciones para muchas personas, siendo un mes muy festivo: el día 1 es el Día Nacional de Canadá para celebrar la autonomía de Canadá del Reino Unido en 1867.

El día 4 es el de la Independencia de los Estados Unidos de América, porque marca la firma de la Declaración de Independencia en 1776 en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio británico. Usualmente se celebra con muchas actividades al aire libre como desfiles, partidos de béisbol y espectáculos de fuegos artificiales.

El 5 de julio se celebra la Declaración de Independencia de Venezuela, mediante la cual en 1811 se proclamó formalmente la separación de la Corona española.

PAMPLONA (ESPAÑA), 06/07/2026.- Vista del ambiente en la Plaza de Ayuntamiento este lunes tras el Chupinazo a cargo de dos representantes de la Subdirección de Urgencias de Navarra con el que da comienzo los Sanfermines 2026, nueve días festivos para los que se han programado más de 500 actos. EFE/Ainhoa Tejerina / Ainhoa Tejerina / EFE

El 7 de julio comienzan en Pamplona los sanfermines, fiesta de Interés Turístico Internacional. Una de las actividades más famosas de los sanfermines es el encierro que consiste en una carrera de personas a lo largo de un recorrido de 849 metros delante de 6 cabestros o mansos que guían a los 6 toros que serán lidiados por la tarde en la Plaza de Toros Monumental de Pamplona. Los encierros tienen lugar todos los días entre el 7 y el 14 de julio, y comienzan a las ocho de la mañana, con una duración de entre dos y cuatro minutos, si bien en los últimos años debido a las medidas de seguridad introducidas es muy raro que sobrepasen los tres minutos.

El 9 de julio se celebra la independencia de Argentina.

El 14 de julio es la fiesta nacional de Francia, conmemorando la toma de la Bastilla que se produjo en París el martes 14 de julio de 1789. A pesar de que la fortaleza medieval conocida como la Bastilla solo custodiaba a siete prisioneros, su caída en manos de los revolucionarios parisinos supuso simbólicamente el fin del Antiguo Régimen y el punto inicial de la Revolución Francesa. La rendición de esta prisión, símbolo del despotismo de la monarquía francesa, provocó un seísmo social tanto en Francia como en el resto de Europa.

La Patrona de los pescadores, la Virgen del Carmen, en Santa Pola. / Áxel Álvarez

El 16 de julio la Iglesia Católica celebra la festividad de la Virgen del Carmen, una solemnidad mariana fundamental en España y Latinoamérica, especialmente para los marineros, quienes la veneran como "Estrella del Mar". Considerada patrona de los pescadores y de la Armada Española, la imagen de la Virgen es llevada en embarcaciones ornamentadas, recorriendo el mar para pedir buena pesca y protección, se bendicen las aguas y hay tradicionales fiestas en barrios costeros y localidades con fuerte tradición marinera.

Su veneración tiene sus raíces en Tierra Santa, en el Monte Carmelo, nombre derivado de Karmel o Al-Karem (jardín de Dios). Allí se dice que vivieron los primeros ermitaños cristianos. Estos ermitaños, inspirados por el profeta Elías, veneraban a Santa María como la Flor del Carmelo. La orden de los Carmelitas, fundada en el siglo XII, adoptó a la Virgen del Carmen como su patrona y propagó su devoción por todo el mundo.

La tradición narra que se apareció a San Simón Stock el 16 de julio de 1251, entregándole el escapulario marrón, símbolo de protección. Llevar el escapulario de la Virgen del Carmen es signo de consagración a María, de confianza en su protección, como una buena madre. En la Edad Media se alababa a la Virgen como “Estrella del Mar”, ya que los marineros dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano. De aquí la analogía con la Virgen María quien, como estrella del mar, es especialmente protectora de las gentes del mar.

A ella se han dirigido y ella ha estado siempre atenta a sus necesidades. Ella acompaña a los marineros en sus faenas de trabajo, en los largos viajes de los que navegan hasta que alcanzan el ansiado puerto. Por eso, en los pueblos de costa, la fiesta de la Virgen del Carmen es especialmente celebrada y se multiplican por todo el litoral procesiones marítimas en honor a la Virgen. Las procesiones marítimas son ceremonias impresionantes donde las embarcaciones se engalanan para llevar la imagen de la Virgen por la costa, simbolizando su protección constante sobre los navegantes. Además, la Virgen del Carmen es especialmente invocada para interceder por las almas del Purgatorio. Ella se encarga de llevar a las ánimas benditas, una a una, ante la presencia de Dios para entrar en el cielo. A ella le pedimos por nuestros difuntos, a los que deseamos gocen ya de Dios cara a cara.

El 20 de julio se celebra la independencia de Colombia.

El 25 de julio es el Día Nacional de Puerto Rico.

El 28 de julio de 1821 se celebra la Declaración de Independencia del Perú.

El 27 de julio es la Festividad del Santo Pantaleon de Nicomedia, patrón de la Medicina.

El 29 de julio la Iglesia Latina celebra la fiesta de Santa Marta, conmemorando a su hermana María de Betania y a su hermano Lázaro de Betania el mismo día. Marta es mencionada en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Hay muchas semejanzas entre la imagen de Marta en uno y otro evangelio, diciendo que cuando Jesús y sus discípulos estaban en camino, llegó al pueblo de Betania, donde una mujer llamada Marta le abrió su hogar. Ella tenía una hermana llamada María, que estaba sentada a los pies del Señor escuchando lo que él decía. Pero Marta estaba distraída por todos los preparativos que tenían que hacerse. Ella se le acercó y le preguntó: -«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para hacer el trabajo? ¡Dile que me ayude!». -«Marta, Marta», respondió el Señor, «estás preocupada y molesta por muchas cosas, pero solo se necesita una. María ha elegido lo que es mejor y no se lo quitarán». Para los católicos Marta es patrona de cocineras, sirvientas, amas de casa, hoteleros, casas de huéspedes, lavanderas, del hogar, de las Hermanas de la Caridad. Todas son asociadas con su papel en las historias de la Biblia, donde se la muestra como una mujer servicial. La iglesia luterana y la Comunión anglicana también la festejan. A través del tiempo, a medida que se desarrollaba la reverencia por Santa Marta, han predominado las imágenes de madurez, fortaleza, sentido común y preocupación por los demás que significa esta mujer.

El 30 de julio es el Día Internacional de la Amistad. / INFORMACIÓN

Y el 30 de julio es el Día Internacional de la Amistad / Día del Amigo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que el 27 de abril de 2011 resolvió invitar a todos los países miembros a celebrar el Día Internacional de la Amistad. Esta iniciativa tuvo un antecedente histórico llamado Cruzada Mundial de la Amistad, que fue una campaña en favor de dar valor y realce a la amistad entre los seres humanos.

Para griegos y romanos la amistad era una divinidad alegórica, que los primeros solían representar en estatuas con un ropaje abrochado, la cabeza desnuda y el pecho descubierto hasta el corazón, abrazando con la mano izquierda un olmo seco, alrededor del cual crecía una vid cargada de uvas. Los romanos la representaban como una hermosa joven vestida sencillamente con un ropaje blanco, la mitad del cuerpo descubierto, coronada de mirto y flores de granado. Llevaba los pies desnudos, para dar a entender que los verdaderos amigos vencen las más duras incomodidades con tal de ayudarse mutuamente. ¡Qué difícil es conseguir una verdadera amistad! La amistad surge cuando las personas encontramos inquietudes y sentimientos comunes al igual que confianza mutua. Es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tenemos en la vida, pudiendo variar a veces en diferentes grados de importancia, trascendencia y duración, pues hay amistades que nacen a los pocos minutos y otras que tardan años en consolidarse, si es que alguna vez se consigue verdaderamente.