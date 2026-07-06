Recuperar la política para la sociedad

Un mundo extremadamente confrontado es siempre respuesta a una previa modelación de las conciencias, no algo espontáneo que surja de lo que no existe en la sociedad en la que, ordinariamente, la convivencia es más simple y sencilla. La sociedad es más tolerante, respetuosa y pacífica que la que deriva de la mala política y cuyos objetivos son elementalmente simples en su apreciación.

La justicia e injusticia, la verdad o la falsedad, lo bueno y lo malo no son tan radicalmente asignables a unos u otros. Las coincidencias entre los diferentes grupos humanos e incluso entre las formaciones políticas, si se observa sin pasión, son muchas más que las diferencias, pues la sociedad es una y se configura de un modo determinado en cada época. Exaltar artificialmente las diferencias responde al uso perverso de presuntas utopías vendidas con propósitos de manipulación y de fidelizar, mediante lo que es constatable populismo, a grupos que quedan adscritos irracionalmente, pasionalmente, a un lado del tablero, cerrado y hermético a toda idea que provenga del adversario.

La libertad y la racionalidad, no pueden funcionar cuando lo que prima es lo sembrado favoreciendo la obsecuencia y el rechazo al otro por ser el otro. Tampoco si se pierde la educación, base de todo y que hoy es un artículo de lujo, mal valorado y cada vez más escaso, sobre todo en quienes dirigen nuestras vidas y haciendas. Una sesión del Congreso produce rubor y vergüenza.

En Europa los diferentes partidos, antes de esta época en la que han florecido de nuevo los odios más primitivos, se movían en un espacio cierto, coherente con una sociedad avanzada en la que la educación era un valor y la cultura, respetada. Los cambios de gobierno avanzaban sobre bases estables y las opciones políticas, con su propia personalidad, se mostraban en sus aspectos diferenciadores que en caso alguno generaban conflictos que terminaban en crisis profundas. Ya lo advirtió Anguita al diferenciar utopía en su sentido de ensueño, de utopía eficaz en la sociedad en la que se vive y gobierna. La difícil es esta última, pero la única útil para el buen gobierno.

El problema esencial que tenemos en España es el del excesivo poder de unos partidos que se apropian de la democracia que identifican con ellos mismos, apartando de ella a la sociedad civil, a las instituciones y que llegan a la colonización y control de todos los ámbitos de la vida, incluida la conciencia que regulan vía legal. Unos partidos cerrados, con poderes omnímodos y exentos de control, pues controlan a los controladores. Hablan de controlar al Poder Judicial, el único que puede servir de freno a esta oligarquía de mediocres en la mayoría de los casos, pero callan que ellos son los incontrolados.

Cambiar esta dinámica es la clave para evitar que lo que hoy sucede se repita en el futuro con otras caras. Seguir así es imposible, salvo que aceptemos hundirnos en el pozo de la lealtad a siglas que no nos representan, salvo por ellas mismas, pues es evidente que las promesas, los programas y la actuación real distan mucho de lo que esas siglas deberían reflejar.

Hay que poner fin a las listas cerradas, a la disciplina de partido, al nombramiento de cargos en instituciones y empresas públicas sin requisitos establecidos legalmente y sin intervención de organismos independientes. De igual forma, a la conformación de mayorías sobre minorías que carecen de representación real para decidir sobre todos. Cinco diputados no pueden resultar determinantes para un gobierno y someterlo a chantaje en su propio beneficio. La sociedad civil ha de reforzarse y ser esencial en su participación indirecta en el gobierno sin que pueda ser sustituida por los partidos. No se puede gobernar excluyendo a la mitad de la población, aunque esa sea la lógica perversa de los partidos. Las fuerzas de orden público, responsables de evitar o investigar delitos no pueden ser controladas por quienes deben ser controlados. El Poder Judicial no puede estar mediatizado por los partidos: establezcamos un sistema que permita que el CGPJ se nombre por la propia sociedad vía instituciones, es decir, universidades, colegios profesionales, sindicatos, los mismos jueces etc. Es posible cambiar la ley para elegir a doce consejeros de este modo. La responsabilidad política ha de regularse de forma clara de modo que la imputación suponga, en un estado que no sea incipiente, una consecuencia inmediata. Y establecerla por ley, no supeditada a la voluntad de quienes anteponen sus intereses. Pongamos límites al ejercicio de la política, por ejemplo, ocho años para cualquier cargo público de nombramiento discrecional, sin posibilidad de volver a ser nombrado nunca más y prohibiciones posteriores de ejercicio de actividades mercantiles ligadas a lo público una vez se abandone. Exijamos titulaciones vinculadas al cargo para su ejercicio, como se demanda a cualquiera que quiera ser funcionario. Hay mucha gente válida que podría hacerlo bien, sin necesidad de crear cuerpos de políticos casi vitalicios que valen para todo (para nada debería decirse por qué carecen de ciencia infusa). Que cada cual vuelva a su trabajo o, mejor incluso, que lo busque y lo tenga viviendo como todos hacemos. Se humanizaría la política con gente más cercana a la ciudadanía y sus problemas: estudiar o aprender un oficio, trabajar en un horario y cobrar como los demás.

España ahora es una ciénaga y el problema no es que cambie este gobierno atrapado en la corrupción, sean o no condenados los múltiples imputados; el problema es mantener el mismo modelo que permite este estado de cosas, mantener la situación de riesgo creada basada en la fidelización de las conciencias. No se trata de cambiar a quienes lo gestionan hoy, que se impone urgentemente por salud democrática, sino de cambiar el sistema en profundidad antes de que se haga crónico. La sociedad civil es la gobernada, pero se debe asumir que es la que ostenta la soberanía, que no se cede, sino que solo es representada por quienes la usurpan sin límites ciertos.

A tiempo estamos, pero los partidos no dejarán el poder omnímodo por propia voluntad. Hay que recuperarlo y para ello abandonar este frentismo absurdo que alimenta la incompetencia, la soberbia y la ambición desmedidas de quienes nunca llamaríamos para gestionar lo propio.

Nota: En un mundo donde la IA todo lo permite, carecemos de datos sobre el número de políticos de este país. Provocaría un escándalo saberlo.