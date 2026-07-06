Opinión | El teleadicto
Sanfermines
Resulta asombroso a estas alturas que hasta un 68% de los espectadores se reúnan en torno a una misma imagen televisiva. Sucedió durante los últimos años del 7 al 14 de julio cuando TVE emite los encierros de San Fermín desde Pamplona. Superándose en medios técnicos, el dispositivo cuenta con más de un centenar de trabajadores, 33 cámaras y diez kilómetros de cable que se pondrán al servicio del espectador con una novedad. Desde casa, a través de la web de la televisión pública, cada cual podrá ser el realizador de su propia retransmisión, pinchando la señal de la cámara que crea conveniente e incluso avanzando y retrocediendo o deteniendo la imagen a su antojo.
Aunque hay que reconocer que no hay nada como ver el acontecimiento tal y como lo muestra el realizador de la transmisión, alcanzando unas cotas de emoción difícilmente superables. Con independencia de que uno esté a favor o en contra de estas fiestas, conviene repasar los tres documentales emitidos por TVE en sus vísperas. No hay nada mejor que conocer para comprender.
"Los Sanfermines nunca vistos" ofrece imágenes inéditas y películas familiares de las fiestas filmadas durante el siglo pasado. "Los últimos Sanfermines de tu vida", presentado por Gaizka Aranguren, repasa el espíritu de las fiestas desde diferentes perspectivas y testimonios. "Qué era eso de los Sanfermines es un viaje por el pasado y la memoria de los pamploneses a través de sus vivencias.
En estos reportajes se descubren muchos datos y se derrumban no pocos mitos. La costumbre de vestir de blanco, por ejemplo, es muy reciente. Ana Prada estará al frente de las transmisiones, que se inician media hora antes de producirse los tres minutos de vértigo. Viva San Fermín.
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