Opinión | Peu de foto
Toni Bru i el valencianisme a Elx - 15
El 13 d’agost del 1955, l’escriptor Joan Fuster visità Elx amb una excursió organitzada des de Sueca, hi féu un tomb, contemplà i admirà la Festa i escrigué al seu diari: «Passejant per Elx, hom es troba ser molt més lluny de València del que realment és. Jo pensava si allí devia haver arribat la notícia del valencianisme d’abans de la guerra; si hi ha algun curiós capaç de llegir en valencià, algú que espontàniament pense a escriure-hi». Això era abans de l’allau d’immigrants castellans de la dècada de 1960, quan Elx era absolutament valencianoparlant -jo tenia tres anys, Fuster, trenta-tres-. Amb un anacronisme evident, he intentat respondre a aquella pregunta. Poc després, entrà en escena Toni Bru, representant del valencianisme «d’abans de la guerra» i durant les dècades següents fórem molts els «curiosos capaços» de llegir en valencià i els que, «espontàniament», pensàrem a escriure-hi.
Tanmateix, el valencianisme cultural i polític, intensament viu a Elx, com hem vist, el darrer terç del segle XX, anà perdent força tant per motius històrics i partidistes com biològics, a mesura que envellíem els que el vam empènyer i les institucions públiques que li havien donat suport l’abandonaven, l’agredien i alçaven barreres entre autonomies, províncies i municipis catalanoparlants. Arreu del País Valencià, no havia estat mai un camí planer (Llach): Fuster i Sanchis patiren atemptats greus; Pérez Casado, Ciprià Ciscar, Estellés i les llibreries valencianistes, agressions físiques i verbals; hi hagué contramanifestacions feixistes, maniobres ideològiques del centre-dreta i avinences polítiques que abonaren el menfotisme.
D’altra banda, del 1975 al 1995, entre les vint o trenta persones que sosteníem el moviment cultural valencianista a Elx sorgiren amors i odis, coincidències i discrepàncies, enveges i despits, admiracions i menyspreus; això, però, és habitual a tot «petit noyau» (Proust) i no afectà l’ús, promoció i defensa que féiem del valencià. El temps, però, passava i, com un lladre, ens arrabassà la joventut i l’energia. D’aquells que fórem joves, alguns deixaren el món dels vius; d’altres, renunciaren a l’activitat pública; alguns «poetes» adolescents mai no tornaren a escriure versos; algun -el més capaç- fins i tot deixà el món per pròpia mà i aparegué un dia en l’aire, com un àngel, entre les bigues de sa casa de La Baia; un altre es dedicà a fotografiar l’Àfrica Equatorial i l’Amèrica Hispana; un altre s’endinsà pels camins de la marginalitat, s’apropià dels diners de l’empresa on treballava, anà a la presó -on d’altres interns, diuen, li cosiren la mà- i quan, finalment, fou indultat per mediació d’una congregació religiosa, es perdé pels camins de l’oblit i del silenci; alguns continuàrem el fecund celibat de Bru i Maraldés, però la majoria es casà i tingué fills, i encara que els transmeté la llengua familiar, l’han poguda parlar poc a Oslo, Berlín o Califòrnia (nosaltres fórem la primera generació en desclassar-nos i ells -la segona- volen per uns aires llunyans); d’altres, canviàrem de feina (alguns fórem acollits per la Universitat d’Alacant); d’altres, abandonaren Elx.
Els que seguim fidels a la cultura catalana del País Valencià i no hem deixat d’escriure en valencià (cada setmana ho demostre a INFORMACIÓN), tenim entre 65 i 80 anys i comencem a repapiejar: se’ns obliden coses, se’ns afebleixen els records, ens revenen presències d’infantesa, ens ve la «nostàlgia passiva de les coses irremissiblement perdudes» (Fuster) i ens desanimem en veure que, mentre avança imparable la castellanització, no es manté entre el jovent aquella ànsia cultural que ens motivava: alguns saben el valencià i l’han estudiat, però no volen parlar-lo; d’altres, s’han dedicat a la promoció personal; d’altres, ni escriuen el seu nom en valencià. Només el Casal Jaume I manté encesa públicament la flama de la llengua a Elx gràcies a Àlex Agulló Garcia (1987), que ha continuat la faena de son pare, Agustí Agulló Marco (1958-2021): obrir i tancar cada dia el cèntric local d’Acció Cultural per celebrar-hi actes en valencià. Però ¿com podien escapar de la banalitat i la incultura social generalitzada les restes del valencianisme cultural? ¿Com podia no ser un simple eslògan, sense espessor cultural, un lema de manifestació política, un simple joc de paraules més o menys enginyós?
I, tanmateix, quan mirava les escenes de la desfilada del Correllengua Agermanat arribant a la plaça de Baix la tarda del 27 d’abril d’enguany, aquella vitalitat de manifestants, músics i muixaranguers, xiquets i grans; una festa que contrastava amb les finestres tancades amb pany i clau de la Casa Consistorial, ocupada per un antivalencianisme burd i extrem, sense els penjolls que hi posen per a celebrar actes catòlics, esportius o dretans, un silenci dels representants municipals oposat a la llengua, la cultura i les quadribarrades que la gent onejava. I em venia al cap la vella qüestió de minories versus majories. I em demanava si allò no era un acte minoritari i marginal (que ho era), pur entreteniment, com el que podria fer una Societat d’Amics de les Granotes Blaves o un Grup de Defensa de l’Art-déco.
I, tanmateix, quan observava el contundent moviment cívic i polític dels mestres valencians la proppassada primavera reclamant una escola pública, de qualitat i en valencià, quan pensava en els heroics inicis de l’Escola Valenciana de fa mig segle, amb una munió d’ensenyants joves que celebraven sovint reunions, trobades i festes reivindicatives (Susi Agulló, Josep Lluís Barceló, Emília Barrachina, Fina Blasco, Maria Blasco, Assumpció Boix, Melcior Botella, Rosa Candela, Joana Cascales, Maite Coves, Joan Durà, Vicent Estrada, Pepa Fos, Isabel Gadea, Pilar Gregori, Regina Morante, Vicent Ripoll, Fina Romero, Joana Sánchez, Vicent Sansano, Pep Sempere, Joaquim Serrano, Jeroni Soler, Vicent Soler, Toni Torres, Tudi Torró, Diego Trigueros, Salvador Valero), molts vinculats al moviment de renovació pedagògica, que iniciaven l’ensenyament del valencià i el difonien com a llengua viva i de cultura als instituts i a les escoles, des de les pròpies assignatures i especialitats o des de les línies explícitament monolingües en valencià... Segurament, sí... Quan pense tot això, en els nostres amics i aliats, i, sobretot, en l’esforç ferotge que els nostres contraris han fet i fan per anihilar-nos, torne a sentir que l’objecte dels nostres amors és una cosa més profunda, més arrelada, més ancestral que les modes defensades per xarxes socials, influencers i propagandes institucionals.
I encara que ja no som tan innocents com per a pensar que això siga un signe d’esperança (com pensàvem encara els primers anys de la dècada de 1980), perquè no ho és, perquè no hi ha esperança possible per al català que no siga una mort lenta i digna («Vendrán más años malos y nos harán más ciegos», escrigué Ferlosio), pensava que tot això sí que és un signe d’alegria, de festa, de reivindicació, un signe de vitalitat, de resistència. I sí, segurament, les mares de la plaza de Mayo de Buenos Aires tenien raó i la resistència és una forma de combat. I valga pel que valga, com faig incansablement amb els meus escrits des que tinc ús de raó, valga pel que valga, ho deixe anotat i enllestit, a Elx, el 24 de juny del 2026, diada del gloriós sant Joan Baptista, far i guia dels Països Catalans.
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