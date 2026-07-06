Vergonya, Barcala, vergonya

Hay tantas cosas por las que este señor debería sentir esa palabra, que ni siquiera conoce, que en un artículo, solo nombrando los hechos, no tendría suficiente. Pero, para mí, ya sabéis que siempre tiendo a defender a quienes creo que tienen menos visibilidad y voz.

Ha sido tremendamente duro e impactante saber que la gente de la asociación Anilia, personas con discapacidad que ponen a punto nuestros parques y jardines, llevan tres meses sin cobrar. Es absolutamente vergonzoso. No hay derecho.

Para todas las personas que vivimos o habitamos en algún momento Alicante, es un lujo ver cómo lo tienen todo a punto. Para ellos es una maravilla tener una motivación cada día para levantarse y contribuir a la comunidad, además de ser algo más autónomos e independientes. Pero lo que es una vergüenza es que lleven tres meses sin cobrar.

Siempre este gobierno, peligrosamente de ultraderecha, al que no le interesa nada la ciudadanía por la que, en teoría, gobierna, más que sus propios intereses, como dirían en la antigua película española, y que es un verdadero escándalo, llamada El pisito. Estas personas con discapacidad llevan tres meses sin cobrar. ¿Os imagináis lo que supondría para cualquier familia? Pero, total, somos los más vulnerables e invisibles y a nadie le importamos. ¿Qué más da?

Por suerte, nuestra portavoz en el Ayuntamiento, Ana Barceló, y el concejal del área sí se han hecho eco de esto y le han dado voz a los 387.000 euros que les debe el Ayuntamiento. Gracias por hacer vuestro trabajo y acordaros de visibilizar lo que nadie ve.

Hay que seguir trabajando por hacer visible lo invisible y recordarle a esa gente que, en teoría, está gobernando cuáles son las prioridades de la ciudadanía, que no los ha votado para que ellos mejoren su vida, sino para mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Pero, claro, no podemos esperar otra cosa de la ultraderecha más rancia, representada en este Ayuntamiento, del que hace muchos años tuve el honor de ser concejala y donde, por desgracia, vemos cómo la historia se repite. Esperemos que la próxima vez sea la ciudadanía la que no repita con su voto.

Mientras tanto, os apoyo desde la retaguardia, pues para mí, en este momento, es imposible acudir a la concentración de hoy por este reposo obligatorio que todos conocéis. Pero de corazón estaré allí, y bien representada por la portavoz, compañera y amiga Ana Barceló, y todo su equipo.

Gracias, como siempre, Ana, y ánimo a todas las personas de Anilia.

Seguimos haciéndonos eco desde la retaguardia. Eso sí que no tenéis vergonya, PP y Vox, vergonya.