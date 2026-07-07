Ay, Valencia

El Consell guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente del metro de 2006 antes del pleno / Laura Ballester

Conmemorando el vigésimo aniversario del accidente de metro en la estación de Jesús de Valencia, que costó la vida a 43 personas, el centro de producción de TVE en la Comunidad Valenciana realizó un documental de 60 minutos en el que estableció un paralelismo entre la mala gestión de aquella tragedia con la de la Dana en la que fallecieron más de 240 personas, firmado por Enrique Pallás y Sergi Moyano.

Para ello, reunieron a representantes de las asociaciones de víctimas de las dos tragedias con el fin de que conversaran ante las cámaras, rememorando todo lo que se hizo mal durante los días y meses después de ambos sucesos. A pesar de que el reportaje finalizara con un primer plano de las manos de las dos mujeres entrelazando sus dedos en señal de apoyo recíproco, el sabor de boca que nos dejó el documento fue repugnante.

El periodista Rodrigo Terrassa resumió bien lo sucedido en el metro cuatro días antes de que el papa Benedicto visitase Valencia. La consigna era la siguiente: pasase lo que pasase, nadie aguaría la fiesta. Es lo mismo que si en una vivienda estás celebrando un cumpleaños impresionante y alguien muere infartado en la cocina. Puedes atenderle o cerrar la puerta, ignorar lo que ha sucedido, y proseguir el fiestón.

La palabra 'evitable' fue prohibida a todos los comparecientes en la comisión de investigación, entrenados por una consultaría contratada al efecto. Todo lo ocurrido en la gestión de las tragedias de 2006 y 2024 fue repugnante.

Y eso que se dejaron fuera muchísimo material, como aquel infame mensaje que Carlos Mazón envió dando instrucciones a los suyos: "Inundar de datos los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas (sic) y calma a la gente".