Ya hay quien le escriba a las jacarandas

En estos días pasados se ha hecho pública la adjudicación del contrato de mantenimiento de zonas verdes por un valor total de 30,34 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Elche a favor de una empresa privada, lo cual puede parecer una inocente decisión municipal, pero si uno rasca un poco la tierra en la que se ha sembrado descubre que debajo no hay abono, sino ideología. ¿Debe prestar estos servicios directamente la Administración como venía haciéndolo tradicionalmente en Elche o debe hacerlo una empresa privada mediante un contrato público? Y aquí conviene desmontar uno de los grandes mitos de la política municipal, pues externalizar un servicio no es solo una decisión técnica, es antes que nada una opción política que responde a una determinada concepción de cómo debe organizarse la Administración.

Hay quien considera que la iniciativa privada es más eficiente y flexible para prestar determinados servicios públicos; otros defienden que la gestión directa garantiza un mayor control público, mejores condiciones laborales y una prestación más alineada con el interés general. Ambas posiciones son perfectamente legítimas en una democracia, lo que ya resulta más complicado es sostener que la decisión carece de carga ideológica, pues ello sería como afirmar que elegir entre paella y arroz con costra responde exclusivamente a criterios científicos culinarios.

La ideología no convierte automáticamente una decisión en buena o mala, simplemente explica desde qué modelo de Administración se toman determinadas decisiones y, una vez aceptado esto, empieza el verdadero espectáculo, porque la adjudicación de este contrato ha venido acompañada de un fenómeno paranormal, de esos de los de Cuarto Milenio, el silencio por parte de los agentes sociales, un silencio tan profundo que uno llega a preguntarse si los comunicados de prensa los ha hecho Harpo Marx, ¡Moc! Hubo un tiempo en que cualquier anuncio de externalización provocaba un despliegue reivindicativo digno de una final de Champions: asambleas, concentraciones, pancartas, silbatos, notas de prensa, advertencias sobre el futuro del empleo público, parecía que la civilización occidental estaba a punto de desaparecer. Sin embargo, esta vez el ambiente recuerda más al interior de una biblioteca, no sabemos si se trata de una nueva estrategia sindical basada en la meditación zen, de una confianza absoluta en el resultado del procedimiento o simplemente de que el calendario reivindicativo se encuentra temporalmente en labores de mantenimiento. Sea cual sea la explicación, el contraste resulta difícil de ignorar.

La externalización no es, por definición, ni buena ni mala, pues existen servicios concesionados que funcionan admirablemente y otros gestionados directamente que son un ejemplo de eficiencia. También ocurre exactamente al contrario, la diferencia suele encontrarse en la capacidad de supervisión, en la calidad del contrato y, sobre todo, en la voluntad política de exigir resultados, porque conviene recordar que externalizar un servicio no constituye un pecado original, tampoco representa una virtud, es simplemente una herramienta de gestión, y tengan presente que un martillo puede servir para construir una casa o para romper un escaparate, lo relevante no es el martillo, sino quién lo utiliza y cómo lo hace. Con la externalización ocurre exactamente igual, si permite prestar un mejor servicio, controlar adecuadamente a la empresa adjudicataria, garantizar los derechos laborales y ofrecer una ciudad mejor cuidada, será una decisión defendible. Ahora bien, si sirve para encarecer costes, reducir controles o deteriorar el servicio, será una mala decisión, así de sencillo. Lo curioso es que esta simplicidad desaparece en cuanto entra en escena la política, entonces el diccionario cambia de golpe, si gobiernan los míos, se llama modernización administrativa; si gobiernan los otros, se llama privatización salvaje.

El silencio de los agentes sociales ante la externalización de un servicio tradicionalmente prestado por trabajadores municipales como el que nos trata puede que esté fundamentado, puede que el contrato ofrezca suficientes garantías, quizá los trabajadores afectados no sufran perjuicios, todas son hipótesis razonables, pero hay un pequeño problema, en política, las percepciones viajan mucho más deprisa que las explicaciones y el ciudadano observa, compara, recuerda y formula una pregunta incómoda: «¿Habría ocurrido exactamente lo mismo si el Gobierno municipal fuera otro?», no sabemos la respuesta, lo que sí sabemos es que la pregunta existe.

Y mientras unos guardan silencio, lo cual es muy recomendable para la garganta y la hemeroteca que es muy fulera, la maldita, quisiera aprovechar para hacer una referencia sentimental a la primera vedette de la Administración Pública, toda una artista, como lo es la Ley de Contratos del Sector Público, ese monumento jurídico que probablemente constituye el mejor sistema de selección natural jamás diseñado para secretarios, interventores, técnicos de contratación y abogados administrativos, pues todo el mundo asegura conocerla, pero nadie se atreve a explicarla, y quien afirma comprenderla completamente suele despertar la misma confianza que alguien que dice haber leído todas las condiciones de uso antes de instalar una aplicación o el prospecto de un medicamento.

La Ley de Contratos es la acabose, lo nunca visto, posee una cualidad casi literaria, donde cada artículo parece escrito para que pueda interpretarse de varias maneras sin que ninguna resulte completamente equivocada, se trata de una obra legislativa que uno empieza leyendo convencido de que va a entender cómo compra la Administración una desbrozadora y termina cuestionándose el sentido de la existencia y declamando a voz en grito: ¡Señor, llévame pronto! Y es que pocas normas jurídicas han conseguido un consenso tan amplio como esta ley. No la entiende nadie, y cuando digo nadie, incluyo a quienes aseguran entenderla, porque la Ley de Contratos no se estudia, se padece; no se interpreta, se intuye; no se aplica, se invoca con la esperanza de que algún informe jurídico confirme que, efectivamente, uno no se ha equivocado demasiado.

Cada procedimiento de contratación parece diseñado por Hannibal Lecter o por alguien que pensó que la teoría del multiverso era excesivamente sencilla: pliegos administrativos, pliegos técnicos, criterios automáticos, criterios sometidos a juicio de valor, subsanaciones, requerimientos, informes, aclaraciones, recursos especiales, informes complementarios y, cuando parece que todo ha terminado, aparece un informe adicional para explicar el informe anterior, porque no lo ha entendido ni la madre que lo parió.

Ahora, eso sí, es una ley tan sofisticada que consigue el milagro de que cinco juristas lean el mismo artículo y obtengan seis interpretaciones distintas, y todas ellas sustentadas con abundante jurisprudencia y con el convencimiento de que las otras cinco están equivocadas, naturalmente, cuando finalmente se adjudica un contrato, unos años después de haber desaparecido la necesidad que lo justificaba, los técnicos municipales continúan redactando informes con la misma serenidad que un artificiero corta cables de colores sin saber cuál hará explotar la bomba, y, mientras tanto, el ciudadano contempla el espectáculo con admirable resignación, pues le importa un rábano si el contrato se adjudicó mediante procedimiento abierto, restringido o mediante una fórmula matemática capaz de poner en apuros incluso a quien formulo la teoría de cuerdas y universos paralelos.

Hemos de tener en cuenta que el mayor éxito de esta ley no ha sido cumplir su objetivo, que no era otro que servir de instrumento para evitar desmanes y corrupción en la contratación pública, ¡es que me parto y me mondo!, sino que su mayor éxito ha sido implantar en la Administración una serie de procedimientos, requisitos, condicionantes e imposibles para poder actuar, que, cuando se quieren cambiar los bancos de un parque, estos ya han pasado a formar parte del patrimonio histórico o, cuando se quiere hacer una obra en un parque para que los niños jueguen, estos ya llevan piercings y te llaman «bro».

Y, mientras debatimos sobre todas estas cosas, la naturaleza resulta infinitamente más sencilla que la política municipal, pues los jardines solo necesitan agua, sol y cuidados, mientras que la contratación pública, en cambio, necesita además informes, recursos, interpretaciones, paciencia... Y una buena dosis de fe, porque, al final, hay una única verdad indiscutible: los jardines acabarán estando mejor o peor cuidados, la ideología seguirá estando detrás de cada modelo de gestión, y la Ley de Contratos del Sector Público continuará siendo ese gran misterio nacional que nadie termina de comprender, vamos, como si fuera la receta del fugu japonés.