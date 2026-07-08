Más allá de un Mundial de fútbol

La decisión de retirar la sanción a un jugador estadounidense, podría interpretarse como una rectificación más dentro de la compleja maquinaria que gobierna el fútbol mundial. Pero lo verdaderamente relevante no es la sanción, ni siquiera quien la recibe. Lo importante es lo que dicha decisión simboliza en este marco tan relevante. Cada vez es más evidente que el fútbol ha dejado de ser el verdadero protagonista para convertirse en un instrumento al servicio de intereses que poco tienen que ver con el deporte.

El inmediato agradecimiento de Donald Trump a la FIFA tras conocerse la retirada de la sanción, no es algo que pueda ni deba ignorarse. No porque demuestre por sí mismo una relación de causa y efecto, sino porque alimenta la percepción, cada vez más extendida, de que, alrededor del fútbol, se mueven intereses que trascienden el ámbito estrictamente deportivo.

El Mundial representa la máxima expresión del deporte más universal. Millones de personas siguen cada partido con pasión, identificándose con unos colores, unas banderas y unos jugadores que, durante unas semanas, concentran todas las emociones posibles. Sobre el césped se suceden el talento, el esfuerzo, la incertidumbre y la ilusión que siempre han hecho del fútbol un fenómeno social incomparable.

Pero basta apartar unos instantes la mirada del terreno de juego para descubrir que, alrededor del balón, se desarrolla otra competición mucho más determinante. Aquella donde no se disputan títulos deportivos, sino cuotas de poder, influencia política, intereses económicos, posicionamientos geoestratégicos y enormes beneficios comerciales.

Nunca el fútbol había movido tanto dinero. Nunca había condicionado tantas decisiones políticas. Nunca había servido con tanta eficacia como instrumento diplomático, escaparate internacional, plataforma empresarial o mecanismo de influencia global. El Mundial no constituye una excepción. Simplemente hace visible, con una intensidad desconocida, una realidad que desde hace tiempo acompaña al fútbol en cualquiera de sus niveles. Tal vez por eso asistimos con inquietante normalidad a situaciones que, en cualquier otro ámbito, resultarían difícilmente aceptables. La vulneración de los derechos humanos, la persecución de las libertades o el desprecio por la dignidad de las personas parecen quedar en un discreto segundo plano cuando lo que está en juego es mantener intacto un espectáculo que mueve miles de millones. Porque hace tiempo que para muchos lo importante dejó de ser el fútbol. Lo verdaderamente importante es el negocio que el fútbol representa.

En ese contexto, resulta ingenuo pensar que todo cuanto ocurre alrededor del campeonato responde exclusivamente a criterios deportivos. No se trata de sostener teorías conspirativas ni de cuestionar cualquier decisión de los organismos internacionales. El Mundial no constituye una excepción; simplemente amplifica una realidad que desde hace tiempo acompaña al fútbol en cualquiera de sus niveles. Lo que estos días aparece con una extraordinaria visibilidad no es sino la expresión más evidente de una dinámica presente también en el ámbito local, nacional e internacional, donde intereses políticos, económicos e institucionales conviven con el deporte hasta el punto de llegar, en ocasiones, a relegarlo a un papel secundario.

Todo ello nos recuerda la genial película de Luis García Berlanga, La escopeta nacional. Oficialmente, todos los personajes acudían a una jornada de caza. Sin embargo, la caza era apenas el pretexto. Lo verdaderamente importante sucedía en los salones, durante las conversaciones discretas, los favores cruzados, las influencias, los negocios y las intrigas palaciegas. Basta sustituir la caza por el fútbol para comprobar que el argumento apenas necesita modificaciones.

Oficialmente, asistimos a una competición de fútbol. Pero, alrededor del balón, se desarrolla otra partida mucho más trascendente. Aquella en la que se negocian alianzas, se proyecta poder, se consolidan relaciones internacionales, se protegen intereses económicos y se aprovecha la extraordinaria capacidad de movilización del deporte para alcanzar objetivos completamente ajenos al juego.

Mientras unos analizan alineaciones, celebran goles o lamentan derrotas, otros observan audiencias globales, mercados estratégicos, oportunidades comerciales y escenarios privilegiados para la influencia política. El fútbol concentra la atención de millones de personas, precisamente porque esa atención constituye un activo de un valor incalculable.

La retirada de una sanción y el inmediato agradecimiento del presidente de Estados Unidos proyectan una imagen difícilmente compatible con la independencia que debe presidir cualquier organización deportiva. Quizá nunca sepamos si existieron presiones o contraprestaciones. Pero cuando los hechos se suceden de ese modo, la sospecha resulta inevitable. Y una institución que despierta sospechas sobre la limpieza de sus decisiones empieza a perder la credibilidad.

Cuando el fútbol se convierte en un instrumento, corre el riesgo de dejar de ser el fin. Como en la película de Berlanga, seguimos hablando de aquello que aparentemente ocupa el escenario mientras lo verdaderamente importante sucede entre bastidores. Un escenario donde los negocios, las estrategias de poder y las intrigas políticas amenazan con convertirse en los auténticos protagonistas, relegando al deporte al papel de simple excusa.

Silencio, se rueda.