Una tertulia necesaria

Uno de los espacios que más echaremos de menos durante el verano será ‘La noche en 24’, un oasis de buen gusto en medio de los acalorados debates políticos, llenos de cebos para atrapar la atención.

‘La noche en 24’ posee los mejores ingredientes de la televisión de antes, la que generaba productos como ‘La clave’. A lo largo de sus 150 minutos, que transcurren en un santiamén, los tertulianos argumentan, razonan, se escuchan o discrepan sin perder la elegancia. En un tono con el que el espectador inteligente empatiza rápidamente.

Más allá del debate sobre la información que ha generado la actualidad de la jornada ‘La noche en 24’ cuenta en cada edición con invitados procedentes del mundo de la cultura o la academia, que acuden a la mesa a presentar sus últimas obras; puede tratarse de libros, montajes teatrales, trabajos musicales o películas. El sosiego con el que charlan a lo largo de cerca de treinta minutos supone un remanso de paz en medio del griterío con el que nos encontramos si hacemos zapping. Recuerdo noches preciosas en compañía de Luis García Montero, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ana Belén o Adriana Ozores.

Los tertulianos que van rotando de cuatro en cuatro, hasta alcanzar la veintena, aportan claves muy interesantes para el análisis. Xabier Fortes disfruta en su papel de moderador, contagiando su goce al espectador. Habrá quien lo tenga excluido de sus favoritos, pero quienes comulgamos con su ritmo y hace tiempo sintonizamos con sus tics, esperamos ilusionados que sean las diez para compartirlo. Se comenta que si cambiase el gobierno sería uno de los primeros en ser cesado. Pero el futuro político del país es imprevisible. Por ahora lo único seguro es que volverá en septiembre. Será un placer reencontrarnos con su mesa.