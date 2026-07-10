Las repeticiones de La 2

Cuando estábamos cantando victoria, La 2 ha vuelto a las andadas. Su programación veraniega incurre en el exceso de repeticiones. Atrás queda el destello de nuevos formatos, de parrilla renovada, de lavado de cara eficaz que la llevó a ascender en la cuota de pantalla a base de calidad.

Hasta tres veces se llegaron a repetir las entregas de ‘Me meto en un jardín’. De acuerdo que el programa de Mercedes Milá ha sido una de las apuestas más sugestivas de la temporada, pero de ahí a reemitir en el margen de un mes los encuentros mantenidos con Sor Lucía Caram o David Uclés dista un trecho. Si ello ocurriese en las insondables madrugadas tendría un pase, pero se ha llevado a cabo en pleno ‘prime time’. Demostrando una enorme falta de imaginación.

Cuando creíamos superadas las célebres reposiciones del verano ha arribado a traición y sin avisar ‘Curro Jiménez’ con sus cuarenta entregas que nos sabemos de memoria. De esto a programar ‘Verano azul’ hay un paso. Mientras tanto, los concursos ‘Cifras y letras’, ‘Jeopardy’ y ‘Trivial’ repiten entregas. Paraísos como ‘Sukha’ o ‘La aventura del saber’ desaparecieron del mapa a finales de junio. En su lugar han regresado numerosos documentales sacados del fondo del baúl, dando a entender que los espectadores de julio y agosto importan muy poco. Como si no los hubiese.

Solamente queda en pie ‘Malas lenguas’. Pero no es el programa más deseable. Basado en la confrontación y el fango de la corrupción, invita a la polarización y al desengaño de la ciudadanía por la clase política. Sería muy de agradecer que La 2 volviese a ofrecernos contenidos de calidad. Muchísimas gracias a ‘Días de cine’ por no cerrar por vacaciones.