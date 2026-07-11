─Estoy repasando los resultados de elecciones que se han producido en España en los últimos meses. En los cuatro territorios ha sucedido lo mismo: triunfo del PP, sin mayoría absoluta, desplome de la izquierda, práctica desaparición de la ultraizquierda y crecimiento de Vox, que se ha convertido en imprescindible para gobernar.

─Muy bien, JC. ¿Crees que si se produjeran elecciones en el resto de España el resultado sería similar?

─Sin ninguna duda. Todos los estudios, bueno, todos menos el del CIS del amigo Tezanos, que es una especie de Alicia en el país de las maravillas, digo todos los estudios demográficos coinciden en que este va a ser el resultado de las elecciones generales.

─O sea que nos enfrentamos a un eventual gobierno del PP en coalición con Vox.

─Así es. Inevitablemente. No hay opciones de mayoría absoluta del PP, ni de constitución de un nuevo Frankenstein. Porque eso es lo que quieren los españoles

─¿Y cómo crees que se comportarán los líderes políticos ante estas perspectivas?

─Buena pregunta, Pa.

─Comencemos por Sánchez: Es consciente de que la partida está perdida, pero es tan… tan… tan eso, que va a pelear, y mucho. Va a hacer muy caro emocionalmente para los votantes moderados el paso del PSOE al PP (o a Vox, que también existe). O sea, va a intensificar la polarización y dramatizar la alternancia en el Gobierno más allá de lo racional.

─¿Y en el otro lado?

─Un gobierno del PP, con varios miembros de Vox en el Consejo de Ministros no anuncia normalización, a mi modo de ver, sino polarización a la inversa. Me temo que vamos a asistir a los mismos argumentos, pero al revés.

─Pero entonces este tiempo que queda hasta las elecciones puede resultar insoportable para los españoles.

─Así va a ser. Sometidos a un rosario de causas judiciales que azotan al partido socialista y al gobierno día sí y día no. Sánchez solo puede conseguir derrota tras derrota en el Parlamento, sus varones territoriales, los pocos que quedan, se van a separar cada vez más de él para evitar su asociación y la economía de la que suele presumir se ha demostrado bipolar: la apariencia de crecimiento del PIB no puede esconder el empobrecimiento de las familias y su partido… el PSOE ya se ha convertido en una maquinaria de adoración a su líder, donde no existe autocrítica ni siquiera asunción de veracidades, todos aplaudiendo a un sujeto que va a ocupar más horas en protegerse del calvario judicial que le acecha que en gobernar. Seguramente se querrá despedir con un proyecto de presupuestos desmesurado e inaprobable que induzca la pregunta en alguno de sus ilusos seguidores de “¿Qué hubiera podido hacer este hombre si le hubiesen dejado?”

─Es un panorama escalofriante.

─No para todos, Pa. El señor Sánchez, inmune a todo, mantiene su estrategia de colonizar las instituciones, ese peligro del que ha advertido hasta el Tribunal Supremo. Esta misma semana se han alcanzado los 1.806 puestos de confianza, una cifra nunca antes vista. De estos 1.806 cargos nombrados por voluntad política, 987 se corresponden con asesores, la gran mayoría trabaja para el presidente del Gobierno y su ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Nunca antes un gobierno había tenido más de 800 altos cargos en España.

─Me da la sensación de que vamos a asistir a una doble campaña del miedo: por un lado, el cansino miedo a la derechona y por otro el miedo a dejar el país otros cuatro años en manos de un sujeto como Sánchez, que ya a nadie puede engañar.

─Sí, pero miedo a miedo, resulta más poderoso el segundo, parece que los españoles prefieren lo por conocer frente a lo pésimo conocido.

─Solamente hay que estar vigilante. Que al Presidente del gobierno, un sujeto de moral cuestionable, no se le ocurra ninguna genialidad que ponga en peligro instituciones claves del país, y estoy pensando especialmente en un que lleva una coronita parecida a la tuya, Pa.

─Esperemos que los españoles vuelvan a demostrar que están muy por encima de la categoría de sus políticos… Por todo esto, tengo la sensación de que en España puede pasar de todo, y poco bueno, para llegar a un resultado anunciado desde hace mucho tiempo.