Cinco minutos más

Una mujer acudiendo al médico, en una imagen de archivo. / Europa Press - Archivo

—No puedes implicarte tanto. Acabarás teniendo problemas.

No recuerdo qué paciente acabábamos de ver. Ni siquiera recuerdo el servicio del hospital donde ocurrió. Lo que nunca he olvidado es aquella frase.

La dijo una adjunta a un compañero de la facultad. Él tenía la costumbre de quedarse un poco más con los pacientes. Preguntaba por la enfermedad, claro, pero también por la persona. Si había conseguido dormir. Si entendía lo que le acababan de explicar. Si alguien iba a venir a verlo aquella tarde. Escuchaba. Y aquella mañana alguien intentaba enseñarle que escuchar demasiado también tenía un precio.

Lo curioso es que nunca pensé que aquella adjunta fuera una mala médica. Al contrario. Estoy convencido de que hablaba desde la experiencia. Había visto morir a demasiada gente. Sabía que llevarse cada historia a casa termina pasando factura. Quería proteger a un médico joven de un desgaste que ella ya conocía.

Lo entendí entonces. Y lo sigo entendiendo ahora.

Lo que nunca he conseguido responder es otra pregunta: ¿cuánta empatía puede perder un médico antes de dejar de ser el médico que todos querríamos tener delante cuando el paciente somos nosotros?

En la facultad aprendimos anatomía, fisiología, farmacología y un catálogo interminable de enfermedades. Recuerdo horas y horas estudiando músculos, nervios, bacterias y tratamientos. No recuerdo una sola clase dedicada a decirle a alguien que su padre acaba de morir. Ni una sobre cómo permanecer en silencio cuando una persona necesita treinta segundos para entender que la palabra «cáncer» acaba de entrar en su vida. Nadie nos explicó qué hacer después de pronunciar una mala noticia.

Fuera de la medicina tampoco parece que hayamos aprendido mucho. Vivimos rodeados de gente dispuesta a hablar. Cada vez cuesta más encontrar a alguien dispuesto a escuchar. Escuchar de verdad. Sin mirar el teléfono. Sin preparar la respuesta mientras el otro todavía está hablando. Sin convertir cualquier conversación en un debate.

Quizá porque escuchar tiene un problema. Nos obliga a detenernos. Y detenerse se ha convertido casi en un acto de rebeldía.

Hay algo que siempre me ha llamado la atención. Jamás he oído a un paciente decir que ojalá su médico hubiera sido menos empático. Nunca. En cambio, sí he escuchado muchas veces frases como «me habría gustado que me explicaran mejor las cosas», «tenía demasiada prisa» o «ni siquiera me miró».

La teoría cambia por completo el día en que las tornas se invierten. Cuando el médico pasa a ser paciente. Cuando el profesor acompaña a su madre a una consulta. Cuando el abogado espera un resultado que puede cambiarle la vida. Cuando cualquiera de nosotros deja de ser quien hace las preguntas y se convierte en quien espera respuestas.

Ese día descubrimos que no buscamos al profesional más brillante. Buscamos a alguien que nos dedique cinco minutos más. Cinco minutos. No una hora. Cinco minutos en los que sentimos que, durante un instante, dejamos de ser un número de historia clínica para volver a ser una persona.

Hace poco supe qué había sido de aquel compañero. Siguió ejerciendo como médico. Después coordinó un centro de salud. Hoy ocupa un puesto de mayor responsabilidad. Nunca le he preguntado si hizo caso a aquella adjunta o si simplemente encontró una manera de protegerse sin dejar de escuchar. Me gusta pensar que aprendió las dos cosas. Que descubrió cómo regresar a casa sin llevarse el dolor de todos, pero sin dejar tampoco a nadie solo con el suyo.

Hace unos días vi la última película de Spielberg. No voy a contar nada de ella. Solo diré que habla, entre muchas otras cosas, de la capacidad de ponerse en el lugar del otro.

Cuando terminó no me levanté del asiento. Esperé hasta que desapareció el último nombre de los títulos de crédito. Aplaudí. Éramos muy pocos. Supongo que al resto le parecería una excentricidad quedarse allí sentado cuando las luces ya estaban encendidas.

Ojalá no tenga que venir nadie de otro planeta a recordarnos algo que aprendíamos de niños. Que escuchar es una forma de cuidar. Que intentar comprender a quien tenemos delante no debería ser una habilidad extraordinaria, sino una costumbre. Porque el día en que nos toque sentarnos al otro lado de la mesa, todos esperaremos encontrar a alguien que todavía no haya olvidado esa lección.