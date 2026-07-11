Hablando de la vida

"Un taxi en Tokio" ★★★ Dirección: Yôji Yamada Reparto: Takuya Kimura, Chieko Baisho, Aoi Yu, Jun, Takaya Sakoda

Se quiere mucho en la Seminci de Valladolid a Yôji Yamada, y en general en todos los festivales donde acuden cinéfilos muy cafeteros, por cuanto cada película suya, siendo la misma, ofrece las mismas garantías de dejar satisfecho al espectador y de asegurarse de que durante el metraje va a transitar por un viaje lleno de buenos sentimientos y de reflexiones acerca de la vida.

El director japonés, con sus 95 años a cuestas, lleva más de seis décadas haciendo cine y nos trae en esta ocasión una nueva versión de Un paseo con Madeleine (Christian Carion, 2022). Se trata de una trama mil veces vista: la del afortunado encuentro, durante unas horas, entre un taxista con problemas económicos y una anciana que ha de dejar su casa para ir a una residencia.

Las disquisiciones entre ambos dan de sí para plantear cuestiones como el maltrato a la mujer en los años 50 y los prejuicios edadistas de nuestra sociedad. Con la elegancia visual que caracteriza a Yamada, Un taxi en Tokio envuelve ese viaje en una atmósfera de delicada nostalgia, en donde no faltan una música clásica exquisita y una fotografía preciosa. Ni que decir tiene que Japón es un personaje más, un espacio inigualable que nos ofrece una curiosa armonía entre pasado y presente.

La entrañable anciana Sumire nos acompaña en un viaje interior que Yôji Yamada con narra con el cariño acostumbrado.