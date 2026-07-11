Melancolía

Françoise Hardy, Johnny Hallyday, Gino Paoli, Brian Wilson, John Lennon y ahora Peppino di Capri. ¿Que les pasa a mis ídolos de juventud que os da por morirse tan pronto? Voy a ponerme ahora mismo el film "La escapada", una de mis pelis favoritas, de Dino Risi y Ettore Scola, para escuchar el "Twist a Saint Tropez" que bailaban Gassman y Trintignant en aquel sarao pueblerino del ferragosto italiano donde los dos amigos sufren una de sus aventuras/desventuras fílmicas. O, por qué no, una de las últimas escenas felices y divertidas de un film con trágico final, rememorando al de Godard de similar título en español, donde una jovencísima Catherine Spaak se burla del chico, futuro abogado que nunca llegará a serlo, compinche casi sin querer del estafador poseedor de un deportivo descapotable en estado semi ruinoso. Mientras tanto suena un madison, "Don't play that song", que interpreta la banda de Peppino, más conocido en Capri que el mismísimo Clark Gable quien, al decir, tras su romance, al menos cinematigráfico con la Loren, se compró una villa en la isla.

Peppino te has ido con ochenta y seis tacos, tan solo seis más que yo, y eras, como decirlo, nuestra inspiración en aquellos guateques sesentones y familiares en la terraza de Toño Massó, siempre con olor a café del negocio paterno; o en la cocina de la casa de mis padres en la callf General Elizaicin, entre el bar Nuevo y el bar Iglesias, allá donde bailábamos rock, twist y madison al compás de todos esos que he dicho al comienzo de esta necrológica musical por aquellos buenos tiempos. Tiempos en que cuando la cosa ya se había animado lo suficiente, nos colocábamos al lado del tocadiscos Exacta, a pilas y cuya tapa era el altavoz, y colocar rápidamente para que ningún adversario se abalanzara rápidamente sobre la rubita de nuestros sueños y poner en el giradiscos la melancólica "Champagne" o la maravillosa "Roberta", dulces canciones que nos permitían hasta a los más lerdos para el baile como un servidor, apretarnos o intentarlo al menos, a la chica de nuestros sueños juveniles, chocando cara contra cara. Y era en ese justo momento cuando, misteriosamente, la puerta de la cocina se abría y se escuchaba la voz de mi madre mientras se iluminaba todo preguntando por qué habíamos apagado la luz...

Las chicas, azoradas, separaban sus caras de las nuestras, nosotros carraspeábamos sin saber qué decir y, tras slgunos carraspeos pronto volvían a sonar las canciones con más ritmo como "Speedy Gonzales" o "Let's twist again" hasta que el peligro había pasado y mi madre, buena persona la señora María, discretamente eso sí, hacía mutis por el foro y volvían a sonar cosas como "Melancolía" o "Luna caprese".

En fin, Peppino di Capri, gracias por aquellos momentos y, en cuanto acabe de ver "Il sorpasso" me escaparé a Spotify, patrocinador de mi Barça, para escuchar una larga lista de tus éxitos. Por favor, trata de amenizar a la gente que more allá donde vayas, tal y como has hecho cuando estabas por estos lares. Y felicítate por los buenos momentos que pasamos juntos.