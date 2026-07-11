Sobre las tentaciones

Si la afirmación de que por lo menos una vez en su vida ha sentido una tentación, no va con usted, es que usted no es humano. No se trata de una afirmación bíblica, ni está ligada a la religión indefectiblemente, se trata de un impulso por hacer alguna cosa que se sabe a ciencia cierta que trasgrede alguna norma, ya sea natural, social, legal o ética, entre otras posibles.

El comportamiento de atracción por ideas, objetos o personas que puede conllevar el que se cometa una falta contra la razón o contra lo normativo, se fragua desde la más tierna infancia, a pesar de las trabas que los adultos les ponen a los niños. En la edad adulta la cosa cambia diametralmente, porque se supone que estamos formados y maduros para afrontar los embates del deseo sin que esto nos suponga mayor esfuerzo.

Los científicos norteamericanos analizaron algunas de las tentaciones que consideraron más comunes, entre las que estaban, la envidia al prójimo, el comer en exceso, el gastar más dinero del que se tiene y, por supuesto, el tema estrella, el sexo, entre algunos otros. Los resultados son los que popularmente se podrían esperar, que las mujeres son más envidiosas y gastadoras y los hombres son más proclives a dejarse arrastrar por el sexo. Nada nuevo bajo el sol.

Pero el listado de fascinaciones y atracciones es infinitamente más largo y peliagudo, ya que todo lo que está prohibido de alguna forma es pasto del deseo y, por ende, susceptible de tentación. Hacer novillos en la escuela o en el trabajo, desear a la mujer del vecino, cotillear de unos y de otros hasta despellejarlos, fumar, beber, esnifar, mentir, trampear, robar o matar, pueden entrar dentro de las tentaciones de muchas almas cándidas.

Todas estas tentaciones son universales, pero también tenemos a las rara avis, personas que se retuercen el pensamiento hasta estrangularlo y que padecen lo indecible por sus extrañas tentaciones, como sacrificar a los seres vivos por pura satisfacción, sumirse en la parafilia más escabrosa e inconfesable, o los que sueñan con coleccionar prendas íntimas como trofeos sexuales.

Lo realmente nefasto cuando sucumbimos a las tentaciones son las consecuencias, que por muy bien que te vayan siempre son desagradables, sombrías y patéticas. La primera y principal es ese sentimiento de culpa que se instala en tus emociones y que no te deja respirar tranquilo, porque la ansiedad te corroe.

La segunda es el propósito de enmienda, aquello de “no lo haré nunca más”, hasta que vuelves a hacerlo y comienza de nuevo la rueda del sentimiento de culpa, que con cada tropiezo te acogota un poco más tu autoestima.

La tercera y postrera, el desencanto, porque por mucho que caigas nunca estarás satisfecho.