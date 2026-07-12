Así amanece mi mujer

Hay mañanas que me despierto y no la encuentro a mi lado. Ya no me asusto: sé dónde está. La encuentro en cuclillas, con las rodillas plegadas del todo y el torso descansando sobre los muslos, sentada sobre sus propios talones, los pies bien anclados en el suelo, como quien echa raíces. Frente a ella, un kanoun marroquí que compramos en un bazar de Alicante, lo más parecido que encontramos al fourneau con el que cocinaba cada día en la Cour de Hamdallaye. Y vaya si lo usa: sobre una pequeña rejilla con forma de pez que elegimos juntos, va haciendo al carbón un pollo, un pescado, igual que en su tierra. Así, entre el humo y ese gesto de siempre, a seis mil kilómetros de casa, mi mujer se reencuentra con la suya.

Se llama Oumou Bangoura, nació en Diassya (prefectura de Boké en la República de Guinea) y llevamos desde octubre de 2022 viviendo en España. Su gente la llama a diario para preguntarle lo de siempre: cómo se vive aquí, qué come, cómo la cuida su marido.

Al principio yo también le preguntaba, sabiendo la respuesta antes de oírla: «Mon amour, ¿echas de menos Guinea?». Y ella, sin levantar la vista del kanoun, me contesta: «Oui, mon amour. Ma patrie me manque tellement. Maman Oumou, Maman Bintya… toute la famille». Ahora ya no se lo pregunto. Me basta con encontrarla así para saberlo.

Aterrizó en territorio Schengen el 15 de octubre de 2022, el mismo día en que su visado de familiar de la Unión Europea le autorizaba a residir en España por tiempo indefinido. En la aduana de Lisboa pasamos el interrogatorio de rigor, ese que busca destapar los matrimonios de conveniencia: si de verdad nos conocíamos, si de verdad nos queríamos, qué sabíamos el uno del otro. Un segundo filtro muy similar al que tuvo que pasar en la Embajada de España en Conakry. Respondimos a todo y salimos de la mano. Nadie nos preguntó lo único que de verdad importaba: cuánto cuesta dejar atrás a toda tu familia para empezar de cero junto a la persona que amas.

El aeropuerto de Lisboa la dejó muda. Todo ordenado, salas enormes, decenas de tiendas, bares… una temperatura agradable y estable de una punta a otra. Nada que ver con el Sékou Touré de Conakry, donde manda el calor tropical y la humedad de un país costero, donde las paredes no recuerdan la última vez que vieron una brocha, y una cafetería minúscula es casi toda la oferta. Para mí eran dos aeropuertos. Para ella, sin decirlo, eran dos vidas, y estaba cruzando de una a la otra.

Nuestra casa se parece a la de Hamdallaye más de lo que parece, y a la vez no se parece en nada. Tiene un pequeño jardín que hace las veces de aquel patio, la Cour, por el que se entraba a la vivienda. La Cour, da nombre a un sistema de viviendas que centraliza su existencia en el espacio compartido.

El nuestro lo hemos llenado de flores: rosales, calas, plantas aromáticas… En Hamdallaye, el patio es la entrada común de nueve casas y de media docena de familias que compartían la vida entera; aquí el jardín es solo nuestro, y esa intimidad europea, eso que tanto valoramos, a ella al principio le pesaba como un silencio demasiado grande.

Sus primeros días fueron de descubrimiento. Hicimos un viaje por España: Madrid, horas y horas caminando por el centro; Zaragoza; Barcelona, donde nos recibieron amigos guineanos que llevan años aquí; Toledo, que la dejó sin palabras… un país con tantos centenares de años de historia… Se maravilló con la belleza de cada ciudad y, sobre todo, con la calidez de quienes la acogieron, guineanos y también amigos míos que la trataron desde el primer día como a una más de la familia y desde ese momento, pasaron a ser suyos también. Yo la miraba mirar, y era plenamente feliz.

Después llegó lo difícil. La barrera del idioma. Un sistema de vida entero por aprender. Aquí el agua sale caliente con solo girar un grifo; allí había que levantarse temprano para recogerla del aljibe. Ante semejante avalancha de cambios, ¿por dónde se empieza? Y yo, a su lado, me hacía la otra pregunta, la mía: ¿cómo la acompaño en esto?

Porque eso es lo que soy ahora, más todavía que su marido: uno de sus mayores apoyos a este lado del mundo. Y he aprendido que lo más duro de su nueva vida no es el grifo, ni la lavadora, ni el idioma. Lo más duro es que su gente de confianza, la que tenía a dos minutos de casa, está a seis mil kilómetros y solo cabe en la pantalla de un teléfono, cuando la luz de allá y la conexión lo permiten. Por eso, cuando la encuentro por la mañana en cuclillas frente a ese kanoun, ya no le digo nada. Me siento a su lado, la abrazo y, mientras me mira sonriente y acurruca su cabeza en mi cuello, sin darnos cuenta estamos dejando que Guinea entre también, un rato, en nuestra casa de Alicante… y me cuenta sus anécdotas, sus vivencias…