El/la calor

Al parecer no recordamos todo lo que sufrimos, desde finales del pasado año hasta los primeros meses del presente. Entonces era un rosario de borrascas bautizadas con nombres curiosos. Ahora, al parecer, es un salterio de olas de calor, que podemos referenciarlas, por tomar el asunto dentro lo popular como: gorra, pai pai, sombrilla, crema solar, hidratación, sombrero, bañador, abanico, y así podríamos continuar si dichas olas prosiguen.

Sabemos que el sustantivo calor está dentro de los del género masculino, para definir aquello que sentimos o experimentamos cuando nos vemos sometidos a una elevación de temperatura. Sin embargo, a veces se me escapa utilizándolo en femenino, por aquello de lo cotidiano. Aunque, tanto en uno u otro género, en el tema que nos ocupa siempre lo vamos a ver relacionado con la temperatura. Me suena mejor en masculino el calor canicular si nos referimos cuando es asfixiante y extremo, y en femenino si nos asamos o freímos con la calor.

No sé lo que pensaría la asceta Santa María Egipciaca, la cual nos la pone de ejemplo el Diccionario de Autoridades de 1729 cuando hace referencia al vocablo «calor»: «A esta causa había padecido mucho y sido muy fatigada por los rigurosos fríos del invierno y los calores excesivos del verano». Ahora bien, tal vez en estos momentos con lo del cambio climático no termino de saber si la Santa se mantendría en el frío veraniego y en la calor invernal.

Recuerdo de niño y de joven y también de adulto que siempre por estas fechas hacía calor tanto por las calles como en los domicilios, las tiendas y cualquier otro establecimiento, auxiliándonos con un ventilador que lo único que hacía era mover el aire caliente o con un abanico o un pai pai. Ahora disponemos de más adelantos como el aire acondicionado hasta en los coches, que, al abrir la puerta, nos recibe un «bofetón» de calor. Así que tomémoslo con calma hidratándonos y buscando la sombra, y recordemos que antes también éramos unos sufridores del o de la calor.

Mirando el tiempo pretérito, en 2006, en mis notas tengo registrado que el Día de «El Pájaro» se registró un calor sofocante de 33º. A las cero horas de ese día, se efectuó el acto del nombramiento como Síndico Portador de la Gloriosa Enseña de «El Oriol» a favor del conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón. Su designación fue aprobada por mayoría con los votos del Partido Popular y Centro Liberal, en el pleno municipal celebrado el 27 de junio.

En el acto de nombramiento y posterior exposición de la Gloriosa Enseña de «El Oriol» en el balcón principal de la Casa Consistorial, se encontraban invitados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps Ortiz (Síndico, 2001) y los miembros del Gobierno valenciano Miguel Peralta, Milagrosa Martínez y Gema Amor. Previamente a este acto, en la Sala de El Oriol, el Síndico estampó su firma en el Libro de Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento. Después de la exposición pública de la Gloriosa Enseña de «El Oriol», en la Terraza «La Reconquista» (Jardines Pozos de Cremós) se efectuó una recepción en su honor.

Exposición de la Gloriosa Enseña de "El Oriol" en 2006. / Estudio Sevilla

El nuevo Síndico inició su discurso recordando a las víctimas del trágico accidente del metro de Valencia, ocurrido el día 3 de julio, y entre otras frases dijo lo siguiente: «Ya me sentía como uno más de esta tierra y, desde hoy, me considero un oriolano más en el corazón de la huerta; entre los naranjos y limoneros de la Vega Baja; entre las acequias y azarbes que otras culturas vertebraron la tierra; entre los surcos empapados del sudor de vuestras frentes y que las manos de vuestros mayores esculpieron buscando riqueza; entre las piedras nobles de los palacios y entre las benditas cúpulas de conventos e iglesias... Porque sé que desde siglos hacéis vivir la tradición y la leyenda que la Armengola representa; lo que significa la estrategia de Teodomiro rodeado de valientes mujeres de Orihuela logrando el pacto más beneficioso que permitió mantener las cristianas creencias, dentro de una tolerancia de culturas que todavía hoy debe enseñarnos a saber recibir a todos aquellos que desde otras tierras hasta aquí llegan... De igual forma que el Oriol, por la fidelidad de esta tierra, empuña su espada que siempre, por los siglos de los siglos, prevalece: dejadme que yo empuñe vuestra Gloriosa Enseña y que mi fidelidad hacia vosotros me lleve y me conduzca a luchar por ella y que mis fuerzas no desfallezcan, en la justa lucha, por el agua que por solidaridad es nuestra y que injustamente, una y otra vez, incomprensiblemente se nos niega».

Como es tradicional, el ceremonial seguido el día 17 de julio (Día del Pájaro) fue el siguiente: tras hacer descender la Gloriosa Enseña desde el balcón principal del Ayuntamiento por el alcalde y los portavoces de los grupos políticos en el Ayuntamiento, fue recogida por el Síndico a pie de calle. Tras ello, se organizó la comitiva que se dirigió hasta la catedral, entrando por la Puerta de Loreto, en la que desde días antes se encontraban depositadas las imágenes de las patronas de Orihuela, Santas Justa y Rufina. Las imágenes de las Santas, portadas por miembros de la comparsa Embajadora Cristiana 2006, Seguidores de Arum y Ruidoms, precedidas por el Cabildo Catedral, iniciaron la procesión cívico-religiosa, cerrando la Gloriosa Enseña de «El Oriol». La procesión salió por la Puerta de la Anunciación hacia la calle Doctor Sarget (de la Feria) y por el Pasaje Emilio Bregante, plaza de Soleres, plaza del Teniente Linares, Ramón y Cajal (Mayor), López Pozas (del Ángel), Santa Justa, plaza Marqués de Arneva hasta la Iglesia parroquial de las Santas, entrando por la portada de los pies. En ella se efectuó la tradicional «Misa del Pájaro», en la que el Sermón de la Reconquista fue predicado en esta ocasión por el sacerdote, José Luis Úbeda Sierras, canónigo y director del Oratorio Festivo de San Miguel.

A los actos acudieron miembros de los grupos políticos municipales del Partido Popular y Centro Liberal, el concejal del PSOE Antonio García (era su primer acto público) y no asistieron el resto de concejales del PSOE y de Los Verdes. Participó la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina, con la Armengola 2006, Estefanía Pérez Zambrana; el embajador moro, Lucio Sarabia Torres, y el embajador cristiano, José Cabrera Ruiz.

Una vez concluida la Misa del Pájaro, la Corporación municipal con la Gloriosa Enseña de «El Oriol» acompañó al Cabildo Eclesiástico hasta la catedral, en la que se despidió al citado Cabildo. A partir de ahí, se inició el pasacalle a los acordes de «Las Corsarias», recorriendo las calles de la ciudad hasta llegar ala plaza de Capuchinos, donde se depositó una corona de laurel, en el Monumento a La Armengola. Tras ello la comitiva regresó a la Casa Consistorial, en la que sobre las dos de la tarde se izó la Gloriosa Enseña de «El Oriol» hasta el balcón principal del Ayuntamiento, siendo recogida por el alcalde, José Manuel Medina Cañizares, que estuvo acompañado de los portavoces del Partido Popular, Mónica Lorente Ramón, y de Centro Liberal, Jesús Ferrández Peñalver. Este año, se produjo un error en el ceremonial en el trayecto de acompañamiento de la Excma. Corporación municipal al Cabildo Catedral, pues al llegar la comitiva a la seo procedente de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, después de la Misa del Pájaro, el Cabildo Catedralicio entró como era tradicional por la Puerta de la Anunciación, debiendo seguir acompañándolo la Corporación municipal hasta el interior del templo. Sin embargo, mientras que la Unión Lírica Orcelitana seguía por la calle Mayor, la Corporación municipal continuaba por la calle de la Feria hasta la sede de la Caja Rural Central. Al percatarse de ello el Excmo. Ayuntamiento regresó entrando por la Puerta de la Anunciación, para despedir al Cabildo Eclesiástico. Actualmente, desde 2024 se acordó suprimir el acompañamiento al Cabildo Eclesiástico hasta la catedral, por decisión consensuada entre el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela y dicho Cabildo.

Así, esperemos que transcurridos 20 años, en este de 2026, la o el calor se porte mejor, aunque no tengo muchas esperanzas que así sea. O sea, agua y protección solar.