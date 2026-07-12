El eje cultural de San Fernando

El edificio de la antigua sede de la CAM en la calle San Fernando de Alicante que quiere adquirir Suma. / Pilar Cortés

Suma quiere comprar la sede histórica de la Caja de Ahorros del Mediterráneo sita en la calle San Fernando. Ese edificio noble que ocupó desde tiempos inmemoriales, antes de que se produjesen las fusiones bancarias y tuviese otra marca. Durante los últimos años el inmueble había pasado a ser del Sabadell, que lo cedió temporalmente a la Universidad de Alicante a cambio de que esta institución asumiese los gastos de mantenimiento.

La actividad de la sede de la UA es tan amplia que pronto comenzaron a desarrollarse actos culturales en dos marcos distintos, en el edificio de la calle Ramón y Cajal y el muy próximo de la calle San Fernando.

La histórica sede de la CAM está flanqueada en uno de sus laterales por la Casa Bardín, sede del Instituto Juan Gil-Albert, y en el otro por el antiguo edificio de Correos, en la actualidad propiedad de la Generalitat Valenciana.

No hace demasiado tiempo se creó el eje cultural de la calle San Fernando. Se trazó una línea imaginaria que vertebrase todas las instalaciones culturales que se encuentran a lo largo de esta vía en la que todavía se conservan edificios de gran valor arquitectónico. Precisamente el Colegio de Arquitectos de la Provincia, sito en la plaza Gabriel Miró, fue uno de los que se sumó a la iniciativa, junto al Conservatorio de Música, la Fundación Mediterráneo, el Gil-Albert y la sede de la UA.

La pérdida de la segunda sede universitaria, que además de albergar una biblioteca se había convertido en una Casa de Cultura de primera magnitud, es una muy mala noticia para Alicante. Que sea sustituida por una oficina de recaudación de impuestos, toda una declaración de principios en los tiempos que corren.