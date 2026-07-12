La justicia también tiene historia

Dos encuestas publicadas en los últimos días, elaboradas por el CIS y por 40 dB, coinciden en un dato que debería preocuparnos. Una amplia mayoría de los españoles considera que la justicia no actúa con la imparcialidad que cabría esperar de una de las instituciones fundamentales del Estado democrático. Evidentemente, las encuestas no sustituyen a los hechos, pero sí revelan un estado de opinión que ninguna democracia puede permitirse ignorar. La confianza ciudadana constituye el principal patrimonio de las instituciones y, cuando comienza a erosionarse, conviene preguntarse por sus causas.

La respuesta suele buscarse en la actualidad política. Los ciudadanos asisten con frecuencia a resoluciones judiciales controvertidas, nombramientos difíciles de comprender, bloqueos institucionales entre los dos grandes partidos o enfrentamientos de bajo nivel entre el Gobierno y la oposición. Todo ello forma parte del debate público. Sin embargo, las instituciones tienen una historia mucho más larga que la actualidad. También la justicia tiene historia y sin esa perspectiva resulta difícil comprender algunos de los problemas que hoy perciben los ciudadanos.

La independencia judicial nació con el Estado liberal como una garantía frente a la concentración del poder. La separación de poderes formulada por Montesquieu pretendía impedir que quien gobernaba pudiera también legislar y juzgar. A lo largo del siglo XIX ese principio inspiró la construcción de los Estados constitucionales europeos y también la del Estado liberal español. Desde entonces, la independencia judicial dejó de ser un privilegio corporativo para convertirse en una condición indispensable de la libertad.

La historia española demuestra, sin embargo, que ese principio puede desaparecer. Las dictaduras no eliminan el derecho, lo ponen al servicio del poder y así ocurrió durante el franquismo. La depuración de la magistratura, los consejos de guerra y los tribunales especiales otorgaron apariencia de legalidad a la represión de los vencidos. La historiografía ha definido aquel proceso como una «justicia al revés», porque quienes se habían levantado contra la legalidad republicana terminaron juzgando a quienes habían permanecido fieles a ella. La justicia dejó entonces de ser un límite frente al poder para convertirse en uno de sus instrumentos.

La Constitución de 1978 recuperó la independencia judicial y la situó entre los pilares del nuevo Estado de derecho, siendo ésta indudablemente una conquista histórica de extraordinaria importancia. Pero la historia también enseña que las leyes cambian más deprisa que las instituciones y que las constituciones pueden aprobarse en un día, aunque las culturas profesionales necesiten generaciones para transformarse. La democracia no consiste solo en separar los poderes, consiste también en democratizar permanentemente las instituciones.

En mi opinión, ese es el debate que hoy tenemos pendiente. La sociedad española ha cambiado profundamente durante las últimas décadas. Ahora es más plural, más diversa y más igualitaria que la de hace medio siglo. Sin embargo, algunas de las grandes instituciones del Estado han renovado sus élites con mucha mayor lentitud y la judicatura constituye probablemente el ejemplo más evidente. No digo que esa continuidad cuestione la profesionalidad de los jueces, pero creo que sí ayuda a explicar por qué una parte creciente de la ciudadanía percibe una institución socialmente distante y portadora de una cultura jurídica más conservadora que la sociedad a la que sirve. En definitiva, las percepciones pueden discutirse, pero ignorarlas sería un error.

Desde esa perspectiva, por ejemplo, cobra sentido el pasado debate sobre las ayudas destinadas a quienes preparan las oposiciones a la carrera judicial. No porque unas becas vayan a resolver por sí solas un problema complejo, sino porque plantean una cuestión de fondo, la de cómo favorecer una mayor igualdad de oportunidades en el acceso a una de las grandes élites del Estado sin renunciar al mérito y la capacidad. Habría que recordar a quienes votaron en contra que la igualdad de oportunidades no rebaja la excelencia, sino que la hace más accesible y además fortalece la legitimidad de las instituciones.

La independencia judicial protege a los ciudadanos frente a la arbitrariedad del poder, pero la renovación permanente de las instituciones fortalece su legitimidad democrática y la confianza social que necesitan para cumplir su función. Ambos principios no se contradicen, se complementan.

La historia demuestra que la independencia judicial nunca puede darse por definitivamente conquistada. Corre peligro cuando los gobiernos o los partidos y quienes les sustentan pretenden someter a los tribunales a sus intereses, pero también cuando una parte de la propia judicatura abandona la imprescindible apariencia de imparcialidad y proyecta la imagen de intervenir en la contienda política. En ambos casos, se resiente la confianza de los ciudadanos y, con ello, la legitimidad de una de las instituciones esenciales del Estado de derecho.

Por ello, la crítica a la justicia no debería interpretarse como una descalificación de ese Estado. Ocurre justamente lo contrario. La justicia no debe sacralizarse y debe ser interpelada cuando la ciudadanía entienda que se falta a la independencia, a la trasparencia y también a la capacidad de renovarse. La independencia judicial es una conquista; la renovación de la justicia sigue siendo una tarea.