Convivir con la nueva realidad climática

Cada verano repetimos el mismo ritual. Llegan temperaturas extremas, se activan avisos, los informativos anuncian una nueva ola de calor y las autoridades recomiendan hidratarse, evitar las horas centrales del día y proteger a las personas más vulneradas. Pasados unos días, las temperaturas descienden ligeramente y se transmite la sensación de que el episodio ha terminado. Hasta la siguiente ola.

El mayor error es seguir considerando excepcional lo que hace tiempo dejó de serlo.

El calor extremo está arrasando parajes naturales, favoreciendo incendios de una intensidad creciente, alterando ecosistemas, modificando hábitos de vida y provocando muertes, especialmente entre las personas envejecidas, quienes padecen enfermedades crónicas, la infancia, quienes trabajan al aire libre o quienes viven en condiciones sociales desfavorables. La realidad ya no responde a una sucesión de episodios aislados, sino a una transformación profunda del clima con la que tendremos que convivir durante las próximas décadas.

Pese a ello, todavía hay quienes continúan negando el cambio climático o reduciéndolo a una supuesta “ideología climática”. Un planteamiento tan irresponsable como mezquino, porque mientras algunos discuten sobre su existencia, la evidencia científica sigue acumulándose y las consecuencias continúan agravándose. Europa es el continente que más rápidamente se calienta del planeta y la cuenca mediterránea figura entre los territorios más expuestos. No se trata, por tanto, de que “en España siempre ha hecho calor”, como simplifican algunos discursos. Lo que está cambiando es la intensidad, la duración, la frecuencia y el impacto de ese calor sobre la salud, el medio ambiente y la vida cotidiana.

Ha llegado el momento de comprender que el problema ya no son únicamente las olas de calor. Sino que el calor extremo se está convirtiendo en el nuevo escenario sobre el que organizamos nuestras vidas.

Seguimos respondiendo con una lógica de emergencia cuando lo que necesitamos es una estrategia permanente.

Las ciudades continúan reformándose priorizando con demasiada frecuencia el hormigón sobre la vegetación, la estética sobre la habitabilidad y las superficies duras sobre las estructuras capaces de generar sombra y contener el calor. Se diseñan plazas visualmente impecables, pero prácticamente intransitables durante buena parte del día. Seguimos hablando poco de refugios climáticos accesibles, de arbolado suficiente, de corredores verdes, de fuentes públicas, de viviendas bien aisladas y de barrios pensados para proteger la salud.

Algo parecido sucede con los incendios forestales. Se destinan enormes esfuerzos a combatirlos cuando ya se han declarado, pero con demasiada frecuencia se relegan la gestión sostenible del territorio, la limpieza y conservación de los montes, la recuperación de actividades rurales y las políticas capaces de reducir el riesgo. Como ocurre en tantos otros ámbitos, seguimos invirtiendo más en las consecuencias que en evitar las causas.

El calor, además, no afecta por igual a toda la población. No afronta el mismo riesgo quien dispone de una vivienda bien aislada, recursos económicos suficientes, aire acondicionado y flexibilidad laboral que quien vive solo, sufre pobreza energética, trabaja en la calle o convive con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. El cambio climático también amplía las desigualdades sociales y de salud, haciendo todavía más vulneradas a quienes ya partían de una situación de desventaja.

La respuesta no puede limitarse a recomendaciones generales cuando las temperaturas alcanzan determinados umbrales. Resulta imprescindible identificar de manera preventiva a las poblaciones de riesgo, reforzar la atención comunitaria, coordinar los servicios sociales y de salud, adaptar horarios y condiciones laborales, garantizar el acceso a espacios frescos y establecer sistemas de seguimiento para quienes viven en soledad o presentan mayor fragilidad.

No basta con esperar a que aparezcan golpes de calor, descompensaciones o ingresos hospitalarios para intervenir. Esa respuesta asistencialista llega tarde. La salud pública debe anticiparse, actuar sobre los entornos y proteger antes de que el daño se produzca. También la educación tiene un papel esencial para generar una cultura de prevención, corresponsabilidad y cuidado del medio ambiente que no dependa únicamente de campañas estivales.

Esta nueva realidad exige además revisar los calendarios escolares, la organización del trabajo, la movilidad y el propio diseño de los servicios públicos.

El calor, al igual que las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos, ha dejado de ser una noticia puntual para convertirse en una condición permanente. Asumirlo no significa resignarse, sino actuar con rigor, responsabilidad y coherencia.

Estamos ante un desafío ambiental, pero también de salud, educativo, jurídico, económico, laboral, social y político. Se necesitan políticas intersectoriales, sostenibles e integrales que sitúen la protección de las personas y de los ecosistemas por encima de la improvisación, los intereses particulares o el cálculo electoral.

No se trata de plantear cuánto durará la próxima ola de calor. Lo realmente importante es cuánto tiempo seguiremos comportándonos como si el cambio climático fuese todavía una hipótesis, una exageración o una cuestión ideológica, cuando hace ya demasiado tiempo que constituye una realidad que está transformando nuestro presente y condicionando nuestro futuro.