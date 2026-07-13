La cumbre de la OTAN y la bipolaridad de Trump

Llegó Trump a Ankara, apenas un día después de haber escandalizado a medio mundo con su llamada al presidente de la FIFA para que le quitaran una tarjeta roja a un jugador de la selección estadounidense – Bélgica vengaría poco después la afrenta con un contundente 4-1, antes de caer dignamente en cuartos ante España. En vísperas de la cumbre de la OTAN el magnate se despachó con sus diatribas habituales contra Europa, reiterando su crítica de que no contribuye financieramente a su defensa, si bien solo en 2025 los aliados europeos y Canadá habían aumentado su gasto en 139.000 millones de dólares, y reprochando la falta de apoyo continental en la guerra de Irán, al tiempo que el alto el fuego con Teherán saltaba por los aires. Trump reiteró que Groenlandia debe estar bajo control estadounidense, lo que obligó a una nueva y firme negativa por parte de Dinamarca.

Y por supuesto no podía faltar el ataque a España, a la que llamó "pésimo aliado", insinuando de nuevo represalias comerciales. Los datos, una vez más, desmienten la caricatura que Trump ha dibujado de nuestro país, el cual ha alcanzado el 2% del PIB en gasto de defensa —una cifra que en términos absolutos triplica el de 2018, cuando Sánchez llegó al gobierno, pasando de 11.172 a 35.419 millones de euros—. La OTAN ha certificado que su grado de cumplimiento de los objetivos de capacidades de la Alianza la sitúa en el séptimo puesto entre los 32 aliados, por encima de la media europea. En el flanco oriental, España es el aliado con mayor número de tropas desplegadas fuera de su territorio: cerca de 3.000 efectivos en misiones bajo bandera OTAN —4.500 si se suman los despliegues bajo bandera de Naciones Unidas—, con presencia en Eslovaquia, Rumanía, Estonia, Letonia, Lituania y Turquía, asumiendo además mandos estratégicos como el componente marítimo de la Allied Reaction Force. En el mar y en el aire, España es el segundo mayor contribuyente de capacidades navales de la Alianza y el cuarto en capacidades aéreas, con una fragata, ocho cazas, dos aeronaves de reabastecimiento en vuelo y un avión de patrulla marítima puestos a disposición colectiva. Y en lo que respecta a Ucrania, España fue en 2025 el octavo contribuyente de la OTAN y el quinto de la Unión Europea en ayuda militar, superando a países de mayor peso económico como Francia e Italia con una aportación acumulada desde 2022 de 3.795 millones de euros, y una contribución de 150 millones al fondo de adquisición de material militar urgente para Ucrania coordinado por la OTAN, la novena aportación más elevada entre todos los aliados.

Al cabo, si se lee la Declaración adoptada el 8 de julio de 2026 por la OTAN, parece hecha en otro planeta, en comparación con la previa de Trump. Se reafirma el compromiso de la Alianza Atlántica con la seguridad colectiva, la cláusula de asistencia mutua ante una agresión, y el vínculo transatlántico. Se reconoce el esfuerzo adicional financiero de los aliados europeos y Canadá, y se anuncian nuevas inversiones por valor de 50.000 millones de dólares. Se identifica a Rusia como principal amenaza, y se reitera el apoyo a Ucrania. Se reconoce que Europa es ahora el principal contribuyente al país agredido, y se compromete mantener la ayuda financiera de 70.000 millones de dólares estimada para 2026, en 2027. Destaca la frase "Construimos el futuro: una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte - Una Alianza modernizada. Los aliados europeos y Canadá, en colaboración con Estados Unidos, asumen una mayor responsabilidad en la defensa de la Alianza", lo que indica que más allá del reparto de la carga financiera, la OTAN ya está evolucionando hacia su europeización, lo que se traducirá a medio plazo en una nueva división del trabajo, con los europeos a cargo de la defensa convencional (capacidades de combate mediante soldados, blindados, barcos, y aviones) y Washington responsable de la disuasión nuclear.

Por otro lado, Zelenski en su encuentro bilateral con Trump consiguió que Washington le concediera una licencia para fabricar sus propios interceptores Patriot — el único sistema capaz de derribar los misiles balísticos rusos —, aunque los expertos advierten que los plazos de producción hacen improbable que ello se traduzca en capacidad operativa real antes de 2028.

Dicho todo esto, y más allá de que Trump pueda actuar como hizo antes del arranque de la reunión, no solo por impulso o gusto por el espectáculo, sino también como táctica negociadora de tipo intimidatorio, es evidente que nadie en su sano juicio puede confiar su seguridad en el actual presidente de los Estados Unidos, digan lo que digan las declaraciones, pues ya se sabe que el papel lo aguanta todo. Europa debe aceptar que no puede fiar completamente la defensa del continente a la Alianza Atlántica, por valiosa que sea en sí misma la estructura de la OTAN, y desarrollar de manera coordinada su sistema de Defensa Común, como prevén los Tratados. La misma cumbre fue bochornosa por otros aspectos, como realizarse en país -Turquía- que no respeta los Derechos Humanos, o la pleitesía exagerada que le sigue rindiendo el Secretario General de la OTAN Mark Rutte a Trump, sin beneficio conocido, por no hablar de la pistola con balas que el autócrata Erdoğan regaló a los mandatarios. En resumen, en seguridad y defensa, tanta OTAN como sea posible, y tanta UE como sea necesaria.