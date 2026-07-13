Encierros y dianas

Por fuerza de la costumbre solemos elevar a la categoría de tradición lo que es un disparate. Y conste que en todas las fiestas que se precien tienen lugar excesos, en ocasiones de dudoso gusto.

Pero lo de los sanfermines ha ido demasiado lejos. Resulta paradójico que el itinerario del encierro se haya convertido en el plató de televisión más sofisticado. No le falta de nada. Toda la tecnología punta está a disposición de las transmisiones. Al principio fueron dos o tres cámaras prehistóricas. Poco a poco, en el tránsito del siglo XX al XXI se inició una revolución tecnológica que todavía no ha concluido. En la actualidad cada espectador puede ser ‘realizador’ de su propio encierro manejando nueve señales en directo. La fiesta se ha convertido en un videojuego.

Pero no olvidemos la realidad: el ritual concluye con el parte de heridos que se asume con tantísima naturalidad que inmuniza a quien lo escucha. “Si te tiene que coger un toro, que lo haga en Pamplona, porque allí dispondrás del mayor equipo sanitario soñado”, dicen los que saben de esto.

A la misma hora, en nuestra zona, en los pueblos con más raigambre festera se celebran las dianas. En los riñones de los participantes no hay cuernos, sino unas bandas de música cuyas composiciones también pueden generar la dopamina y subir las pulsaciones de quien las escucha hasta unos parámetros inciertos. Los corredores dicen que no entendemos lo que sienten. Del mismo modo, les replico que vivir una diana fetén es una experiencia que abarca todos los sentidos; un chute de adrenalina. Con el detalle de que no hay parte de heridos, y que todo se resuelve con una apoteosis de abrazos sinceros y alguna que otra lágrima furtiva.