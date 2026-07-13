Encuestas y saber jurídico

Según una encuesta realizada por dos medios de comunicación y el CIS, más de media España considera que existe lawfare en el país. Leer esto me ha causado cierto impacto al comprobar el altísimo nivel de la ciudadanía y el de quienes promueven este tipo de estadísticas, pues preguntar y concluir en el caso supone atribuir y reconocer un conocimiento exacto de una materia cuyos perfiles no están al alcance general y están sembrados de dudas y lagunas en el ámbito del conocimiento jurídico. Lo que es el lawfare, concepto difuso y de naturaleza política, no jurídica, siempre instrumental en manos de quienes lo utilizan como argumento de impunidad, es elemento imprescindible para contestar y posicionarse.

Detrás del término hay muchos elementos que se manipulan en cada caso, pero que son diferentes y normalmente no imputables a los tribunales. La judicialización de la política es autoría de los partidos que inundan la Justicia de querellas, buscando un beneficio inmediato electoral. La politización de la Justicia es el resultado de invadirla minando la independencia mediante el nombramiento de jueces según su ideología cuando la ley lo permite.

Todo ello, combinado podría engendrar este concepto, amalgama de conductas evitables, pero propiciadas por el Ejecutivo que luego llora si se ataca a su impunidad. Un concepto, el del lawfare, sin valor por no tener un perfil propio y gozar de un contenido político, no jurídico, flexible y peligroso. Y dependiente de otros poderes y de la política, no de los jueces. Estos no deducen querellas, ni designan a los jueces, ni dictan las leyes. Todo lo que constituye el llamado lawfare es ajeno al Poder judicial. Y es el Ejecutivo el que lo utiliza cuando no puede manipular y controlar ese Poder y usarlo como instrumento político contra el adversario o desactivarlo ante sus conductas corruptas o autoritarias.

Su uso es siempre propio y derivado del rechazo a la ley como norma general de conducta cuando se vuelve contra el poderoso. Y se ha utilizado por líderes de todo signo, entre los que destaca Trump cuando se persiguió la toma del Congreso, Berlusconi y otros políticos de Iberoamérica que, en general, terminaron condenados por delitos muy graves, de corrupción y contra las personas. El argumento de que existe un Poder Judicial, todo él, contra un político es propio de regímenes o de sujetos que no respetan el sistema democrático. Porque en el fondo lo que se combate es la actuación de los tribunales que aplican la ley contra quienes confunden poder con privilegios e impunidad. Y todos los que así actúan califican a los jueces de supuestos prevaricadores. Hay algo común entre los políticos que reclaman impunidad y los que los apoyan, conscientes o no de lo que hacen.

No se habla de lawfare en sistemas avanzados democráticos estables. No hay ejemplos de ello. Hablar de lawfare es un síntoma de deterioro del sistema y anuncia un peligro que debe atajarse. Tras esta alusión suele venir siempre una politización de la justicia que se manifiesta en el control del Poder Judicial desde instancias políticas. El lawfare se utiliza como defensa de la impunidad, pero a su vez como argumento para socavar al Poder Judicial independiente. Cuando se coloniza el Poder Judicial y se consigue la deseada impunidad deja de hablarse de lawfare. El lawfare se utiliza no como una guerra del Poder Judicial, sino contra él.

Que haya resoluciones incomprensibles o discutibles es normal. Cada año se dictan en España millones de resoluciones. Los jueces no son perfectos y en ocasiones yerran. Los jueces son humanos, no máquinas y las leyes imprecisas fomentan estos riesgos que en esta legislatura, que no se caracteriza por el rigor jurídico, se ha fomentado. Discutir o criticar estas resoluciones es positivo y se ha hecho siempre. Atacar el sistema o crear la impresión de una gran trama judicial, de un Poder Judicial puesto de acuerdo para un fin, de jueces arbitrarios, es tan falso, como imposible, porque la independencia es algo que los jueces llevan muy a gala y a ellos molesta, más que a nadie, cualquier desvarío de uno de los suyos.

Hay opiniones que minan el sistema democrático. Opiniones que no explicitan la forma en que el Ejecutivo debe controlar al Poder Judicial, pero que lo reclaman ahora en una situación muy determinada. Todos hablan de reformar el Poder Judicial, pero ninguno de sus detractores actuales desarrolla el modo de hacerlo. Sencillamente, porque ya lo reformó la Constitución, pero esta se ha interpretado desde el llamado progresismo hacia el control por parte del Ejecutivo y de los partidos. Ahí está el CGPJ y el espectáculo de verlo repartido ya sin reparo alguno, públicamente, en cuotas dependientes de criterios políticos. La politización de la Justicia es fruto de los que ahora la critican que quieren más porque la conseguida no les garantiza la impunidad.

Ese debate ha surgido hoy con fuerza cuando los tribunales, los cuerpos de seguridad y la propia fiscalía anticorrupción han promovido investigaciones y condenas que afectan al gobierno y al PSOE. Curiosa coincidencia que induce a pensar que la necesidad de reformar el sistema judicial tiene que ver con hechos que revelan que no existe impunidad de nadie y que la Justicia es independiente. Lo que se persigue no es la falta de independencia, sino la misma independencia. Porque, no nos engañemos, sin una justicia independiente nada de lo que hoy se está investigando sería posible.

Una de las cosas que caracteriza a estos juristas que han salido en tromba a atacar al Poder Judicial por osar decidir contra el gobierno, es la de omitir en sus reflexiones cualquier cita a la ley que las justifica. Ninguno cita las normas que avalan las resoluciones dictadas. No interesa. Se refutan porque los investigados, de ir adelante todo, revelarían un estado corrupto y eso es demoledor. La condena en el caso Ábalos y la sentencia a Aldama se ataca con dureza, pero nadie parece haber leído la sentencia y menos nadie ha sugerido reformar el Código Penal. Solo exigen que no se aplique a unos y sí a otros con dureza ejemplar.

Saben, no obstante, que nada va a cambiar y que el Poder Judicial continuará cumpliendo su función constitucional. Lo que está detrás de los calificativos groseros de prevaricación de todo un Poder y a la cabeza el Tribunal Supremo, es el intento de deslegitimar los procesos con fines electorales, al precio que sea. Poner en riesgo el modelo democrático no importa si con ello se consigue que los votantes de la llamada izquierda busquen los males en quienes les investigan, no en sus conductas.

Entremos en un debate sobre el Poder Judicial. Pero con propuestas concretas, no con insultos y lamentos sin alternativas constitucionales. Ese debate no tendrá lugar. No tienen argumentos sobre los que construir una alternativa que no sean los de conformar un Poder Judicial dependiente. Lo saben y por eso no ofrecen alternativas que les harían enfrentarse a su propia realidad de dudosa legitimidad democrática.