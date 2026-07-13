Resurgir de la alegría con los cantautores

Integrantes de equipos de rescate en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). / Boris Vergara / EFE

Una niña sonríe entre los escombros del terremoto en Venezuela. En ese gesto mínimo se concentra toda la esperanza: incluso en medio de la devastación siempre hay un motivo para levantarse.

Este sábado, durante el II Concierto de Cantautores de Alicante, esa imagen no dejó de acompañarme. Quizá porque, de algún modo, yo también estaba resurgiendo tras el año más difícil de mi vida, junto a mi hermana de vida, Rosario.

Después de casi tres años, volví a disfrutar de un concierto de mi querido Ismael Serrano. Solo interpretó cuatro canciones, pero las viví con una intensidad difícil de explicar. Antes habían pasado por el escenario artistas como Tontxu, que me devolvió a la adolescencia con Una partida de Risk, o Conchita, cuya interpretación de El viaje nos hizo reflexionar sobre el mundo que dejaremos a nuestros hijos. Cada actuación convirtió la noche en un encuentro especial.

El momento más esperado llegó con Ismael Serrano. Me había perdido su última gira acústica porque mi cuerpo no me lo permitió, y confío en que no vuelva a ocurrir. El próximo año cumplirá treinta años de carrera acompañando a miles de personas con canciones que nos recuerdan que nunca estamos solos y que merece la pena seguir adelante.

Gracias, Ismael, por tu integridad y tu arte. Gracias también a Inma Serrano, creadora y promotora del festival, por apostar por la canción de autor y regalarme una de las noches más felices de los últimos años. Y a Belén e Ismael, por hacer posible que pudiera asistir y compartir unos minutos con ellos.

La vida tiene formas curiosas de enseñarnos lo esencial. Aquella niña venezolana y este festival me recordaron lo mismo: incluso entre las ruinas puede brotar una sonrisa. La canción de autor sigue viva porque habla de memoria, justicia, amor y dignidad, y nos ayuda a no olvidar quiénes somos.

Además, toda la recaudación del concierto se destinó a ayudar a Venezuela. Un gesto que demuestra que la cultura también puede aliviar el sufrimiento y convertirse en ayuda real. Ojalá el compromiso no se diluya con el paso del tiempo.

Aquella niña salió de entre las ruinas sonriendo. Yo salí del concierto sintiéndome viva de nuevo. Dos sonrisas distintas con un mismo significado: la capacidad infinita de volver a empezar. Sigamos apoyando la canción de autor y a quienes más lo necesitan. Porque vivir consiste, al final, en encontrar motivos para levantarnos una vez más y hacerlo con esperanza en Venezuela y en cualquier lugar del mundo. No perdamos nunca esa sonrisa.