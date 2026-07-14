Candela Peña, irresistible

Qué grande es la televisión. Hasta qué punto llega su poderío a la hora de crear dioses contemporáneos. Las apariciones de Candela Peña durante los últimos tiempos con David Broncano y Marc Giró la han convertido en una reinona que causaría envidia a la más pintada. Su poderío quedó demostrado la noche del 4 de julio en el Teatro Principal (última parada de su gira nacional), donde protagonizó una velada histórica para todo el que pudo conseguir una de las casi mil entradas que volaron al instante de ponerse a la venta.

Lo de Candela Peña fue lo más cañero que este cronista ha visto en el coliseo, y en 35 años desde 1991 ha habido tiempo para ver cualquier cosa. Incluso más que Jodorowsky, cuando tuvo la osadía de cobrar un pastizal por hacer terapia.

Se trataba de que el público preguntase libremente tanto a Peña como a su compañero Secun de la Rosa por cualquier asunto, y que ellos respondieran. Pero esa no fue más que una excusa. Candela Peña llegó, vio y venció. Incluso antes de hablar. Ovacionada hasta la extenuación en cuanto pronunciaba una palabra.

El verdadero espectáculo estuvo en la platea, a rebosar desde la primera fila del patio de butacas hasta la última fila del anfiteatro. Daba gozo ver a mil personas tan entregadas desde que su diva divina apareció por una puerta lateral de la sala.

Damos las gracias a que las butacas del Principal, "hechas un mojón", en palabras de Peña, no se estén reparando durante este mes de julio. Porque en ese caso el show no hubiese tenido lugar. Y qué show. Daría para muchas tesis doctorales sobre el presente y futuro del teatro en el centro y las periferias.