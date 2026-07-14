Deseos de involución en un panorama que arde

13/07/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería) por el incendio forestal de Los Gallardos. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA POLÍTICA ALMERÍA FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS / FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS / Europa Press

La convivencia, la economía y la política deben defender la dignidad y la justicia como objetivos esenciales. De sentido común. Pero el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Tan rara es la defensa de una sociedad más justa y solidaria? Esa es la Doctrina Social de la Iglesia estructurada en tiempos del papa León XIII, en 1891, y relacionada con problemáticas laborales de la Revolución Industrial, cuestión extensible a nuestro tiempo por su exaltación de valores que cualquiera debe compartir.

Los que llevan la bandera del catolicismo promueven lo contrario. Dentro de la Conferencia Episcopal Española hay personajes que circulan por otros derroteros y acogen postulados de las derechas, haciendo lo que pueden a su servicio. Esto viene a cuento de la ausencia de moderación y respeto institucional del presidente de los obispos, Luis Argüello, quien, atacando al Estado, ataca al Gobierno. «Una banda de ladrones», afirma este hombre que de ejemplar no tiene nada.

En su falsa defensa de las personas y de la democracia, entra en el juego de los que braman y dan la espalda a los ciudadanos con sucias maniobras y nula aportación positiva. Hablando de movidas relacionadas con la corrupción, algunos, a los que él ovaciona de un modo u otro, baten el récord de esta clase de conductas que todavía residen en los tribunales. Los audios de Cospedal y Villarejo, hablando sobre la Kitchen, se llevan la palma y vuelven a estar en boga mientras Feijóo ofrece clases baratas de honradez. Argüello agita la bandera de la ética haciéndose cómplice de quienes no la ejercen. Que se la exija a sí mismo, a los abusones de siempre y a las élites que la incumplen porque es su forma de ser y estar.

Para compensar, no muy fuerte culpabiliza a Trump, ya que «es posible todo» bajo su mandato. Habla de paguitas refiriéndose a la población que requiere palpable ayuda. Pero no dice nada de los que acumulan riqueza a costa del vecino, ni del gran dinero público que reciben muchos sin dar golpe, o que él mismo obtiene por cargar las tintas en su particular club de la comedia. Hace un corte de mangas al actual pontífice y declara, sin consideración hacia los más básicos derechos, su rechazo a los inmigrantes y a la gente LGTBI, esas criaturas satánicas que necesitan terapias de conversión. ¿División de poderes? Sin politización de la justicia. ¿Que la Constitución y las leyes se cumplan? Claro. ¿No sorprende que defienda a capa y espada lo que él pone en solfa?

Desde que Trump volvió a ocupar la Casa Blanca en enero de 2025, las garras de la radicalización de derechas están activas en Latinoamérica. No es el viejo conservadurismo, sino una versión más agresiva con los rasgos autoritarios y febriles del trumpismo. España podría estar en la misma onda en manos de la derecha extrema y la extrema derecha. Trabajar más, cobrar menos y penalización por las bajas laborales, entre otras lindezas. ¿La mayoría quiere votar contra sí misma?

Es conmovedor ver cómo Feijóo y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se abrazan y muestran un guion compartido. ¿Qué es eso de que los jóvenes piden bajas los viernes y los lunes? O sea, los médicos son amiguetes irresponsables que firman bajas y justificantes sin sentido o venden partes a precio de saldo. No justificar una ausencia puede derivar en sanciones disciplinarias o despido. Frenar el absentismo y el fraude los cometa quien fuere, sí. En cuanto al importe del cobro, es sabido que existen distintos descuentos asociados a estar de baja.

Cualquier intento de involución, no de evolución, tendría la respuesta de los sindicatos. Los recortes en general y difuminar derechos componen la especialidad de los que alardean con espíritu clasista y ávaro. Suelen ser racistas, machistas, cínicos y timadores. Adorable fauna. Fomentan que se peleen los de abajo para dejar tranquilos a los adinerados y fraudulentos de arriba. Pese a todo, la economía va bien y nuestro país tiene más afiliados a la Seguridad Social que nunca. Y no es que todo sea idílico.

No hace falta la intercesión divina de los salvadores que se sientan en Génova, 13, cuya reforma fue pagada con dinero negro de la caja B del PP, según la sentencia. El carácter inquisitorial mueve el timón de los que no pueden actuar de otra manera. Enfrente, sin embargo, están las nuevas cuentas públicas con la mayor inversión en vivienda, sanidad, becas, dependencia… Más incremento el año próximo para las comunidades autónomas y las entidades locales. Veremos. Dar por derrotado a Sánchez es un error por mucho que los decibelios y las malas artes de la oposición prosperen.

¡Ah! Y que el PP y Vox aireen nuevas páginas de sus programas electorales. Es la mejor garantía para que un amplio sector no les vote jamás. La crisis climática, la piromanía, la precariedad en el dispositivo de bomberos forestales, cuyas competencias de gestión recaen en las comunidades autónomas, además de los sueldos bajos y los contratos temporales, ponen de manifiesto la sinrazón y la crónica incompetencia de algunos. El panorama arde y la pieza a batir sigue siendo Sánchez.