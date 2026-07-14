Estoy, como el machadiano Juan de Mairena, “dolorosamente harto“; dolorosamente harto de la situación política española actual, que provoca un ambiente de odio realmente irrespirable. Es cierto que cuando veía las intervenciones de algunos ministros, especialmente de Oscar Puente, y de portavoces del PP, con especial mención a Tellado, sentía vergüenza ajena. Y me consolaba pensando que ese no era el Congreso que yo había conocido, hasta tal punto que estuve tentado a tener que borrar de mi currículum, el haber sido diputado durante casi 15 años.

En aquellos tiempos, aún en los momentos de mayor tensión, ni de lejos se llegó a la situación actual. Y cuando se tensionó el debate, fundamentalmente desde la asunción del liderazgo conservador por José María Aznar, se produjo ese nivel de insultos especialmente dirigidos al Presidente del Gobierno. Además, ni en los momentos de mayor crispación del final de la legislatura de Felipe González, esa crispación se trasladó a la sociedad. Pero ahora se ha extendido a todos lados, -es cierto que con mayor incidencia en Madrid- e incluso ha llegado al interior de los propios partidos, por lo menos que yo sepa al PSOE.

Por si alguien no lo sabe, soy poco o nada partidario de Sánchez. Pero reconozco que su gobierno ha adoptado medidas positivas, como por ejemplo, ciertas medidas sociales o el acierto de haber dejado el peso de las carteras económicas a técnicos, cualificados como Nadia Calviño, Carlos Cuerpo o ahora Arcadi España, que saben de lo que hablan. No puedo ocultar que en el paquete no incluyo a María Jesús Montero; ¡ ustedes comprenderán la razón! Pero al lado, hay muchos aspectos negativos que, a mi entender, no quedan compensados por los aciertos del gobierno. La lista es larga y está encabezada por las cesiones a podemitas e independentistas.

Otra cosa es su gestión del partido. Ahí, por mucho que lo intento, no consigo encontrar ni un solo aspecto positivo. Seguro que muchos de quienes piensan que todo vale para evitar que gobiernen PP-VOX, encontrarán razones para justificar los nombramientos de los secretarios de organización y, de buena parte de su equipo, de confianza… Y eso por no hablar de la “genialidad” de nombrar a sus ministros y ministras, candidatos para las elecciones autonómicas. Tengo que reconocer que cuando se lo comento a algunos de sus partidarios, más acérrimos -de los que todavía me hablan-, ni ellos, por mucho que se esfuercen, consiguen encontrar argumentos, más allá del impresentable motivo de evitar que gobierne la derecha.

Pero el nivel de confrontación ha llegado a tal punto dentro del Partido Socialista, que no soporto a los que cerrilmente sitúan a Felipe González (y modestamente a mí que coincido en casi todo con él) en la fachosfera. Es como decir, mutatis mutandi, ¡viva la libertad y muera el que no piense como yo!.

Por defender esas posiciones, he perdido más de una amistad. Pero en algunos casos no me ha importado, porque llegué a la conclusión de que había tenido a un sectario por amigo, y el sectarismo (aunque en tiempos ya muy lejanos haya tenido yo mismo, algunos ramalazos sectarios de los que no tardé en avergonzarme) es algo que desprecio profundamente.

Pero el sectarismo no reside únicamente en los sanchistas. Últimamente me estoy encontrando con amigos de toda la vida, camisas viejas del socialismo, que se alegran por las anómalas decisiones del juez Peinado, de la misma forma que se alegraron por la condena al Fiscal General del Estado. Hace mucho tiempo que abandoné el Derecho Penal, pero de los tiempos en los que quise hacer una tesis doctoral sobre la materia, recuerdo todavía algo. Y por mucho que hayan cambiado las cosas, me parece que una condena basada en que la filtración la ha tenido que realizar el Fiscal General “o alguien de su entorno”, deben encender todas las alarmas de los magníficos penalistas que hay en este país. De mis recuerdos de aquella época, eso me parece más propio del Derecho Penal de autor, que caracteriza a la escuela de Kiel, es decir, la de la dogmática jurídico penal del nazismo. Por no hablar de quienes no quieren que gane la Selección española de fútbol, por si beneficia al Gobierno.

Y tan sectarios me parecen quienes se negaban a leer “El País” o a oír la SER -por considerarlos altavoces de Sánchez- como los que han dejado de hacerlo por considerar que la línea editorial de los medios de PRISA ha cambiado.

Y otro tanto me pasa con quienes, siguiendo la senda de la podemización de la izquierda española, se dedican a santificar a la República y especialmente al bando republicano durante la guerra. Como yo estoy en la tesis de Paul Preston, según la cual la razón política la tenía la República, pero la razón moral la perdieron los dos bandos, sólo por eso me acusan de equidistante. Y aún más por opinar que la revolución de octubre del 34, fue un intento de golpe de estado, argumento, que cuando lo expreso ante alguno de los amigos que todavía me quedan en el bando sanchista, solamente me responden situándome una vez más en la fachosfera. Tal es así que al final, voy a sentirme cómodo en ese espacio si estoy con personajes a los que admiro como Felipe, Alfonso, Virgilio Zapatero, Joaquín Leguina… Y a donde hubieran desterrado también a Ramón Rubial, un personaje inolvidable, que a pesar de haber estado alrededor de 30 años en la cárcel, -y no presumía de ello, porque, decía que no había estado allí de forma voluntaria- también se oponía a esa santificación. Y lo hacía, cuando se pretendía alabar al bando republicano, siempre argumentaba: “De aquello más vale olvidarse, porque allí nosotros también cometimos pecados… y no precisamente veniales”.

Y voy a ponerme la venda antes de recibir la herida. No hablo de las sandeces, de las inconsistencias y de las corrupciones de la derecha, porque a mí me duelen más las estupideces, las corrupciones y los sectarismos de los míos.

Pues claramente, tal vez haya que situarme en una tercera España, pero no soy equidistante, y tengo claros los valores que defiendo. No estoy seguro que todos lo tengan tan claro. Allí en ese espacio también hubiera encontrado acomodo mi padre, militante en su día de Izquierda Republicana, quien de las pocas cosas que me contó de su participación en la guerra, como Capitán del Cuerpo Jurídico, era su orgullo por no haber pedido nunca una pena de muerte, aunque para ello tuviera que inventarse una figura tan artificiosa, como las que utiliza el juez Peinado, y considerar que quien pretendía desertar y era detenido, había cometido un delito en grado de tentativa, y no un delito, consumado, calificación ésta que hubiera sido la correcta, y que llevaba acarreada la pena de muerte.