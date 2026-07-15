Anuncios que llegan con once años de retraso, de momento

La semana pasada el Ayuntamiento anunciaba que salía a exposición pública el proyecto de expropiación de los terrenos para la terminación de la Ronda Sur. Se trata de completar el tramo de la actual circunvalación, desde su enlace con la carretera de la Casa del León hasta la carretera de Crevillent. Como es sabido, la no existencia del mismo está obligando a una amplia zona urbana de la ciudad, al sur del Sector V, a soportar una intensidad de tráfico que no debería pasar por allí, con las graves afecciones que supone.

El primer tramo de esta circunvalación, el que va desde la carretera de Alicante hasta el citado enlace con la carretera de la Casa del León se inauguró el 22 de marzo de 2015.

A aquella inauguración asistieron la ministra Ana Pastor; el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; y la alcaldesa, Mercedes Alonso. A la pregunta de cuándo se iniciarían las obras del segundo tramo, el que ahora se anuncia, INFORMACIÓN el 21-3-15 publicaba, textualmente, lo siguiente: «Precisamente, hace tan solo unos días, la alcaldesa anunciaba que ya hay una consignación presupuestaria para completar la Ronda Sur con el segundo y último tramo, de 2,4 kilómetros de longitud y que engarzará las inmediaciones del puente de Barrachina con la carretera de Crevillent. Una actuación que está actualmente en fase de exposición pública y en breve se sacará a licitación por parte del Ministerio de Fomento».

Ese «en breve» que decía Mercedes Alonso en 2015 lleva, de momento, más de once años de retraso, y lo que queda. Es cierto que, en ese año, se produjeron cambios de gobierno tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat, pero es incomprensible que, tratándose de una obra dependiente del gobierno central, que presidía M. Rajoy, y que este se mantuvo en el poder hasta 2018, en que salió por una moción de censura, no se avanzara absolutamente nada en la continuidad de esta obra. Y que, a pesar de los repetidos anuncios de los gobiernos posteriores, tampoco estos dieran solución al tema.

Que ahora se anuncie este trámite de expropiaciones puede ser algo decisivo para iniciar las obras, o no. Recordemos que el proyecto básico y de construcción de este segundo tramo de la circunvalación, que está redactando la empresa que se quedó la adjudicación del mismo, tiene de plazo para ello hasta mayo de 2027, y que se pueden incluir variaciones en la necesidad de terrenos, que podrían afectar en el tema de expropiaciones, y que, sobre todo, aún no dispone del presupuesto total de la actuación. Un procedimiento un tanto atípico el que se está haciendo, ya que es el Ayuntamiento el que lo ejecuta, asumiendo inicialmente, incluso, su importe, aunque no corresponda (así es nuestro Ayuntamiento), en vez del Gobierno o la Generalitat y, probablemente, motivado por la urgencia de presentar la imagen de que algo se está haciendo, después de casi cuatro años de mandato municipal.

Y es que hay que recordar que esta actuación es una de las grandes promesas que, en campaña electoral, nos hicieron Pablo Ruz y Carlos Mazón. Se comprometían a que, en la actual legislatura, estarían en marcha las obras de la Ronda Sur, así como las referentes a la rehabilitación de las Clarisas y, nada menos, que las del tranvía, el famoso TRAM. Ninguna de ellas se ha empezado ni se prevé que lo hagan en lo poco que queda de mandato al actual Ayuntamiento. Aquello fue lo que fue. Aunque el alcalde sigue diciendo que espera poder licitar la actuación de la Ronda Sur antes de que acabe este año. Tal vez él se lo crea, aunque es más que dudoso, y parece un anuncio más de cara a la galería. Sin ir más lejos, y como muestra de la incapacidad municipal, está el no haber conseguido que la Generalitat reanudara las obras, que el PP paralizó, para la mejora de la carretera de Santa Pola. Frente a tanta promesa, el choque con la realidad es ilustrativo.

Prometer es muy fácil, pero la capacidad de gestión de PP y Vox en el Ayuntamiento, en cuanto a obras importantes y necesarias, es muy reducida. Falta interés, capacidad y voluntad. Para otras cuestiones, menos necesarias, se pintan solos y para anunciar lo que quieren hacer ahí ganan por goleada, pero a la hora de hacerlo, si no es algo relacionado con la imaginería religiosa o el revisionismo ideológico, su eficacia deja mucho que desear.

Pero si les interesa el tema, ahí no hay quién les gane. Se ha visto esta semana con el nombramiento de los nuevos patronos del Misteri. Acapararlo todo es una obsesión para el PP y Vox. La propuesta, consensuada entre las tres partes que controlan el Misteri (Ayuntamiento, conselleria e Iglesia), ha provocado que, de las doce personas que entran a la Junta Rectora del Patronato, solo dos sean mujeres. Un ejemplo de prepotencia machista inaudito a estas alturas. Ayuntamiento e Iglesia, de cuatro representantes cada uno, solo proponen a una mujer en cada caso y la Conselleria de Cultura, y Educación por cierto, a ninguna. Y aún dice el alcalde que no es obligatorio que haya paridad. Vaya confesión de su preocupación por el tema.

Y de la pluralidad o representatividad para qué decir. Cuanto más cerca se está de él, mayor garantía de ser nombrado. Eso es lo que más se valora. Concejales, exconcejales, asesores y similares componen los elegidos. Ya se sabe que muchos son llamados, pero pocos los escogidos.

Lástima que, para resolver los temas importantes y necesarios, no se tenga la misma eficacia.