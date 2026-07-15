El odio como contrapunto al respeto exigido

Vivimos tiempos donde la palabra “respeto” se repite como mantra en discursos, leyes y redes. Se exige respeto a la diferencia, al origen, a la dignidad. Sin embargo, en la calle, en las mismas redes sociales, en los comentarios anónimos y en las urnas, crece su contrapunto: el odio. Y no es un odio ruidoso de barricada. Es un odio que se infiltra, se normaliza, se vuelve chiste, meme, “opinión”, y hasta lo visualizamos, en cotidianidad vomitiva, en las acciones trumpistas.

Estamos construyendo una sociedad esquizofrénica. De contradicción permanente, de fractura entre valores proclamados y comportamientos cotidianos. Por un lado, firmamos tratados de derechos humanos, hablamos de empatía en las escuelas y llenamos minutos de silencio. Por otro, deshumanizamos al que llega en patera con la misma facilidad con la que cambiamos de canal. El migrante deja de ser Fátima, Mamadou o Mostafa, con nombre y con hambre. Pasa a ser “avalancha”, “problema”, “invasión”, “obstrucción de servicios públicos”, y no sé cuantas frases más. Y la UE pretende firmar convenios con terceros países (Mauritana, Túnez, etc.) para llevarles – en acción de expulsión y en centros de retorno- fuera de la órbita comunitaria. Se tapa los ojos. España ha dicho no.

¿Saben qué pasa, entonces?: que el lenguaje es el primer campo de batalla. Cuando convertimos personas en cifras o amenazas, el respeto ya perdió y pereció. El odio no nace solo. Se inocula. Se enseña en sobremesas donde se masculla aquello de “nos quitan el trabajo” y no se contrasta con datos, pero da igual, se expande. Se normaliza cuando un político mide en votos el precio de un bulo. Y no se le reprocha, no se le afea su actitud mendaz. Este escribidor cree que hay que darle una “patada dialéctica” en su trasero. Se vuelve costumbre cuando el algoritmo premia el insulto porque el insulto retiene e impacta. Y lo más grave: se vuelve rentable. Hay quien vive de administrar el miedo al otro. Lo estamos viviendo. Esta sociedad ya no la reconozco, en parte. Con nuestra inacción y pasotismo contribuimos a la degeneración democrática. Todos tenemos parte de culpa.

Estamos normalizando la sospecha como norma. Al migrante se le pide más que a nadie que demuestre que no es culpable. Que no viene a delinquir, que no viene a “aprovecharse”. Su dignidad queda en suspenso hasta nuevo aviso. Hay una empatía selectiva. Nos duele el niño de aquí, pero el niño que cruza el desierto o el mar es “responsabilidad de sus padres”. Determinadas CC.AA rechazan a los MENA (menores no acompañados). Como si el hambre tuviera nacionalidad. Hipocresía funesta que choca con uno de los objetivos del preámbulo constitucional: “Establecer una sociedad democrática avanzada”(sic) .

Exigimos integración exprés a quien huye de la miseria, sin idioma, sin red, sin papeles. Olvidamos que nadie elige nacer donde no hay porvenir. Hay un silencio cómodo: callamos cuando el vecino suelta el comentario. “Yo no soy racista, pero...”. Ese “pero” es la grieta por donde se cuela y se vomita todo el odio.

El respeto al diferente, al migrante, no es caridad ni ideología. Es reconocer que detrás de cada maleta hay un proyecto de vida. Un padre que vende su única cabra para pagar un pasaje. Una madre que cruza tres fronteras con sus hijos dormidos en la espalda. Gente que no huye por turismo: huye porque quedarse es morir despacio. Si normalizamos el odio, queridos amigos, normalizamos la idea de que hay vidas que valen menos. Y cuando se acepta que la dignidad es negociable para unos, mañana lo será para otros, para el pobre, para el viejo, para el que piensa distinto, para este humilde escribidor que tan solo ejerce su libertad de comunicación. Cuando se ha vivido, la experiencia es nuestra guía. No vamos por el camino correcto.

El contrapunto al respeto exigido no debería ser el odio tolerado. Debería ser la coherencia. O respetamos, o no. Haces unos días el Papa León XIV nos decía en su visita a España: “Ningún muro es más alto que la dignidad humana.” ¿Recuerdan? Hace ya una eternidad.Y todos aplaudían. ¡Cuánta hipocresía!