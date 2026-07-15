A vuelta con las taquillas

Sin ayudas de las televisiones (públicas, privadas y autonómicas) el cine español no sería posible. Y está bien que así sea. Lo que resulta chocante es que cada semana pasen por nuestra cartelera dos o tres producciones nacionales entre la indiferencia y el encogimiento de hombros de los espectadores.

En los últimos días, hemos podido asistir a distintos ejemplos sintomáticos. ‘Magallanes’, que el público de la Seminci vio de rodillas, ni siquiera sumó mil espectadores el fin de semana de su estreno. Es ahí donde se juega continuar o no continuar en cartel durante su segunda semana. ‘Día de caza’ (Carmen Machi, Blanca Portillo y Rossy de Palma), tras haber sido pospuesta en tres ocasiones desde el otoño hasta julio, fue vista por 2.900 espectadores el fin de semana de su estreno. Podemos continuar el balance de daños. Otros títulos que han pasado por la cartelera como una exhalación han sido ‘Corredora’, ‘Después de Kim’, ‘Hangar rojo’. ‘Iván & Hadoum’, ‘La buena hija’, ‘Lapönia’, ‘Pioneras, sólo querían jugar’, ‘Pizza movies’, ‘Yo no moriré de amor’, ‘9 lunas’, ‘A una isla de ti’, ‘Auri’, ‘Cada día nace un listo’, ‘Casi todo bien’, ‘Dos días’, ‘Hugo 24’, ‘Los justos’, ‘Mallorca confidencial’, ‘Sólos’, ‘Todos los colores’, ‘Un altre home’, ‘Un hijo’ o ‘Bajo tus pies’, por citar algunas de las estrenadas esta primavera.

A algunos ni les sonarán los títulos. Aunque a lo mejor, alguna noche, se las encuentren en las plataformas o en un canal televisivo. ¿Pero es eso ver cine? ¿Simultaneando el visionado con la consulta al móvil? En ese caso se atiende más al móvil que a la película. ¿Pasándola a más velocidad?

Hay mucho que reflexionar sobre el consumo del cine español en la actualidad.