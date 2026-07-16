Los cortos en Movistar

El mundo del cortometraje ha sufrido un cataclismo por el hecho de que Movistar haya decidido cortar las alas al hasta ahora generoso departamento de ayudas a la producción de trabajos de este formato. La noticia nos sirve de excusa para analizar cuál es el estado del cortometraje. Desde el principio sostendremos que el gran problema del formato estriba en su falta de distribución. Digámoslo alto y claro: los cortometrajes se ven en los festivales. Las televisiones los desprecian e ignoran incluso en el caso de que se han implicado tangencialmente en algún proyecto.

Quien desee ver cortometrajes en pantalla grande deberá acudir a los festivales especializados que se programan a lo largo del año. Sin ir más lejos, esta semana han tenido lugar, casi simultáneamente, los de Elche, Alfàs del Pi, Sax, Torrevieja. A juzgar por el número de trabajos que se han presentado a cada uno de estos eventos nadie diría que el cierre del grifo va a afectar al formato, salvo en la ventana de emisión en la plataforma. Informan los organizadores en sus ruedas de prensa que a cada festival se presentan, con facilidad, más de un millar de películas. ¿Cómo se produce la selección? ¿Quién las visiona? ¿Con qué criterio se filtran para que solo pueda competir un número razonable de trabajos? Finalmente, dado que solo se proyectan en una sesión en cada localidad, ¿a qué número de espectadores llegan? La cifra, en este caso, baja ostensiblemente. Vaya como ejemplo que en el mismísimo Festival de Málaga apenas una treintena de espectadores pudimos ver el paquete de cortos de ficción a concurso completo, compuesto por cuatro sesiones. Insisto en que entre ver un corto en el portátil y hacerlo en una pantalla de cine dista un abismo. El debate sobre la difusión de este otro cine debe continuar.