Aquel día del pájaro de 1959

Próximo a celebrarse en Orihuela el día de la Reconquista, popularmente conocido como día del Pájaro, me viene a la memoria aquel día de 1959. El que esto les escribe prestaba el Servicio Militar como voluntario en Madrid. Tras unas maniobras castrenses por los yermos campos de la Mancha, recibí como recompensa un generoso permiso para pasar unas vacaciones en mi pueblo natal: Orihuela.

El 16 de julio de aquel año, a las 21 horas, partía desde Atocha en el Cartagenero con dirección a Murcia. La noche fue larga, aquella locomotora de carbón parecía no moverse. Bien entrada la madrugada, tras un café de puchero tomado a toda prisa en la cantina de la estación de Albacete, tuve que armarme de paciencia para ver las claras del día. Mis compañeros de viaje, dos monjitas, un infante de marina y unos labriegos que se apearon más tarde en Hellín.

Por fin llegamos a la estación de Murcia del Carmen. ¡Ya estoy en casa! —respiré aliviado—. Eran las 10 horas del día 17 de julio.

Con carbonilla en los ojos, pero con una inmensa alegría, esperé el cercanías que cubría la ruta Murcia-Alicante. Asomado por la ventanilla y respirando profundamente el aire de la huerta, no apartaba mi mirada deseando vislumbrar ese emblemático edificio oriolano que nos despide y nos da siempre la bienvenida: El Seminario de San Miguel.

El tren comienza a aminorar la marcha, frente a mis somnolientos ojos la fábrica de harinas Serrano. Un guardia civil con graduación de brigada parecía esperar a alguien. El señor Cámara, acariciaba la cabeza del caballo que tiraba de su galera en la puerta de la estación. ¡No me cabe la menor duda, estoy en mi Orihuelica!

Con mi maleta en la mano, enfilo la parte central de Los Andenes encaminándome hacia la casa de mis padres, llego a la calle José Antonio y atravieso hasta la plaza Nueva por la angosta calle de la Acequia. Un murmullo de gente llega hasta mis oídos. El parque central de la Plaza Nueva me impide ver con claridad, me sitúo en la puerta del Café Colón junto a algunos curiosos, de pronto la Unión Lírica Orcelitana, bajo la batuta de don Bienvenido Espinosa, comienza los sones del Himno Nacional, la puerta del Ayuntamiento llena de gente que aplaudía. ¡Dios mío, si están descendiendo la Enseña del Oriol desde el balcón! ¡Es el día del Pájaro!

Entre los allí presentes, como siempre, don Atanasio Díe que vestía su uniforme de gala de Jefe de la Policía Municipal, acompañado por el guardia don Manuel Molera —conocido popularmente por el apodo de “El Gallina”—. Maceros con su peluca blanca portando sobre sus hombros la plateada maza, alcalde, concejales y demás autoridades locales presidían el desfile. Todos acompañados por un nutrido número de oriolanos se dirigieron en solemne procesión cívica hacia la iglesia de las Santas Justa y Rufina. Continué mi camino y al llegar a la calle de la Feria, me detuve unos instantes a presenciar el balcón de un vecino de dicha calle que todos los años lo adornaba y exponía una reproducción de la Enseña del Oriol en miniatura. Aquel día de la Reconquista, o del Pájaro, no lo olvidaré jamás.