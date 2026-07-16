La escuela no necesita una policía ideológica

Hay palabras que hacen mucho daño cuando se utilizan con irresponsabilidad. "Adoctrinamiento" es una de ellas.

Llevo muchos años trabajando en colegios e institutos. He compartido aulas con docentes que llegan antes que nadie y se marchan cuando ya no queda nadie. He trabajado con equipos directivos que sostienen sus centros entre burocracia, conflictos, familias, alumnado y una falta permanente de recursos. También he trabajado con inspectores e inspectoras que entienden su función como un servicio público: orientar, garantizar derechos, acompañar a los centros y contribuir a mejorar nuestro sistema educativo.

Por eso me preocupa profundamente que la Ley de Acompañamiento acordada por PP y Vox pretenda desvirtuar la función de la Inspección Educativa hasta el punto de querer convertirla en una policía ideológica.

La escuela ya dispone de mecanismos de control, de garantías y de supervisión. Los equipos directivos y el profesorado desarrollan su labor dentro de un marco legal, y la Inspección Educativa vela precisamente por su cumplimiento. No necesita convertirse en un instrumento para alimentar sospechas ni para trasladar a las aulas las guerras ideológicas que algunos pretenden librar desde la política.

Mientras faltan docentes, mientras las ratios continúan siendo elevadas, mientras la inclusión sigue reclamando más recursos y la propia Inspección soporta una sobrecarga de centros que dificulta su labor, algunos han decidido que el problema de la educación es un supuesto adoctrinamiento. No lo es.

La educación tiene demasiados retos como para inventarse problemas que solo existen en determinados discursos políticos de la extrema derecha. El verdadero debate debería ser cómo reforzamos la escuela pública, cómo apoyamos a sus profesionales y cómo dotamos a la Inspección Educativa de más medios y más profesionales. Necesitamos una Inspección cercana, independiente y respetada, capaz de acompañar a los centros educativos, garantizar los derechos del alumnado, de las familias y de los profesionales de la educación, y contribuir a mejorar nuestro sistema educativo. Ese es el debate que realmente importa.

La educación solo puede florecer donde existe libertad para enseñar, confianza para educar e instituciones independientes para garantizar los derechos de todos. Todo lo demás no fortalece la escuela pública: la debilita.