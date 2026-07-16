El orgullo que no cabe en su escaparate

Todo tiene un origen, un porqué y desde luego precisa un para qué.

En el caso del Orgullo, Stonewall fue un punto de partida, una revuelta, la primera revuelta. Una noche de 1969 en la que las personas más precarias, las racializadas, las que no tenían nada que perder porque ya se lo habían quitado todo, dijeron basta a las redadas y a la violencia social y policial. Basta a ser criminalizadas por ser LGTBI y pobres. Aquello no fue una fiesta: Fue un levantamiento contra un sistema que las golpeaba, las encarcelaba, las empobrecía y las borraba. Ese es nuestro origen, un origen que nos toca defender frente al intento del mercado de enterrarlo bajo capas de confeti y arcoíris de usar y tirar.

En el Orgullo celebramos la memoria de quienes abrieron camino con sus luchas dando voz y acción a un colectivo denostado a lo largo de la historia, también reivindicamos derechos presentes y futuros; y claro que sí, celebramos la “alegría compartida”, porque la alegría es revolucionaria y lo es a pesar de que ciertos engranajes del sistema se empeñen en ignorar nuestras reivindicaciones, en despolitizarlo o en convertir nuestra lucha en un producto comercial, de temporada, que algunos utilizan mientras les resulte rentable aunque sea puro marketing. Un mercado que, a la hora de la verdad, no contrata personas trans o trata de devolverlas al armario para, dicen, “proteger” la imagen corporativa. El mismo que precariza a las trabajadoras LGTBI. Esto es “pinkwasing”: Vestir de arcoíris el escaparate de quienes por dentro esconden un sistema voraz.

Y en Alacant también tenemos nuestro propio “escaparate”, con un gobierno municipal del PP que se sostiene con Vox, al igual que el Govern de la Generalitat, y que a la par que tejen desatinos y restan en políticas de diversitat se ponen mans a l’obra para organizar la manifestació de l’Orgull a Alacant. Què visca la festa!!.

Lo vimos en la pancarta LGTBI que desapareció del balcón consistorial en Alacant, en los recortes al área de diversidad negociados como moneda de cambio presupuestario, en un Plan Municipal LGTBI que se firma con una mano mientras con la otra recorta su dotación. No hace falta pancarta si detrás no hay presupuesto: eso no es respeto a la diversidad, es maquillaje institucional.

Al igual que los recortes de la Generalitat Valenciana en materia LGTBI, con PP y Vox en el Consell y en Les Corts concentrados en tres frentes: la ley, el reglamento parlamentario y el presupuesto.- Pactando enmiendas a la Ley 23/2018 de igualdad de las personas LGTBI que vacían de contenido la norma, que abría la puerta a las terapias de conversión y eliminando contenidos relativos a la diversidad sexual ya recurridos por el Gobierno Central ante el Tribunal Constitucional.

Pero ahí no queda la cosa: En el reglamento de Les Corts Valencianes, se ha suprimido la comisión dedicada a asuntos LGTBI o el tijeretazo presupuestario…con la reducción de un 55% para el área de diversidad en la partida de la Dirección General de Diversidad. En conjunto, sólo podemos calificar estas medidas como leyes anti derechos LGTBI, existiendo un riesgo real de retroceso en derechos ya conquistados y consolidados.

Y, por eso, frente a los que recortan, quienes sumamos: el tejido asociativo comprometido todo el año, los partidos políticos que están por votar sí a los derechos para todas, sindicatos de clase, en definitiva, toda la ciudadanía libre que celebramos la diversidad y la igualdad en la calle y en los centros de trabajo, que enarbolamos la bandera arcoíris, la bandera de la diversidad y la lucha por la igualdad, el respeto y la dignidad para todas.

Estamos y estaremos siempre junto al colectivo, a las personas y a sus derechos, siempre frente a las políticas lgtbifóbicas, mientras, los de los recortes que sigan, una vez al año, conformando su “trumpantojo” de colores.

Por todo esto, sólo decir que: Orgullosas de recordar de dónde venimos, de un Orgullo que tiene conciencia de clase, que es pacifista y antirracista. Orgullosas de poner en evidencia a una derecha que sostiene un discurso de odio que termina en palizas y asesinatos –Samuel Luiz, no te olvidamos-

Un Orgullo que defiende la fortaleza de lo público: la sanidad, la educación y los servicios sociales frente a quienes quieren comercializarlo. Un Orgullo que pelea por el acceso a la vivienda frente a los fondos buitre y que exige condiciones laborales dignas frente a la precariedad. Un Orgullo que combate la pobreza y la exclusión social, porque no hay libertad sexual sin justicia social, no hay Orgullo sin pan, sin techo y sin futuro. En definitiva, Un Orgullo de las que no cabemos en su escaparate…