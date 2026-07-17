La inteligencia artificial necesita filósofos

"La demanda de filósofos con formación en inteligencia artificial (IA) está, si cabe, superando la oferta en este momento. Es un área que animo a los estudiantes a explorar" la afirmación es de un profesor, David Chalmers, de la Universidad de Nueva York. No debe ir descaminado porque a principios de este año la Reserva Federal de Nueva York publicó datos que muestran que los licenciados en filosofía en Estados Unidos tienen más probabilidades de trabajar que quienes estudiaron informática. En 2024, el año más reciente del que hay cifras disponibles, el 7% de quienes habían estudiado informática estaban en paro frente al 5,1% de los filósofos (The Economist, 26/06/2026)

"La IA ofrece a los filósofos una nueva forma de plantearse preguntas ancestrales, así como un conjunto de preguntas nuevas para las que están especialmente capacitados: sobre la verdad, el ser, la creencia (ontología) y el conocimiento (epistemólogos); sobre el razonamiento (lógicos); sobre la mente y la conciencia. Para los especialistas en ética, en particular, la IA es una mina de oro. ¿Cómo deberían comportarse los modelos con nosotros? ¿Cómo deberían interactuar los humanos con ellos?" (Benajmin Wallace. The New York Times. 5-VII-2026)

«Cuando uno analiza la IA y reflexiona seriamente sobre ella, las cuestiones filosóficas abundan», afirma Iason Gabriel, filósofo formado en Oxford que se unió a Google DeepMind- un laboratorio de IA con sede en Londres- en 2017. Para Gabriel las lecciones de filosofía son un mecanismo muy potente para mejorar los largos procesos de razonamiento de la inteligencia artificial conocidos como cadenas de pensamiento. Los modelos entrenados con el método socrático tienen menos tendencia a complacer al usuario, y muestran una mayor disposición a buscar la verdad.

Una de las ramas de investigación consiste en construir un modelo de IA en torno a una estructura de reglas y principios extraídos de textos filosóficos con autoridad legal o moral. La principal filósofa de Anthropic, Amanda Askell, ha intentado construir un modelo apodado la constitución o alma de la IA de Anthropic, “Claude”. “La constitución actual adopta un enfoque más aristotélico de “ética de la virtud”, formando a Claude para que tenga un buen carácter y, por lo tanto, sea más flexible ante situaciones nuevas”. La IA incorpora cada vez más códigos deontológicos, los analistas de DeepMind tienen especialistas que van desde la filosofía moral y política y la filosofía de la ciencia hasta la ética de la genómica y la ética de la IA y la condición animal.

El otro enfoque ético que interesa a los filósofos de la inteligencia artificial se llama "consecuencialismo". Consiste en sopesar los costes frente a los beneficios para decidir qué hacer. Algunos modelos más afines al consecuencialismo incluyen ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google. Los modelos de inteligencia artificial de Google están diseñados para generar “beneficios generales probables [que] superen sustancialmente los riesgos previsibles”, un objetivo clásico del consecuencialismo.

En definitiva lo que con la demanda de profesionales de la filosofía se empieza a poner de manifiesto- además de que es necesario reforzar la enseñanza de humanidades- es que no hay una IA neutra, aséptica, sino que la IA acumula información en base a unos parámetros que le da la filosofía en sus distintas ramas desde la ontología, epistemología, lógica, ética, o deontología. La física de Newton es científica, como también lo es la de Einstein; la diferencia entre una y otra es la filosofía que subyace entre ambas y a qué preguntas tratan de responder y en qué momento. Lo que es cierto en disciplinas como la física lo es también en todas las ciencias y saberes y en las diferentes culturas. Más o menos conscientes o explícitos detrás de cada escuela científica hay una filosofía que le permite seguir avanzando en el conocimiento y en abordar los problemas que tiene la humanidad.

Los algoritmos que utilizan las redes sociales para seleccionar la información que nos transmiten también tienen su filosofía y sus opciones generalmente ocultas a los usuarios, con lo que modelan su mentalidad y su forma de pensar, lo mismo sucede con la IA. La demanda de filósofos lo que pone de manifiesto es que las restricciones que se están poniendo tanto a las redes sociales- prohibir la utilización a los menores de 16 años- como a la IA tienen su fundamento en evitar que todos terminemos pensando de forma autoritaria como los dueños y diseñadores de las redes y de la IA llámense Peter Thiel, Elon Musk, o Mark Zuckerberg.