Manolo Blasco y La Canalosa

Conozco a Manolo Blasco desde antes de los 20 años. Los dos somos cosecha de 1949. Nos une una profunda pasión por el dibujo y la pintura del natural. En 1970, junto con otros amigos amantes de la pintura cofundamos el Grup Art Jove Il·licità, nombre que nos adjudicó Andreu Castillejos cuando expusimos por primera vez en el Club Amigos de la Unesco. Éramos: Alejandro Franco, José Soto, José García Poveda, Víctor Serna, José Luis García Hernández, José Barroso, Manolo Blasco y Juan Llorens.

La pertenencia al Grup Art Jove nos ayudó bastante en nuestro aprendizaje artístico y nos animó a participar en concursos y exposiciones que de otra manera no hubiésemos realizado. Nuestro Círculo de Bellas Artes era la casa de Manolo Blasco, una planta baja de la calle Capitán Antonio Mena. Allí nos reuníamos para dibujarnos unos a otros y pasarnos las bases de los concursos de pintura y las posibilidades de exponer en cualquier sitio. Los sábados y domingos por la mañana nos juntábamos para salir a pintar del natural.

Admirábamos profundamente el arte social del Grup d’Elx (Agulló, Sixto, Castejón y Coll) fundado un año antes, en 1969, y soñábamos en seguir sus pasos cuando fuésemos más mayores. Por ahora nos conformábamos con pintar interiores y paisajes explorando las posibilidades de la pintura. Íbamos en serio y no teníamos prisa.

En la mitad de los años setenta ya nos habíamos casado todos y desperdigado por los distintos puntos de la geografía española: Alejandro a Murcia, García Poveda a Alcoy, Pepe Soto a Valencia, yo a Canarias… Vendrían los hijos… Tendría que pasar mucho tiempo hasta reencontrarnos de nuevo y retomar aquella fuerza del Grup Art Jove Il·licità.

Uno de los dibujos de Manolo Blasco en La Canalosa / INFORMACIÓN

Sería alrededor del año 2000 cuando nos tropezamos con Manolo Blasco y nos comenta que se había hecho con un terrenito en La Canalosa, pedanía de Hondón de las Nieves, y que con una rulot y un par de tiendas de campaña se había construido un paraíso de vacaciones y fines de semana. Nos invitaba a ir cuando quisiéramos.

Se corrió la voz y no tardamos en aparecer por allí casi todos los componentes del Grup Art Jove, todos cincuentones ya. Cenábamos a la luz de la luna y la barbacoa en llamas rodeados de perros, gatos, gallinas, patos, lagartijas, tijeretas... Y éramos inmensamente felices. Empezábamos con atún de zorra, anchoas con ajos y perejil, capellanes y guardia civiles, longanizas blancas y longanizas rojas, morcillas de cebolla, toda clase de encurtidos y en la parrilla sardinas o costillitas a manta.

En una de estas cenas paradisíacas en el poblado de Manolo alrededor del fuego, nuestro amigo nos cuenta que él y tres pintores del Hondón de las Nieves, Manolo Gimeno, Ramón Guardiola y Toni García, desde el año 1993, habían conseguido ilusionar a los alcaldes pedáneos de La Canalosa para hacer exposiciones de pintura durante las fiestas patronales de julio en honor de El Salvador y la Virgen de las Nieves. Más tarde nos invitaría a participar en las exposiciones de La Canalosa y nos hizo uno de los mejores regalos que podía depararnos el arte. Una exposición de pintura anual en la que nos enseñábamos lo último que estábamos haciendo y acercábamos una variedad de estilos a los visitantes.

Ilustración de Manolo Blasco / INFORMACIÓN

Estos días 23, 24, 25 y 26 de julio de 2026 se cumplen 33 años de exposiciones de pintura en La Canalosa. Un éxito de las buenas relaciones de los artistas y los políticos. Todos los alcaldes de La Canalosa han confiado en la honradez y generosidad de «Blasco», como lo llaman. Para la exposición de pintura de este año en La Canalosa los participantes son: Ángel Castaño, Antoni García, García Poveda, Ramón Guardiola, Toni López, Juan Llorens, Carlos Quesada, Manolo Blasco, Lola Carrasquilla y los dibujantes de Cuadernos Viajeros.

En la actualidad Manolo vive en Elche. Pero sigue gestionando los proyectos artísticos de La Canalosa. Blasco es el entendido en esto de la pintura y no hay que darle más vueltas. A destacar las «Jornadas de pintura al aire libre» pensadas para La Canalosa y el Hondón de las Nieves: I Jornada de pintura en Hondón de las Nieves, 12 de mayo de 2012; II Jornada de pintura al aire libre (Pintura al carrer) en La Canalosa, 1 de junio de 2013; III Jornada de pintura al aire libre (Pintura al carrer) en Hondón de las Nieves, 3 de mayo de 2014; IV Jornada de pintura al aire libre (Pintura al carrer) en La Canalosa, 7 de noviembre de 2015.

Magníficos días de convivencia entre dibujantes y pintores de todos lados sin concursos ni dineros que enturbien nuestra querida afición. Nuestro agradecimiento a las comidas y meriendas de hermandad que tan amablemente nos prepararon los dos Ayuntamientos.

Dibujo realizado por Manolo Blasco de La Canalosa / INFORMACIÓN

Mi amistad con Manolo rebasa los vínculos estrictamente artísticos y de vez en cuando salimos con nuestros cuadernos de apuntes a dibujar y pintar por La Canalosa sin más pretensiones que disfrutar de la belleza de la naturaleza, sobre todo en el tiempo de los almendros en flor. Sumergirnos en la floración de los almendros cada año, en esos días de tanto frío, es un ritual que nos mantiene eternos en nuestra afición.

Muchas veces dibujamos desde el coche, con la mente puesta en los chupitos de coñac que nos están esperando por los bares de la zona. Finalmente, acabamos calentándonos en el Mesón El Retiro con el habitual cocido con pelotas de los jueves. O los dos huevos fritos con patatas y longanizas de cualquier otro día.

Blasco tiene en el Mesón El Retiro un pequeño museo de paisajes de La Canalosa pintados al óleo que están a la vista del público e incluso se pueden comprar por los clientes. Son pinturas que retratan con naturalidad y cariño unos años que ya no volverán y que Blasco realizó como buen vecino y buen compañero de viaje. El artista siempre ha pregonado a los cuatro vientos que en La Canalosa es donde más feliz ha sido.

Otra cosa peculiar de este pintor que debéis tener en cuenta al ver su obra es que todos los cuadros los firma «Blasco-71», en homenaje a algo muy especial que le sucedió ese año.

Hoy día Manolo vive en el Sector V, al lado del Mercado San José, y está considerado por todos los placeros como el mejor pintor que conocen. Casi todos tienen un cuadro de él que han cambiado por carne, pescado, companaje o frutas y verduras. A Manolo le encantan esas operaciones de trueque, sin utilizar dinero por en medio. ¡Qué grande el arte popular!

Continuará…