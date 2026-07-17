La vida no es una ‘checklist’.

Es verano y la mayoría de los mortales viven sus vacaciones. En teoría, son los días destinados a bajar las revoluciones que la rutina nos obliga a mantener durante el resto del año. Son ese paréntesis en el que deberíamos recuperar el tiempo, el cuerpo y la calma. O, al menos, eso creo yo.

Sin embargo, llega el momento de descansar y la mayoría nos encontramos con una interminable lista de cosas por hacer. Libros que leer, lugares que visitar, kilómetros que correr, cursos que empezar o hábitos que incorporar.

El capitalismo ha conseguido colarse hasta en nuestro tiempo libre para productivizarlo. Ya no basta con tener un ‘hobby’ por el simple placer de disfrutarlo: ahora también tiene que servir para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. La ensayista Remedios Zafra ya lo explicó en ‘El entusiasmo’: «hemos aprendido a disfrazar de pasión lo que en realidad es autoexigencia, hasta el punto de que ya no sabemos distinguir entre lo que hacemos por placer y lo que hacemos para rendir». Leer ya no consiste en perderse entre las páginas de una novela cualquiera, sino en escoger ese libro que promete hacernos más inteligentes. Hacer deporte por el mero hecho de mover tu cuerpo ya no basta. Levanta más kilos. Corre más rápido. Hazlo todos los días.

Un viaje tampoco puede ser tranquilo. No vayas a pasar el día en la playa. Hay que recorrer toda la ciudad, visitar todos los monumentos y llegar al alojamiento completamente exhausto.

Si te gusta crear con tus manos, no tardará alguien en preguntarte por qué no lo vendes. Monetízalo, conviértelo en un negocio, sácale partido. Así, con un poco de suerte, acabarás odiando lo que un día era tu refugio.

El descanso se ha vuelto nuestro archienemigo, justo cuando más lo necesitamos. ¿Cuánto hace que no pasamos tiempo sin hacer nada, solo estar presentes? Yo reivindico el derecho a un verano aburrido. Porque de él salen las mejores ideas. Porque cuando nos aburrimos, nos obligamos a pensar en cómo estamos y a apagar el piloto automático. Porque vivir plenamente también es sentarse en el banco de tu pueblo y hablar con esa amiga que llevas todo el año sin ver, salir a tomar el fresco, quedar para pasar la tarde en la piscina y descubrir que se ha hecho de noche sin mirar ni una sola vez el reloj.

Hemos olvidado que las vacaciones no están para convertirnos en personas más interesantes, más cultas o más productivas. No tenemos que sorprender a nadie a la vuelta. Están para volver a nosotros: para dejar que el tiempo pase sin sentir la necesidad de llenarlo constantemente y recordar que no todo tiene que servir para algo. Hay momentos que simplemente merecen ser vividos.

Puede que la mejor forma de aprovechar el verano sea dejar de intentar aprovecharlo.