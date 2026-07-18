«Creo que no estoy enamorado de ti» fue lo primero que le dije a un chico tras decirme que me quería. Eso decía él. Recuerdo hasta lo que llevaba puesto y como, mirándome, trató de tragar saliva y sonreír. No dijo nada. Yo tampoco. El aire se volvió tan enrarecido que, tras aquella declaración de intenciones por su parte y falta de interés por la mía, solo pude ponerme los zapatos que había dejado a un lado de la alfombra de rafia e irme.

Podría haber mentido. Podría haber hecho lo que hacemos tantas veces cuando no queremos decepcionar a alguien: pedir tiempo, decir que necesitaba ir más despacio, que me costaba abrirme, que venía de una historia complicada o que necesitaba ordenar la cabeza. Hay un catálogo bastante amplio de excusas elegantes para no pronunciar la verdad. Yo, en cambio, elegí la frase más torpe y probablemente la más cruel, a sabiendas de que aquello reportaría una cantidad de represalias insospechada para mí. A veces cuando queremos no hacer daño, porque una mentira en ese momento lo termina haciendo a largo plazo, lo hacemos también.

No creo que no estuviera enamorado de él. Era buena persona, del montón bueno como somos toda la población. Creo que, simplemente, fui incapaz de disfrazarlo.

Durante mucho tiempo pensé que aquel momento me convertía en el malo de la historia. Porque siempre empatizamos con quien quiere más. El que ama es el héroe. El que no corresponde parece condenado a cargar con el papel del cobarde, del frío o del insensible. Como si no enamorarse fuera una decisión y no una ausencia.

Los días siguientes me sentí fatal. No porque hubiera tomado la decisión equivocada, sino porque había comprobado una verdad incómoda: hacer daño también forma parte de querer bien.

Hay muchas relaciones que empiezan precisamente ahí. En personas que aceptan un amor porque parece suficiente, porque da vértigo romper la ilusión de alguien o porque confunden el cariño con la obligación. Como si el afecto ajeno generara una deuda.

La moda tiene una expresión que siempre me ha gustado: no es tu talla. No significa que la prenda sea fea. Ni que tenga un defecto. Significa, simplemente, que no es para ti. Y quizá con las personas pasa algo parecido.

Hay gente maravillosa que no nos despierta nada en ese momento. Personas buenas, inteligentes, divertidas, generosas... y, aun así, no ocurre. Ninguna conversación acelera el pulso. Ningún beso cambia el eje de la Tierra. Ningún abrazo hace que quieras quedarte cinco minutos más. Y eso es profundamente injusto para el que lo da.

Porque nos han enseñado a creer que el amor recompensa los méritos. Que quien hace las cosas bien acaba siendo querido. Pero el deseo nunca ha entendido de justicia. Es profundamente arbitrario. Caprichoso. Casi ofensivo.

A veces el problema no es que alguien no te quiera. Es que tú tampoco puedes obligarte a quererlo. Con los años he pensado varias veces en aquel chico. No desde la culpa, sino desde la ternura. Espero que encontrara a alguien que, cuando le dijera «te quiero», no tuviera que hacer el esfuerzo de responder otra cosa. Porque, al final, el amor también consiste en eso: en no aceptar versiones rebajadas de lo que sentimos.

Todo esto que escribo aquí ha llegado con los años, como la idea de que nadie tiene claro a dónde ir.