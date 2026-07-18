Procrastinación

Hay que tener especial cuidado ante los acontecimientos que se aplazan sin sentido, por el mero hecho de hacerlo o por sentimientos mucho más prosaicos, como la pereza, el despropósito o la desidia.

En ocasiones los desplazamientos temporales se vuelven contra nosotros sin que se tenga constancia del por qué ha ocurrido, a pesar de que ha sido uno mismo quien los ha desplazado en el tiempo.

Cuando se posponen las obligaciones, se corre el riesgo de que después puedan pasar factura, sobre todo, cuando no hay un propósito justificable. La postergación de responsabilidades no entra dentro de lo razonable si no existe una causa plenamente disculpable.

Existe una larga tradición que promulga las ventajas de demorar los derechos y deberes sine die, con el único objetivo de trasladar los problemas al porvenir, con la certidumbre de que mejorará con el paso del tiempo, como por arte de magia.

Hay épocas en las que la administración de los derechos de los demás está en manos inestables que, respaldados por la propia ley, consiguen desesperar al más templado. El afamado Larra nos narraba en su irrepetible “Vuelva usted mañana” las dejadeces de la administración para con sus administrados, consiguiendo que la dilatación de los asuntos a tratar se diluyera en un sinfín de trabas burocráticas para que el implicado desistiera de sus derechos.

Hoy, más de siglo y medio después, cuando las tecnologías lo invaden todo y la inmediatez es el pan nuestro de cada día, seguimos encontrándonos con ese “vuelva usted mañana”, no por la pereza endémica que describía Larra, sino porque el sistema está enfermo y todo lo pospone.

No se trata de emular el pasado, ni de satanizar el presente por las malas influencias de antaño que pudiéramos seguir arrastrando, se diría que lo que nos lleva a la dilatación de cualquier asunto es el éxito que se asegura por el mero hecho de retrasarlo.

Nuestros ineptos políticos, que solo consiguen aprender lo más nefasto de cualquier tema, son muy sabedores de que retardar las cosas actúa en su beneficio, llegando a la procrastinación mediante la estupidez más superlativa.

Quizás sea hora de rechazar tanto alargamiento, que lo único que consigue es que nos olvidemos de lo que se pretendía en un momento dado, haciendo que la justicia no sea justicia, que la educación pierda su esencia, que la sanidad sea responsable de una muerte evitable y que los votantes vuelvan a caer en la misma trampa cuatro años después, volviendo a votar a quien promete lo que no cumple.

Creo sinceramente, que los prolongamientos no llevan a ninguna parte. Consigue que nos olvidemos de quiénes somos y para qué luchamos, porque, al final, sigue ganando la partida el más indecente, canalla e inmoral que supo procrastinar.