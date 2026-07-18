Cuando rellenas formularios informáticos hace más calor

Más de veintiséis años llevo escribiendo en estas páginas. Como a todos los que nos encontramos en la situación de hacer una confesión similar, el estado de ánimo nos lleva a considerar la posibilidad de que ahí, al otro lado, no haya nadie leyéndonos. Ni siquiera usted. Raro sería. Posible es. Pero vivimos en una época de singularidades que parecemos al replicante de Blade Runner, que había visto cosas muy extrañas sin imaginar que el rarito era él. No sería de lo peor descubrir, si es que posible fuera, que ya somos una IA. Y utilizo esta fórmula de personalización porque absurdamente se va extendiendo. En todo caso propongo a los que saben que inventen un aparejo con el que podamos probar que seguimos siendo humanos, porque la pregunta esa que a veces te hace el ordenador -¿es un robot?-es fruto de la imbecilidad que se va incorporando a la digitalización de la vida. Probar que uno es humano contando semáforos es la mejor manera de deshumanizar al pensante. Usted dispone, quizá, de aplicación para poder comprobar que yo soy el que escribo. Yo, sin embargo, no puedo saber si usted me está leyendo. El caos se generaliza. No me extrañaría que, acabado el Mundial, crecieran los altercados, proliferaran sediciones y rebeliones.

Viene todo esto a cuento de que antes, no hace mucho, en épocas más fiables, yo dedicaba un artículo por esta época a atacar al verano. Esa estación horrible caracterizada por el calor, los mosquitos y porque, sobre todo, se hablaba del clima. ¡Oh tiempos sencillos y amables! Ahora no puede ser. Sería una ignominia hacer burla de estas cosas cuando a nuestro alrededor la gente se muere de calor, las criaturas con pocos recursos sufren, los barrios alejados de la patria de verdad se sumergen en noches sin fin.

Por otra parte, debo reconocer y reconozco que me encuentro sumido en un estado depresivo. Porque estamos en ese momento liminar, en uno de esos umbrales en los que acecha el Mal. Una frontera confusa entre el trabajo y las vacaciones en la que la burocracia -al menos la universitaria- aprovecha para disponer que hay que rellenar formularios sin fin, cambiar contraseñas, viajar de una página web a otra a la caza de un alumno perdido y cosas más difíciles imaginar que las Puertas de Tannhäuser, donde se alteran las leyes del universo y cascan los ordenadores por más precauciones que tengas.

No importa ni los conocimientos ni el saber. Lo esencial es que cuadren en cada casilla unos datos que la administración posee, repetidos hasta la saciedad. Pero ¡ay de ti si no rellenas un recuadro! El futuro ya está aquí: era esto. Para la modernidad, el inicio de todo fue aquello del “pienso luego existo”, ahora es el “relleno formularios luego existo”, al menos unos 20 minutos más, para poner, otra vez, nombre del usuario, contraseña, doble verificación, cambiar la contraseña. No se fíe usted de los universitarios: nos están amaestrando en esta dinámica y así enseñaremos nosotros a las generaciones futuras. ¿Qué puede esperarse? Tiempo para estudiar -leer, esa cosa antigua- ya no: docilidad, perros de Pavlov amaestrados en la esperanza de alguna mejora en la autoestima, pronto borrada por el siguiente estímulo y educación para la resignación. Y lo peor: no verá usted ninguna sublevación en el Alma Mater, en el lugar donde la ciencia caminaba de la mano de la crítica. Yo digo esto porque estoy al borde de la jubilación y el curriculum es una palabra latina de significado lejano -otro formulario rígido y lleno de siglas incomprensibles y conceptos desusados- e interés nulo. Pero me apena mucho comprobar la de becarios y jóvenes docentes, extraordinariamente formados, pero perfectamente adaptados -en sentido darwiniano- a las nuevas reglas del mercado universitario-informático… hasta que sean rebasados por la i-rrealidad.

O sea, que, como estoy así de enfadado, ya no quiero escribir del verano en sentido estricto. Ahora dudo entre escribir del cambio climático o de los jueces que, para empezar, tienen toda mi solidaridad porque las togas deben caldear sus cuerpos en demasía. En alguna reforma de la justicia debería permitirse el uso de togas de colores. Ayudaría mucho que te enchironaran con sentencia de un juez ataviado de fucsia y puñetas celestes. Me vienen a la mente diversos ejemplos, con nombres y apellidos, y delicadas combinaciones cromáticas. Me abstendré, que ya tenemos bastante con lo que tenemos.

A lo que iba. Yo creo que deberían ser los jueces y magistrados, impulsados por acusaciones populares, quienes decidieran si hay o no cambio climático y, en su caso, si es por efecto antrópico -mola la palabra, la uso siempre que puedo- o no. Me parece que la Sala 2ª del Tribunal Supremo diría que, de ninguna manera, siendo como es, tal teoría, cosa de rojos antipatriotas, no puede ser amparado por ningún tipo del Código Penal: ¡sed positivistas, camaradas! (Ayuso apoya la sentencia. Feijóo depende de lo que diga Vox). El juez Peinado, matizaría: sí, pero es provocado por la esposa del Presidente del Gobierno. Los Abogados Cristianos defenderían que sí, que hay cambio climático, pero no antrópico, sino como premonición, aviso o adelanto de las penas del infierno. Los jueces de Luxemburgo, con toda claridad, dirían: “El que no pueda hacer, que no haga”.

Como ya he dicho, llevo tanto tiempo en este balcón sobre la realidad -ahora menguante, otrora sólida- que una antología de payasadas podría hacer. Una de las más fuertes -y crueles- se la leí a un Presidente de la Diputación -del PP- que, con ocasión de la Guerra de Irak corrió a apoyarla con el singular argumento de que era buena para Alicante: cuanto más desastre hubiera en Oriente Medio, más turistas vendrían aquí. No calculó la ratio muertos/apartamentos, pero sería porque no quiso. Pues no hace mucho me encontré con algún gerifalte turístico que se congratulaba de que el aumento del calor del agua en esta parte del Mediterráneo, auguraba más meses para la temporada turística. ¿Era persona o bot? ¡Qué más da! Era sector turístico y amén Jesús. Todo lo demás, hasta la informática universitaria, es secundario.

Pero mira tú que hace unos pocos días leí un informe de estudiosos del turismo que avisan de la plausible pérdida de turistas por la tasa turística… no, no, perdón, que de eso no hay que hablar…, pérdida de turistas, digo, por el cambio climático. Es que a las personas humanas empieza a darle susto estas noches asesinas, los incendios al acecho, los mares alterados, la imposibilidad de encontrar reposo. Por supuesto que muchos seguirán viniendo. Da igual los muertos. La publicidad y la costumbre atemperarán por un tiempo el problema. Y la falta de previsión: no sea que si se estudian las cosas antes de la desgracia algunos lo tomen como augurio de desgracia. (Por cierto: en el puerto de Torrevieja han plantado un mamotreto para bares y tiendas de dimensiones más que tremendas. ¿Existe un informe de prevención climática? Porque a mí, me da que va a alterar el régimen de vientos posibilitando el caldeamiento del núcleo urbano. Ojalá me equivoque.)

Pero hay otra cuestión de interés. Alicante ha construido gran parte de su identidad en los últimos 130 años, aproximadamente, sobre la bondad de su clima. Pero podemos dar por seguro que el poetastro aquel no presumiría ahora de millor terra del món, y eso que el poema es invernal. Y podemos dar por cierto que Fernández Flórez no nos hubiera atribuido esa cursilada de la “casa de la primavera”; entre otras cosas porque aquí ya no hay primavera. ¿Nos hemos dado cuenta los alicantinos de que todo esto está ocurriendo? Los medios de comunicación es fácil que titulen: “Continua el buen tiempo: mañana llegaremos a los 40º”¨; y en suelto de abajo: “Prosiguen las noches tórridas: imposible dormir con este calor”. ¿En qué quedamos? Pues en que para el día seguimos dependientes del lóbulo turístico-reptiliano: más calor, más gente, más playa y copas. Por la noche todos somos humanos. Incluso los alicantinos. ¿Hay planes de contingencia ante estas danas secas y solares y llenas de arenas insoportables? ¿Hay responsabilidad asumida en cada municipio para concienciar a la población de lo mal que está el asunto? Porque con el aviso de calor extremo no basta. Pasa y al día siguiente seguirá el mundo. Como si nada. Lo millor del món, xé. Y como aquí no se hacen los arroces en ninguna parte.

Dicho lo cual y reiterando mi disgusto. Me despido hasta la próxima, como diría mi amigo Chichi, con besos y patadas.