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Opinión | Cine | Crítica

Antonio Sempere

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Tremendo viaje emocional

Omaha

Omaha

"Omaha"

★★★★

Dirección: Cole Webley

Reparto: John Magaro, Molly Belle Wright, Wyatt Solis, Talia Balsam

Al mismo tiempo que las taquillas se abarrotan en torno al estreno de la semana, La odisea de Christopher Nolan, ha llegado a la cartelera de 59 salas selectas de toda España una película tan pequeña como conmovedora. Tal como ocurre en la tragedia épica homérica, también en este caso se narra un largo y estremecedor viaje. Durante la crisis profunda que azotó a Estados Unidos en 2008, un padre que acaba de enviudar, en vísperas de ser desahuciado, decide trasladarse con sus dos hijos rumbo a Omaha, una localidad del estado de Nebraska.

Película indie de manual, esta ópera prima de Cole Webley es una road movie psicológica en la que asistimos al derrumbe emocional del personaje interpretado por John Magaro.

Tremendo viaje emocional

Tremendo viaje emocional

El trasfondo de la historia es tremendo, aunque sólo se desvele en los créditos finales. En julio de aquel 2008 el estado de Nebraska aprobó la llamada «ley de refugio seguro», que despenalizaba el abandono de bebés que no hubiesen sufrido daños, pasando a estar bajo la tutela del estado. Aunque dicha ley «olvidó» especificar la edad límite de los niños que podían ser abandonados por sus padres, lo que condujo a que muchas personas comenzaran a viajar hasta allí para entregar a sus hijos, ante la imposibilidad de afrontar los gastos para atenderlos. El drama está servido, aunque en ningún momento se explicita. Más que por la narración, el debutante Cole Webley opta por transmitir con sutileza un estado anímico que acongoja.

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