Cuando el verano olía a cabra

Durante muchos años me pareció de lo más normal que un centenar de cabras atravesara mi calle al caer la tarde.

El verano tenía un orden que nadie discutía. Me levantaba temprano, desayunaba viendo Los ricos también lloran y salía corriendo hacia la playa. Por la tarde, cuando el calor empezaba a aflojar, llegaban las cabras.

No recuerdo si pasaban todos los días o cada quince. Lo que sí recuerdo es el orden de las cosas. Primero sonaban los cencerros. Después llegaba el polvo. Luego aquel olor áspero, imposible de confundir con ningún otro. Solo entonces aparecía el pastor.

Caminaba solo. Llevaba una vara de olivo que hacía silbar el aire de vez en cuando y dos perros sucios, de una raza imposible de adivinar, pero listos como nadie. En cuanto una cabra amagaba con escaparse hacia el barranco, allí aparecían ellos para devolverla al camino. Nunca entendí cómo sabían exactamente lo que tenían que hacer.

El pastor apenas saludaba. Bastante tenía con controlar el rebaño.

De pequeño aquellas cabras me daban miedo. Sobre todo las ubres enormes, balanceándose a pocos centímetros del suelo. Me escondía detrás de la puerta hasta que desaparecían. Después crecí y descubrí que eran bastante más inofensivas que muchas personas. Dejé de esconderme y empecé a esperarlas.

Cuando el rebaño terminaba de pasar, la calle parecía un auténtico campo de minas.

Las vecinas salían a protestar, aunque siempre con la boca pequeña. Al día siguiente volverían a cruzarse con el pastor y todo seguiría igual. Nosotros, mientras tanto, intentábamos convencer a los recién llegados de que aquellas bolitas eran aceitunas negras. Nunca conseguimos que nadie picara, pero la broma sobrevivió muchos veranos.

Uno de ellos apareció un repartidor de fuera para dejar mercancía en la tienda de un amigo. Aparcó la furgoneta en la puerta y desapareció. Salieron a buscarlo pensando que le había ocurrido algo. Lo encontraron dos calles más abajo caminando detrás del rebaño. Nunca había visto unas cabras tan cerca. Se había olvidado del reparto.

Aquello que para nosotros era un martes cualquiera, para él era un espectáculo.

En verano también regresaban los hijos de quienes habían emigrado a Francia. Llegaban con coches que nos parecían de otro planeta y nosotros los mirábamos con la misma curiosidad con la que ellos contemplaban pasar el rebaño. Supongo que todos acabamos creyendo que lo extraordinario siempre sucede en otra parte.

Hoy cuesta reconocer aquella calle. Donde terminaba el pueblo empiezan otras casas. Es ley de vida. Los lugares cambian sin pedir permiso a quienes los recuerdan.

Agosto acababa casi siempre igual. Llegaba el levante. Después la lluvia. Bastaban un par de días para llevarse la playa, las tardes interminables y las cabras. Luego empezaba el colegio.

Hoy vuelvo de vez en cuando por Molivent. Ya no quedan las cabras. Ni el pastor. Ni el olor a leña de las paellas que hacíamos los domingos en la puerta de casa.

A veces, mientras camino, me parece ver salir a alguna de aquellas vecinas. O cruzarme con mi padre. Sé perfectamente que no puede ser. Hace demasiado tiempo que faltan. Pero durante un segundo todo vuelve a ocupar su sitio. Las cabras doblan la esquina, el pastor hace silbar la vara de olivo, los perros cortan el paso a una rezagada y yo vuelvo a esperar en la puerta de casa.

Aunque, a veces, quiero creer que el verano sigue oliendo a cabra.