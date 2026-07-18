─¿Has hablado con él, JC?

─¿Per…dón?

─Con ZP, con Zapa, con el ¡¡¡Pana Zapatero!!!

─Sí… sí, Pa. He hablado con él. Pero no he sacado nada en claro, excepto su cerrazón en “soy inocente y soy víctima”.

─Me temo que Zapatero es una alegoría de la sociedad actual.

─El expresidente Zapatero fue un hombre que trascendió la realidad para pensar más allá que los simples mortales. La paz, la memoria histórica, la alianza de civilizaciones, el diálogo progresista… no hay más que recordar aquello que solía decir de mirar a las nubes, no tener nada y dar mucho… Él no quería gobernar un país, quería hacer una España diferente, próspera y sobre todo justa y buena, a la medida de su buenismo, que no parece una buena idea en pleno siglo XXI.

─Sí, recuerdo alguna de sus frases, que el tiempo ha ido madurando, como "El mejor destino es el de supervisor de nubes acostado en una hamaca" o aquella de "Somos la octava potencia mundial, la envidia de Europa y pronto superaremos a Francia como ya hemos hecho con Italia"

─Yo aún me acuerdo de "La cuestión no es qué puede hacer Obama por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por Obama" o "España es un poderoso transatlántico...", el día del centenario del hundimiento del Titanic.

─Sí, el hombre no era un orador muy lúcido, ni muy visionario.

─¿Lo dices por "Otegi es un hombre de paz"? ¿O por "Los 130.000 no son parados, sino que son personas que se han apuntado al paro"?

─En general es un hombre con poca gracia. Cuando cesó en el poder, él siguió ejerciendo como el expresidente buenista y coleguilla. Tenía contactos y la capacidad de abrir puertas con un susurro o una llamada. No es algo muy diferente a los consejos de administración en los que aterrizan los muy altos cargos de manera insensible, sin traumas y con sueldos que cuadruplican lo percibido mientras se ostentaba el poder, lo que debería llamar significativamente la atención.

─Eso es cierto. Pero en el Zapatero post presidencial es cuando se manifiesta la peor cara de ese poder que no acaban de metabolizar ni ciudadanos ni altos cargos. La influencia considerada como la manera de ejercerlo una vez que se ha perdido. El poder puede agotarse, pero la influencia se perpetúa mientras se ofrezcan negocios, favores, mediaciones discretas, conversaciones reservadas, aquí y allá. En Caracas, en Pekín, en Santo Domingo, en Madrid… El negocio de Zapatero se transformó de coaligar civilizaciones a cobrar por mediar, a simple comisionista, disfrazado de gran mediador internacional, de hombre bueno y socialista ejemplar. Cuando el poder se eclipsa y se transforma en negocio, genera una estructura que es atravesada por ese dinero que avanza entre mediados y poderosos, aquí una comisión, haya una recalificación, una subvención o un rescate.

─Te veo duro, Pa.

─El hombre que aspiraba a convertirse en la representación humana del bien ha terminado atrapado en un personaje que caricaturiza lo que fue. Aquellos ideales de máximos han acabado en la menudencia que supone trasegar con comisiones, alhajas o influencias.

─Pero, ¿sabes lo que dicen alguno de sus colegas?

─No me lo puedo imaginar. Ilústrame.

─“Siempre es mejor un ladrón que sube el salario mínimo a uno que baja los impuestos a los ricos”

─Ay… Si Berlanga levantara la cabeza…