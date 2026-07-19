La Cour de Hamdallaye

Cuando sale el sol, cantan los cuatro o cinco gallos cercanos a casa de Oumou. Un sonido que me recuerda a mi infancia. Aquellas semanas de verano que íbamos al campo de unos amigos de mis padres, y me dormía deseando oír ese canto, que anunciaba que el día empezaba.

Pero en Hamdallaye no anuncia el inicio del día para las mujeres. El día ya empezó cuando ellas, las decenas de mujeres jóvenes de la mayoría de las casas, a las 5 de la mañana se apiñan en La Cuve, dispuestas a llenar cada tanque de mil litros que hay en cada Cour del barrio… en bidones, cubos o palanganas de 15 litros. Una media de ocho mujeres por casa. Viaje tras viaje. Los 365 días del año.Sobre sus cabezas, muchas de ellas sin manos que la sujeten, en un terreno empedrado. Y las más peques de la casa, a las 7 de la mañana se incorporan con una tremenda ilusión y sus pequeñas palanganas de 5 litros. Se les cae, y sin enfados ni lágrimas, vuelven a cargar, y lo vuelven a intentar. Están haciéndose mayores.

Le Cuve, son depósitos de agua elevados que suministran a la población, donde se bombea las aguas provenientes de pozos o de la red pública.

A las 7:30 los peques se juntan en La Cour, y si el Fôte está en casa, lo hacen en el salón de Maman Oumou —la matriarca de la familia—, para darle los buenos días antes de ir al colegio. Me llaman «Fôte» (blanco, en Ssoussou), y estallan en risas interminables y realmente contagiosas cuando yo les respondo«Fôre» (negro). No piden nada, solo cercanía; esa presencia directa de los niños a los que nadie ha enseñado todavía a desconfiar. Miradas de mucho cariño, gestos reprimidos buscando caricias, abrazos… y que cuando son correspondidos —que es siempre, es inevitable—, estar recién levantado abrazándote con seis o siete niños, riendo… no tiene precio.

La hospitalidad guineana no es un gesto, es una estructura. Te incorporan a la familia como si siempre hubieras estado.

Hamdallaye es un barrio de Conakry. Es un barrio vivo, denso, donde las calles no tienen nombre oficial pero todo el mundo sabe dónde está todo. Salvo la nacional 1 y alguna que otra vía, el resto son calles empedradas, ni siquiera caminos de tierra. Parte de la familia Bangoura vive allí.

La Cour es una estructura de viviendas, una palabra que en Hamdallaye lo explica todo: Es el patio al que se entra por un portón grande, con una puerta pequeña al lado peatonal. Un pasillo largo con casas a un lado y al otro, y al fondo una caseta que sirve de almacén. Nueve casas en el caso de la Cour de Oumou, más de media docena de familias, una sola entrada. La vida, allí, ocurre dentro de ella.

A las 8, los padres se marchan a trabajar, y las madres organizan la casa. Las mismas decenas de palanganas que sirvieron para traer el agua, ahora se utilizan para, con el Gbankon, nosotros lo llamamos “batea”, lavar una a una las prendas del día anterior. Hay que rentabilizar el tiempo, porque la compra se hace a diario, refrigerar los alimentos no está al alcance de todos. Y de inmediato, ponerse a cocinar en el “fourneau” —ese utensilio sobre el carbón, tipo cazuela—, porque los peques vuelven hambrientos.

Antes y después de cocinar, las palanganas se lavan con un esmero… la higiene es clave, conciencia necesaria ante las carencias sanitarias de las que son más que conscientes.

Llegada la tarde, la Cour se convierte en lo que de verdad es. Niños corriendo de un lado a otro. Los maridos que vuelven del trabajo y sus hijos los reciben como si vinieran de una expedición y meses de ausencia. Cada familia, en la fachada de su casa, prepara la cena mientras los peques juegan por la Cour sin necesidad de salir a la calle, vigilados por todos y por nadie en particular. No hay televisión que reúna a la gente, aunque todos tienen una dentro; la gente se reúne porque sí, porque la puerta de al lado es de alguien a quien conoces de toda la vida y está abierta día y noche. Cae la noche, haya o no haya luz, y la conversación sigue en la oscuridad como si nada.

Cuando le cuento esto a alguien aquí, suelo encontrarme con una sonrisa un poco condescendiente, la de quien piensa «pobre gente, qué dura su vida». Y su vida es dura, no lo romantizo: madrugar a por agua, lavar la ropa sobre una batea, cocinar agachada sobre un brasero… revienta el cuerpo. Pero hay algo en esa Cour que nosotros perdimos hace tiempo y que no se compra con ningún electrodoméstico: nadie está solo.Nadie cena solo si no quiere.Ningún niño crece sin veinte adultos pendientes de él. Ninguna anciana pasa la tarde mirando una pared o esperando que venga alguien a visitarla.

Oumou creció en una Cour y ahora vive en un bungalow tranquilo de Alicante, con su jardín y su silencio. A veces, cuando la veo asomarse a la ventana al atardecer, sé que no está mirando el jardín: está buscando una Cour que aquí no existe. Esa parte de Guinea que de verdad deberíamos envidiar.

Una pequeña aclaración: la diferenciación entre “blanco” y “negro" nació en el siglo XVI, de la necesidad histórica de crear categorías políticas y de poder. Era mucho más fácil dividir el mundo en binario (luz/oscuridad, civilizado/salvaje) que admitir que la humanidad es, en realidad, un degradado infinito de negros, marrones, ocres, beis y rosas… y poquísimos blancos.

Y qué opinan ellos? Que son negros, pero detestan la utilización despectiva de esa palabra al utilizarla.

Así de simple!!