Sí. Diana es el cambio

En política hay debates legítimos, discrepancias razonables y opiniones para todos los gustos. Forma parte de la democracia y también de la vida interna de los partidos. Pero hay una cosa sencilla que conviene recordar. Las candidaturas del PSPV-PSOE las propone y las decide la militancia socialista valenciana.

Y la militancia ha hablado claro. Ha propuesto un cambio con futuro. Diana Morant es la propuesta democrática del cambio.

No es una decisión improvisada. Es la expresión de un sentimiento extendido dentro del socialismo valenciano y también de una realidad que cada vez percibe más gente en la Comunitat Valenciana. La etapa abierta por el actual gobierno valenciano no funciona. La oportunidad que tuvo el Partido Popular para gobernar esta tierra ha sido desaprovechada. Y cuando un gobierno no funciona, lo responsable es tener una alternativa.

Diana Morant ha sido elegida candidata a la Presidencia de la Generalitat porque la inmensa mayoría de la militancia del PSPV-PSOE quiere que lo sea. Porque la conocen. Porque la ven preparada. Porque combina solvencia, cercanía, experiencia de gobierno, raíz municipal, inconformismo y ambición de futuro.

La mejor prueba es lo ocurrido con los avales. Aunque no era necesario recogerlos, más de 10.000 militantes han querido firmar su apoyo. Una forma contundente de decir a la sociedad valenciana que Diana no llega sola. Llega acompañada por miles de socialistas que quieren ganar la Generalitat y abrir un nuevo tiempo de justicia, prosperidad y esperanza.

Diana llega acompañada por una fuerza que conoce esta tierra desde abajo. La fuerza de un PSPV unido, presente en Alicante, Castellón y Valencia, arraigado en sus pueblos, barrios y comarcas, sostenido por su militancia y por el trabajo diario de alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales. Esa es nuestra mayor fortaleza. Un liderazgo claro y un partido pegado a la vida real de la Comunitat Valenciana.

Esa fortaleza tiene mucho que ver con la alianza entre Diana Morant y el municipalismo valenciano. Los ayuntamientos son la primera línea de defensa de la calidad de vida, la igualdad, la justicia social y la convivencia democrática. Son la administración que antes escucha, que antes responde y que mejor conoce lo que preocupa a la gente. Cuando una persona espera una operación, cuando un colegio necesita una mejora, cuando una familia no encuentra vivienda, cuando un barrio reclama más servicios o cuando un pueblo siente que se queda atrás, muchas veces la primera puerta a la que llama la ciudadanía es la del ayuntamiento.

Por eso estamos preparados para dar la batalla política y cultural que necesita la Comunitat Valenciana. Porque tenemos liderazgo, tenemos proyecto y tenemos territorio. Porque frente al retroceso de las derechas, el socialismo valenciano quiere reconstruir una nueva esperanza compartida desde abajo, desde los municipios, desde las comarcas y desde la vida real de la gente.

De eso va este momento. Va de ponernos en marcha. Va de unirnos, organizarnos y abrirnos a la sociedad valenciana. Va de construir una alternativa capaz de devolver a la Generalitat decencia, solvencia y preocupación por lo que importa.

Quizá ahí está la verdadera inquietud del PP. Sabe que no puede defender una continuidad tranquila después de la hoja de servicios que presenta en la Generalitat. Cambiar nombres no cambia políticas. Cambiar a Mazón por Pérez Llorca, o abrir quinielas internas con otros nombres, no resuelve el problema de fondo. El problema es un gobierno sin proyecto, más pendiente de sobrevivir que de gobernar, más atento a tapar sus fracasos que a resolver los problemas de la ciudadanía.

Por eso intentan desplazar el debate. Ante el formidable lío que tiene el PPCV, quieren fabricar la impresión de que también hay lío en el PSPV. Pero no lo hay. Hay candidata. Hay liderazgo. Hay militancia movilizada. Hay alcaldesas y alcaldes trabajando. Hay equipos preparando propuestas. Hay un partido que ha decidido salir a ganar.

Y, sobre todo, hay problemas reales que no pueden seguir esperando. Las listas de espera. Los colegios. La vivienda. La reconstrucción. La dependencia. La salud mental. El empleo digno. La dignidad institucional. Eso es lo que importa. Eso es lo que el PP no quiere que se vea. Y eso es exactamente lo que el PSPV quiere volver a poner en el centro.

A Diana Morant le importa su tierra, su gente y el futuro de nuestra sociedad. No necesita sobreactuarlo. Lo demostró como alcaldesa de Gandia, lo demuestra como dirigente socialista valenciana, como ministra y ahora como candidata. Le importa la Comunitat Valenciana porque forma parte de ella, porque la conoce y porque se siente en deuda con una sociedad que le permitió estudiar, crecer, servir y construir un proyecto de vida.

La Comunitat Valenciana es su prioridad política. Y Diana Morant es la candidata del cambio porque así lo ha querido la militancia socialista valenciana. Pero no hablamos de un cambio vacío, ni de un simple relevo de nombres. Hablamos de recuperar lo que importa. Recuperar una Generalitat que se ocupe de la sanidad, de la educación, de la vivienda, de la reconstrucción, de la juventud, de la igualdad, del empleo digno y de la dignidad institucional.

Ahora toca unirnos, organizarnos y abrirnos. Escuchar a la sociedad valenciana. Movilizar a la militancia. Sumar a todas las personas que quieren implicarse en un cambio decente, útil y esperanzador. Porque para ganar y gobernar no basta con tener razón. Hay que sumar voluntades, activar energías, conectar pueblos, barrios y comarcas, y convertir la esperanza en compromiso.

Eso es lo que vamos a hacer con Diana Morant al frente. Construir una mayoría para recuperar lo que importa. Diana Morant es el cambio porque es nuestra opción más solvente y democrática. Y será la próxima presidenta de la Generalitat si trabajamos juntos, si esa mayoría que hoy quiere un cambio se moviliza y si quienes creen en una Comunitat Valenciana mejor convierten la esperanza en victoria.

Volverán la decencia y la justicia a la gestión de la Generalitat. Volverá una política útil, cercana y responsable. Y volveremos a impulsar el progreso económico y social en esta tierra de oportunidades. Porque de eso se trata. De recuperar lo que importa para que la Comunitat Valenciana vuelva a tener un gobierno a la altura de su gente.