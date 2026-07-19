Pascual Vilaplana, hijo predilecto de Alicante

Estimo que el músico y compositor José Rafael Pascual Vilaplana, nacido en Muro de Alcoy en 1971, merece ser reconocido como hijo predilecto de la provincia de Alicante, del mismo modo que ya lo fue en su localidad de origen. Además de contar con una hoja de servicios impecable (haber dirigido las bandas municipales de Bilbao y Barcelona), existe un dato incontestable que lo hace acreedor del galardón.

José Rafael Pascual Vilaplana renovó por completo la música festera escrita para las fiestas de moros y cristianos y la introdujo en el siglo XXI. Mediante su ‘centrifugado de armonías’, como me gusta definir su estilo, logró abrir un camino más que interesante a todos los colegas que llegaron después, revolucionando las marchas cristianas, las marchas moras y los pasodobles.

El de Muro no es solamente un compositor de música festera. Es un músico sobresaliente y un adelantado a su tiempo en todas sus facetas. Pero dada la significación que poseen en nuestra provincia las composiciones dedicadas a los moros y cristianos, impregnadas en el ADN de tantísimos alicantinos, es de justicia que se reconozca al que ha sido el mayor renovador del género en el último medio siglo. ‘Cavall de foc’, ‘Jessica’, ‘Tudmir’, o ‘Creu d´Arsuf’ constituyen sólo una muestra del catálogo de obras maestras de su vasta producción. Después están los pasodobles, de los que me quedo con ‘Yakka’ y ‘Tesoro y fortaleza’.

Pascual Vilaplana amplió la relevancia de la percusión con ritmos muy complejos, elevó la dulzaina tradicional a un plano sinfónico, e ideó una estructura dramática vanguardista, planteando un desarrollo lineal que funciona como una banda sonora cinematográfica, generando tensión creciente. Pocas provincias poseerán un genio musical en activo de similares características. Pongámoslo en el lugar que merece.