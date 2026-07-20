Alicante: el ejemplo de Enma López

Luis Barcala lleva ocho años al frente del Ayuntamiento de Alicante y el balance que presenta una ciudad de más de 366.000 habitantes y décima por población de España es, en el mejor de los casos, el de una oportunidad perdida. Alicante tiene hoy los mismos problemas estructurales, solamente que agravados, que tenía en 2018. Por citar unos pocos ejemplos, sigue rigiéndose por un Plan General de Ordenación Urbana de 1987, uno de los más antiguos entre las grandes ciudades españolas.

Hay escasez de vivienda y turistización descontrolada, por lo que la presión turística y especulativa expulsa de los barrios céntricos a familias que no pueden pagar los alquileres, y un problema sistémico con la limpieza viaria. Les Fogueres están derivando hacia un modelo de ocio privatizado cada vez más centrado en el visitante en menoscabo de los vecinos. Pero sobre todo, es evidente que Alicante carece hoy de un proyecto de conjunto que la pueda posicionar en el conjunto de España y de Europa como un lugar atractivo para vivir y de futuro para los trabajadores y las empresas. Cuando al final de ese ciclo de gobierno aparece el escándalo de Les Naus —con una exconcejal de Urbanismo investigada judicialmente tras adjudicarse una vivienda de protección pública, y con el promotor declarando ante el juez haberse reunido con el propio alcalde— lo que queda al descubierto no es solo una irregularidad puntual, sino la quiebra definitiva de este no-proyecto. Por ello, para el PSOE se abre una posibilidad real de recuperar la alcaldía, pero para lo cual no basta el mal estado del Partido Popular en Alicante. Es necesario trazar un programa que convenza a la ciudadanía, realizar una campaña eficaz, y contar con un buen candidato.

Empezando por lo último a raíz del desafío lanzado por Enma López contra Reyes Maroto en las elecciones primarias del PSOE de la Ciudad de Madrid, donde en pleno verano (solo ha votado el 34 por ciento del censo) y con el aparato plenamente movilizado en su contra, la primera ha obtenido el 45 por ciento de los votos, cabe recordar que de conformidad con el artículo 3 del Reglamento Federal de Primarias del Partido, la elección del candidato a la alcaldía en los municipios de más de 20.000 habitantes o capitales de provincia debe realizarse obligatoriamente mediante este procedimiento de voto directo de los militantes, si más de un precandidato obtiene los avales necesarios.

En ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 27.u) de los Estatutos Federales del 41º Congreso, el Comité Federal acordó en su reunión del 27 de junio de 2026 convocar el proceso de primarias para la elección de los candidatos y candidatas del PSOE a las alcaldías para dichas ciudades de cara a las elecciones locales de mayo de 2027, habilitando tres ventanas de calendario — julio, septiembre y noviembre de 2026 — para que las comisiones ejecutivas regionales elijan en cuál de ellas inscribir cada proceso territorial. Alicante, en su condición de capital de provincia y municipio con una población muy superior a ese umbral, queda expresamente incluida en el ámbito de dicha convocatoria. Al PSPV-PSOE le corresponde determinar la ventana temporal aplicable a los municipios valencianos, no excediendo en ningún caso noviembre de 2026.

Por lo que respecta a la situación de gestora en la que se encuentra actualmente el PSOE de la Ciudad de Alicante (y que dura ya catorce meses), los Estatutos Federales no contemplan esta circunstancia como excepción automática al procedimiento de primarias (artículo 6.2). Por lo tanto, el proceso de primarias deberá desarrollarse con normalidad en el PSOE de Alicante antes de que concluya el año salvo que -esperemos que no- se aplicara por los órganos competentes una nueva medida ad hoc (artículos 39.3 de los Estatutos Federales del PSOE y 51.3 de los Estatutos del PSPV-PSOE sobre suspensión de primarias por circunstancias excepcionales).

La experiencia de Enma López en las primarias del PSOE de la Ciudad de Madrid ofrece lecciones interesantes, y particularmente para el socialismo alicantino. Primero, en un Partido federal, es preciso respetar los ámbitos de decisión, por principio pero también para evitar un efecto bumerán. Ferraz y los aparatos regionales no deben tratar de imponer sus candidatos, ni en Madrid ni en Alicante ni en ningún sitio, los cuales a menudo carecen del necesario arraigo territorial, atractivo personal, o de la simpatía de las bases. Cuando se producen estas imposiciones sin validación por la militancia, los resultados electorales a menudo no acompañan a las expectativas, como se ha visto en Andalucía y Aragón, donde la ostentación del cargo de ministra como principal activo no parece haber sido un valor añadido.

Segundo, si al final hay primarias competitivas, o bien triunfa el outsider contra el aparato (caso de Borrell en 1998 o Sánchez en 2017), abriendo así nuevas dinámicas en el Partido, o bien, como acaba de suceder en la capital de España con la victoria sobria de Maroto, la candidata preferida por la dirección al menos queda legitimada por la militancia. En todo caso es evidente que López, una militante aguerrida y brillante que se ha presentado por sorpresa, con gran enfado de la dirigencia -perdió su puesto en la Ejecutiva federal, que ya es decir- ha sido capaz de transmitir toneladas de energía positiva, cercanía, y capacidad de conexión con la militancia y la sociedad. Lo que demuestra que las primarias, todavía hoy denostadas como herramientas de división por algunos -normalmente con cargos en los aparatos, para así poder decidir ellos- pueden también descubrir talento y nuevos liderazgos.